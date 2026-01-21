Siete panaderías donde hacerse con el mejor pan

Pocas cosas en la vida hay más agradables que el olor a pan recién hecho. Qué tendrá este aroma que es capaz de generar una inigualable sensación de confort y de despertarnos el apetito al instante. Para aquellos que se levantan pensando en las tostadas, para quienes no perdonan el pan con las comidas y sueñan con untar cualquier salsa que se deje untar, aquí va una selección de obradores de la mano de los expertos de EL PAÍS que han participado en la elaboración de la Guía Gastro 2026.

1

Barrihuelo (Elciego, Álava)

Creatividad horneada. Estos artísticos panes han llamado la atención de las redes sociales, merecido el premio The Baker en 2024 y provocado peregrinajes a esta localidad alavesa de apenas mil vecinos. Sus barras de candeal (1,25 euros) son auténticas esculturas y crean hogazas con dibujos y rellenos especiales (de 7 a 12 euros). Dirección: Barco, 2. Teléfono: 945 60 64 03.

2

PanHabla (Cáceres)

Sobre ruedas. Juan Manuel Rodríguez comenzó repartiendo pan de masa madre en una bicicleta a un concurrido grupo de WhatsApp en Cáceres hace menos de un lustro. Tras comprobar su buena aceptación, decidió montar PanHabla. Aquí ofrece una veintena de referencias: chapatinas (1,70 euros), hogazas de trigo, centeno o espelta. Dirección: Zurbarán, 1. Teléfono: 686 54 41 10.

3

Forn Gil (Barcelona)

Del barrio a la Rambla. Esta panadería se ha aventurado a abrir en plena Rambla un espacioso local donde apuesta por la tradición catalana en territorio turista. Ante tanta oferta de pizza alrededor, hay que probar sus tostadas con recetas como la de escalivada o trinxat de la Cerdanya (2,50 euros), y no perderse sus pasteles individuales (alrededor 5,50 euros). Dirección: La Rambla, 118. Teléfono: 933 52 28 08.

4

Gure Ogia Ogitegia (Mungia, Bizkaia)

Transparencia artesana. Los hermanos Elgezabal elaboran más de diez variedades de pan artesano en un obrador que nutre a vecinos de Mungia, Bilbao y alrededores. Todos de masa madre y explicación detallada de su composición. A partir de 4,20 euros. Dirección: Aita Elorriaga, 21. Teléfono: 946 15 67 00.

5

Homo Panis (Benicàssim, Castellón)

Un pan que se come solo. Esta panadería huele a pan, pero también a semillas tostadas, a tomillo, a algarroba o a canela y puede llegar a ofrecer hasta 17 tipos de panes diferentes, en general, por menos de seis euros. Entre los más especiales está el de miso, que se hace con las barras y hogazas sobrantes para evitar el desperdicio, y que tiene un característico sabor umami. Dirección: Dolors, 58. Teléfono: 623 03 00 79.

6

Formientu (Gijón, Asturias)

Obras de arte. Su obrador lo tiene en Nueva de Llanes, pero allí no vende. Miguel Puchal heredó el negocio de su padre y ha convertido sus panes en casi obras de arte, que se encuentran sobre todo en restaurantes que miman el producto. Se pueden adquirir en las tiendas de Coalla en Gijón, Oviedo y Madrid. A partir de 7,80 euros el kilo. Dirección: Uría, 4. Teléfono: 985 36 37 26.

7

Panic (Madrid)

Pan con carácter. Cuando en las ciudades se empezó a oír hablar de las bondades de la masa madre, hace relativamente poco, esta panadería madrileña fundada en 2014 ya llevaba un tiempo largo sacando de sus hornos panes sin levadura y con mucho carácter. Cada variedad tiene sus devotos, pero el de centeno (5,50 euros) merece la excursión. Dirección: Conde Duque, 13. Teléfono: 910 86 22 01.