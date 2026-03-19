Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 19 de marzo
Este sorteo es organizado en Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza
Este juego, que se sortea a nivel europeo, se ha convertido en una cita semanal que todos los lunes y jueves reparte originales premios que se diferencian del resto de sorteos diarios.
Este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado no ofrece un único premio en metálico, sino diversas cantidades repartidas a lo largo de varios años. En concreto, reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años para el agraciado que tenga la combinación ganadora y el número sueño.
Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy
Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este jueves 19 de marzo son:
- Combinación ganadora: 5, 8, 15, 28, 33, 34
- Número sueño: 3
Todos los premios
- Primera categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años. En caso de que haya más de tres acertantes, el premio se repartirá entre todos.
- Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.
- Tercera categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.
- Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.
- Quinta categoría: 10 euros al mes durante 1 año.
- Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.
¿Qué es el número sueño?
Este número es la bola extra con la que puedes optar a la primera categoría de premios y ganar un sueldo de 30.000 euros al mes durante 30 años.
Para ser el ganador, se necesita contar con seis aciertos más el “número sueño”, de lo contrario, el premio se basa en la segunda categoría, que está premiada con 2.000 euros al mes durante 5 años.
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