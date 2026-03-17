Un acertante de La Primitiva gana más de 126 millones de euros, el mayor premio en la historia del sorteo

El anterior más importante data de octubre de 2015, donde un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros

La Primitiva ha repartido un premio de más de 126 millones de euros a un único acertante de la categoría especial (seis aciertos más reintegro) en el sorteo celebrado este lunes 16 de marzo. Así lo ha anunciado Loterías y Apuestas del Estado, que ha confirmado que el boleto afortunado ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Se trata del mayor premio que ha repartido La Primitiva en toda su historia. El anterior más importante data de octubre de 2015, donde un acertante de Barcelona ganó más de 101 millones de euros. Asimismo, en el sorteo del Joker también hubo un acertante que recibirá un premio de un millón de euros. En este caso, fue validado en la Administración de Loterías de Noia, en A Coruña, situada en Rúa do Cantón, 24.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este lunes 16 de marzo ha estado formada por los números 5, 8, 23, 28, 40 y 44. El número complementario fue el 18, el reintegro el 6 y el Joker, 4706895. La recaudación ha ascendido a 9.679.675 de euros.