Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
CHAMPIONS League

El Bayern es un vendaval y el Liverpool debe remontar

El cuadro bávaro arrasa a domicilio a la Atalanta (1-6) y el campeón inglés cae (1-0) en Estambul ante un Galatasaray superior

Jamal Musiala marca el sexto gol del Bayern ante el Atalanta. Daniele Mascolo (REUTERS)
Juan L. Cudeiro
Juan L. Cudeiro
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

En un memorable repaso, el Bayern se garantizó el pase a los cuartos de final de la Champions en la ida de su eliminatoria contra la siempre incómoda Atalanta, que salió a buscar al equipo bávaro a su área y se encontró con tres sopapos antes del ecuador de la primera parte. Luego, el Bayern rubricó tras el descanso con otro trío de goles para solventar el cruce a pesar de un gol postrero de Pasalic para los italianos (1-6).

El Bayern entró al partido arrollador. Gnabry y Luis Díaz avisaron hasta que Gnabry exploró la línea de fondo y le regaló el primer gol a Stanisic. A partir de ahí empezó el festival. Movió la pelota como los ángeles el Bayern. Olise marcó el segundo con una rosquita de manual antes de generar el tercer tanto, que llevó la firma de Gnabry. Nico Jackson tuvo el cuarto en sus botas por dos veces apenas sobrepasada la media hora y atinó al fin en el inicio de la segunda parte.

El Liverpool, por su parte, ya había perdido en el campo del Galatasaray en esta Champions el pasado mes de septiembre en la fase de liga. Ahora, en los octavos de final, se repitió el resultado. Ganaron los turcos por la mínima (1-0) al aprovechar un saque de esquina que tocó Osimhen en el corazón del área y remachó Lemina en boca de gol. Todo sucedió en un partido vibrante, un ir y venir en el que los locales se levantaron tras un inicio tibio para ponerse en ventaja a los ocho minutos de partido. Nada cambió en el marcador a partir de ahí, pero bien pudo hacerlo, sobre todo en el tramo final del partido, cuando Ekitiké y Gakpo pudieron empatar en sendas acciones de ataque de un Liverpool desatado que mejoró tras el descanso.

Hubo dos goles anulados por bando, a Konaté por una mano y a Osimhen por fuera de juego. Ganó con justicia el Galatasaray, que fue el mejor equipo y tiene la opción de regresar a unos cuartos de final de la máxima competición continental por primera vez en trece años.

“Jugar en el estadio del Galatasaray es realmente difícil. Cada vez que recibíamos el balón, había un rugido tan fuerte que te asombraba. Es muy difícil comunicarse con los chicos”, resumió Arne Slot, entrenador del equipo inglés.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
FIESTA DE OFERTAS DE PRIMAVERA AMAZON. Levi'S 501 Original Fit vaqueros para hombre. COMPRA POR 52,25€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Juego de 3 sartenes de Tefal de 22/24/28 cm. COMPRA POR 59,99€ (40% DE DESCUENTO)
escaparate
Chubasquero Helly Hansen para hombre. COMPRA POR 73,05€ (46% DE DESCUENTO)
escaparate
Paquete de 100 perchas de terciopelo en color gris. COMPRA POR 29,34€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_