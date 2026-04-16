El Parlamento alemán debate si limitar la velocidad en las autopistas a 130 kilómetros por hora

En medio de fuertes críticas por el paquete de medidas del Gobierno alemán para paliar los efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Irán, los parlamentarios alemanes debatieron este jueves, además de sobre esas medidas, sobre la propuesta de Los Verdes de establecer un límite de velocidad general en las autopistas del país para reducir el consumo de combustible y, por lo tanto, la factura energética.

El debate sobre si limitar o no la velocidad en las autopistas es delicado en un país centrado en la industria automotriz y orgulloso de tener unas Autobahnen donde el límite lo ponen el conductor y las prestaciones del vehículo y donde una parte de la sociedad lo ve como una especie de derecho humano al que se niegan a renunciar. Por eso, cualquier intento de frenar a los conductores desata una acalorada discusión en el país. Sin embargo, en un 30% de la red de autopistas sí hay algún límite de velocidad.

“Ante una crisis de precios de los combustibles fósiles con enormes beneficios extraordinarios para las grandes empresas del sector, el Gobierno ha reaccionado con subvenciones precisamente a esas mismas empresas. El Gobierno cree, por tanto, que la mejor manera de reaccionar ante un incendio es con un acelerador del fuego, pues eso es precisamente lo que es este descuento en el combustible”, criticó Julia Verlinden, diputada de Los Verdes, en una sesión parlamentaria marcada por la propuesta del Ejecutivo de Friedrich Merz de rebajar durante dos meses unos 17 céntimos brutos por litro el impuesto sobre el combustible. Además, se permitirá a los empleadores pagar a sus empleados una prima de alivio libre de impuestos y cotizaciones por valor de 1.000 euros.

Para Los Verdes, lo importante ahora es hacer “un uso moderado del combustible”. En este sentido presentaron un proyecto de ley para limitar la velocidad que “reduce inmediatamente el consumo de combustible, no le cuesta nada al Estado, ahorra dinero en la gasolinera y aumenta la seguridad en nuestras carreteras”, afirmó la diputada. Mientras, su compañera de partido fijó el ahorro en casi 1.500 millones de litros de combustible al año y recordó el beneficio que entrañaría también en materia de protección del clima y de seguridad vial. Los Verdes están dispuestos a aceptar que se pruebe durante unos meses y luego evaluar la situación.

En el acuerdo de coalición de Gobierno firmado entre conservadores y socialdemócratas no se incluyó ningún apartado sobre el límite de velocidad en las autopistas de manera permanente, algo que el diputado del SPD Truels Reichardt recordó este jueves. Sin embargo, reconoció los beneficios que esto tendría para el clima y para la seguridad vial, donde casi la mitad de las víctimas mortales se debe a un exceso de velocidad, y se mostró abierto a la posibilidad de introducir un límite de velocidad temporal en el caso, por ejemplo, de que se produjera “una verdadera escasez de petróleo o existiera una amenaza seria de que esto ocurriera”.

La posibilidad de limitar la velocidad también cuenta con el apoyo de algunos de los más prestigiosos economistas del país, como Veronika Grimm, que forma parte del consejo de expertos que asesora al Gobierno alemán. “No sería perjudicial, sino quizá incluso una señal inteligente para que la gente se tome en serio la situación”, declaró la economista al diario Rheinische Post.

Pero, ¿a qué velocidad se circula realmente en las autopistas alemanas? Según un análisis realizado por Der Spiegel en base a datos recopilados por el proveedor de navegación TomTom correspondientes al año 2024, alrededor de una cuarta parte de todos los vehículos circulaban a una velocidad de al menos 130 kilómetros por hora por las autopistas alemanas y cerca del 4% de los vehículos alcanzaron al menos los 160 km/h.