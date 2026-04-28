Jimmy Kimmel responde a Trump después de que el presidente pidiera su despido por un chiste: “No era una incitación a su asesinato”

“¿Sabéis como a veces te despiertas por la mañana y la Primera Dama publica un comunicado pidiendo que te despidan? ¿Todos lo hemos vivido, verdad?“. Jimmy Kimmel no esperó ni un minuto de su programa de este lunes para ironizar con la nueva confrontación ante el presidente de EE UU por unas bromas hechas antes de que un hombre intentara atacar a Donald Trump el sábado en la cena de corresponsales. Una especie de déjà vu (como titulaba su monólogo, después de que el Gobierno decidiera cancelar el pasado septiembre la emisión de su programa de la noche a la mañana).

Esta vez las consecuencias no le han afectado todavía, y su programa sigue adelante sin cambios, pero el cómico ha tenido que volver a responder a un presidente que se la tiene jurada. Todo comenzó con una broma en su monólogo la pasada semana. En un momento de la actuación, Kimmel se convirtió en anfitrión de una falsa cena de corresponsales y bromeó diciendo que Melania Trump tenía “un brillo como de viuda expectante” (expectante significa a la espera de algo, atenta, pero en inglés tiene una doble implicación, tanto de esperar como de estar embarazada). Algo que, tras el atentado este lunes, la primera dama relacionó con el ataque del sábado.

Kimmel se ha defendido con ironía, pero también con la lógica de sus palabras sin sacarlas de contexto: “Era obviamente una broma sobre su diferencia de edad, y el rostro de alegría que se les ve cada vez que están juntos. Era una broma muy ligera sobre que él tiene casi 80 y ella es más joven que yo. No era, bajo ningún concepto, una incitación al asesinato, y lo saben. Durante muchos años he sido muy directo contra las armas”, explicaba el presentador de 58 años. “Y no hubo ninguna reacción hasta esta misma mañana, cuando abrí mi día con otra tormenta de vómito de Twitter en la que la primera dama pedía mi despido”, añadió.

“Gente como Kimmel no debería tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir el odio. Kimmel, un cobarde, se esconde detrás de la ABC porque sabe que la cadena seguirá encubriéndolo para protegerlo. Ya basta”, decía en su mensaje Melania Trump, apelando a la cadena propiedad de Disney. “Es hora de que la ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más permitirá la dirección de la ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”. Unas horas más tarde, su marido, en su red social Truth, se unía a la petición de que Kimmel fuera “despedido inmediatamente”: “No tiene ni pizca de gracia, como demuestran sus pésimos índices de audiencia. Hizo una declaración en su programa que resulta realmente impactante. Mostró un vídeo falso de la primera dama, Melania, y de nuestro hijo, Barron, como si estuvieran realmente sentados en su estudio, escuchándole hablar, cuando no era así, ni lo sería jamás”. En sus imágenes, Kimmel hacía un montaje consigo mismo en el estrado y los invitados entre el público, pero se veía claramente que las imágenes no eran en directo ni en ese lugar.

“Entiendo que la primera dama tuviera una experiencia estresante este fin de semana, y probablemente todos los fines de semana sean estresantes en esa casa”, continuaba Kimmel. “Y, además, estoy de acuerdo en que hay cierta retórica violenta que tenemos que rechazar. Creo que la manera de comenzar es tener una conversación con su marido. Donald Trump puede decir lo que quiera, como puedes tú y puedo yo. Porque bajo la primera enmienda tenemos, como estadounidenses, el derecho a la libertad de expresión”, dijo en una noche en la que le canceló como invitado el mentalista Oz Pearlman, que estuvo el sábado en la cena de corresponsales.

Efecto rebote

Kimmel se ha convertido en uno de los mayores enemigos públicos de Trump y su entorno. En septiembre, la Administración decidió cancelar su Jimmy Kimmel Live! después de una serie de comentarios que realizó sobre el activista Charlie Kirk tras su muerte. En concreto, Kimmel dijo: “Este fin de semana tocamos fondo. La pandilla MAGA [de las siglas Make America Great Again, volvamos a hacer grande a EE UU] está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle rédito político”. Tras esas palabras, el Gobierno de Trump canceló su espacio el 17 de septiembre, lo que provocó una oleada de protestas. La cancelación duró, finalmente, nueve días, hasta que Kimmel regresó con enormes elogios y aun mejores audiencias, con más de 6,3 millones de espectadores, la cifra más alta de su historia.

En ese programa de vuelta, Kimmel habló durante una media hora (sus monólogos iniciales duran entre 10 y 15 minutos) sobre la importancia de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión, y criticó a la Casa Blanca por esa cancelación.

“Nuestro Gobierno no debe poder controlar lo que decimos o no en televisión”, afirmó entonces, en su regreso, a finales de septiembre de 2025. “Hay algo que quiero dejar claro, porque me importa como ser humano. Que entendáis que nunca fue mi intención burlarme del asesinato de un hombre joven”, apuntó. Algo que repite ahora en su respuesta: “Siento por lo que pasaron Melania, el presidente y todos en esa habitación el sábado. Sinceramente. Solo porque nadie fuera asesinado, no significa que no fuera traumático y aterrador, y todos deberíamos ponernos de acuerdo. Pero si de verdad quieres pensar que una broma que hizo tres días antes de la cena tuvo algún efecto en algo de lo que pasó, quizás entonces tendrían que observar a esta mujer”, unas palabras tras las que Kimmel puso un vídeo de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la que apuntaba que “esta noche se lanzarán algún disparo”.