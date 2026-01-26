La mejor croqueta de España se come este año en Madrid

La elaboración del cocinero Alejandro Cano, del restaurante madrileño Salino, ha ganado el XII Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico que ha tenido lugar en Madrid Fusión

La croqueta del restaurante Salino, ganadora del XII Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón Ibérico en Madrid Fusión 2026. Imagen proporcionada por el establecimiento.

En la XII edición del campeonato que da el pistoletazo de salida al congreso de Madrid Fusión ha quedado vencedor el cocinero Alejandro Cano, del restaurante Salino (Menorca, 4, Madrid) con su cremosa croqueta, un clásico de este establecimiento madrileño ubicado junto al Retiro.

Según la organización, este año se ha batido un récord de participación. Se han presentado más de 80 recetas candidatas, entre las que se han seleccionado seis finalistas que han debido elaborar sus creaciones con jamón de Sánchez Romero Carvajal.

Alejandro Cano elaborando hoy la bechamel de su croqueta ganadora. Imagen proporcionada por Madrid Fusión. Nacho Gomez

El jurado del evento que ha tenido lugar esta tarde, formado por los cocineros Albert Adrià (restaurante Enigma), Sacha Hormaechea (restaurante Sacha), Nandu Yubani y Mario Sandoval (restaurante Coque), el periodista especializado en gastronomía José Manuel Rodríguez y María Castro (Sánchez Romero Carvajal), ha decidido que la croqueta del restaurante Salino se imponía en calidad al resto. En palabras de Sacha: “Es una croqueta intencionadamente estupenda, hecha para tener cremosidad, respetar el jamón y con la temperatura perfecta para aguantar el tiempo que existe entre una y otra cuando tienes una ración delante”.

El cocinero ganador ha definido su croqueta como “bastante simple, sin cosas raras, con una bechamel como las que hacían antes las abuelas, pero un poco más líquida”. Está elaborada con leche fresca, rebozada con una capa fina de panko y el secreto para que salga bien, según Cano, es “infusionar bien la leche con huesos de jamón para que dé todo el sabor a la bechamel, algo que solo el jamón picado no aporta, aunque mola mucho encontrarte los trocitos de jamón en la croqueta”. En Salino, el restaurante de los hermanos Javier y Paco Aparicio (Grupo Cachivache), cuyo jefe de cocina es el vencedor de hoy, se puede degustar la creación ganadora por 15 euros la ración de seis unidades.

Alejandro Cano, jefe de cocina de Salino.

Los otros cinco finalistas del concurso han sido los siguientes restaurantes: