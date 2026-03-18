19 de marzo en España: en qué comunidades es festivo el Día del Padre

Numerosas falleras participan en la primera de las dos jornadas de Ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados.

Este jueves se celebra el Día del Padre y la festividad de San José, pero no es festivo en todo el país. Estas son las comunidades donde no se trabaja este jueves

Este jueves 19 de marzo se celebra el Día del Padre en España, en conmemoración del día de San José. Durante un tiempo, formó parte del calendario de días no laborables en toda España, pero posteriormente la festividad quedó en manos del criterio de cada comunidad autónoma y ayuntamiento.

Las 5 autonomías donde será festivo el 19 de marzo

En 2026, solo cinco comunidades autónomas declararon festivo el 19 de marzo: Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, y, por supuesto, la Comunidad Valenciana, donde el 19 se celebra el cierre cierre de sus tradicionales Fallas. De hecho, la fiesta de los valencianos es una clásica escapada para estas fechas, ideal para un puente de marzo. Por lo tanto, en estas regiones el jueves será considerado día inhábil para el trabajo, retribuido y no recuperable.

Ciudades donde también será festivo el día de San José

Además de las cinco comunidades mencionadas, hay municipios españoles en los que, a pesar de pertenecer a regiones donde la fecha es laborable, el día de San José será festivo local.

Aquí tienes la lista completa:

Andalucía

Será festivo en las localidades de Abrucena (Almería), Nacimiento (Almería), San José del Valle (Cádiz), Baena (Córdoba), Villaviciosa de Córdoba (Córdoba), Almuñécar (Granada), Benalúa (Granada), Lentegí (Granada), Otívar (Granada), Júzcar (Málaga), Serrato (Málaga) y La Rinconada (Sevilla).

Aragón

En Aragón será festivo local en Casbas de Huesca (Huesca) y en las localidades zaragozanas de Azuara, Cubel, Sádaba y Sofuentes.

Asturias

Las localidades de Ribadedeva, Llanes y Quirós también incluyen el día de San José como festivo.

Islas Baleares

Será festivo en S’Alqueria Blanca (Mallorca), Porto Petro (Mallorca) y Sant Josep de sa Talaia (Ibiza).

Canarias

También será festivo en las localidades de Breña Baja (Santa Cruz de Tenerife) y Santa María de Guía (Las Palmas).

Cantabria

El Astillero es la única localidad de Cantabria que declara festivo el día de San José.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, el 6 de abril será festivo en sustitución del 19 de marzo. En 2025, las localidades de Alpera (Albacete), Molinicos (Albacete), Ontur (Albacete), Zorita de los Canes (Guadalajara), Gerindote (Toledo) y Sartajada (Toledo) lo celebraron el 19 de marzo.

Castilla y León

Flores de Ávila (Ávila), Villamuñío (León), Miñanes (Palencia), Cuevas de Provanco (Segovia) y San Vitero (Zamora) tendrán su festivo local el Día del Padre.

Cataluña

Castellar del Vallès (Barcelona) y La Llagosta (Barcelona) son las únicas localidades catalanas que toman el festivo local el Día del Padre.

Extremadura

En Extremadura, solo algunas localidades de Badajoz fijan como festivo local el 19 de marzo: Benquerencia de la Serena, Calamonte, El Corte de Peleas, Puebla de la Reina y Talavera la Real.

Sin festivos locales por el 19 de marzo

En las comunidades autónomas de Madrid y La Rioja, ninguna localidad tiene el 19 de marzo entre sus festivos locales.

Las ciudades de Ceuta y Melilla tampoco tienen el 19 de marzo como festivo local.