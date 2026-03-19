Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 19 de marzo

Consulta los números premiados del sorteo de este jueves

El sorteo de este jueves, Día del Padre, se juega por la parte proporcional de la recaudación

Este Día del Padre SELAE te da la mejor forma de terminar el día con una sonrisa y con alguno de los numerosos premios millonarios que ofrece, uno de los protagonistas de hoy es la Bonoloto, que reparte la parte proporcional de la recaudación.

En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles hubo un ganador de primera categoría, que se llevó un premio de más de 400.000 euros y selló su boleto ganador en Logroño.

Además, hubo tres ganadores de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 50.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores online, en Barcelona y en Santa Cruz de Tenerife.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 19 de marzo han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 3, 6, 16, 17, 48, 49

El complementario: 43

El reintegro: 9

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Aciertos de cada una de las categorías premiadas

Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.

El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de SELAE

Loterías y Apuestas del Estado celebrará el sorteo especial dedicado al Día del Padre el próximo sábado 21 de marzo, con un premio principal de 15 millones de euros al décimo.

Para probar suerte todavía estás a tiempo de adquirir un décimo en los puntos de venta autorizados o en la página web oficial de SELAE.