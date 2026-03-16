25 libros sobre la paternidad, la búsqueda del padre o su condena

En tiempos de redefinición de la masculinidad y en vísperas del Día del Padre, repasamos algunos de los mejores libros sobre la figura paterna que se han publicado durante los últimos años

Desde que la literatura existe, el padre es uno de sus temas principales. En la tragedia griega ya se inauguró el mito de Edipo y hace algo más de un siglo Franz Kakfa trazó un mapa de su intimidad herida en una carta fundamental que dirigió a su padre y que lo más probable es que su destinatario no llegase a leer. La paternidad como desafío y experiencia, la búsqueda de la identidad propia reconstruyendo lo que el padre no contó sobre él o la salvación vengándose del dolor provocado son los argumentos principales de esta literatura que explora neurosis privadas y secretos familiares. Esta es una selección de las novedades y los libros más valiosos sobre la figura paterna publicados desde 2020.

Paternidad

1. El primer año

Francesc Serés

Destino , 2026. 200 páginas. 19,90 euros

Tener un hijo es cambiar de vida. Tumbado junto a la cama del hospital, esperando que a su mujer le acaben de practicar una cesárea, Francesc Serés se escribe a sí mismo como alguien desplazado. Está en Austria, pero él es de un pueblo aragonés y su mujer es rusa. Y en ese corte en su vida, a lo largo del primer año de vida de su hijo, busca un nuevo lugar en un mundo en crisis.

2. Abril o nunca

Juan Gómez Bárcena

Seix Barral , 2026. 368 páginas. 19,90 euros

“Mira por última vez a su padre. Y luego se dirige hacia la orilla muy despacio”. Ella es Teresa y tiene 13 años. El padre es Daniel. Están en la Cala de los Amarillos. Y esa escena es el núcleo de Abril o nunca. Porque esta es una muy buena novela sobre el duelo y el intento desesperado de huir de él cuando se sabe que la hija era el eje a partir del que se pretendía construir la vida.

Entrevista ‘En pocas palabras’ con Juan Gómez Bárcena (04/11/2023)

3. Un hijo cualquiera

Eduardo Halfon

Libros del Asteroide , 2022. 144 páginas. 14,95 euros

“Un hijo que, de pronto, me obligó a escribir como padre”. Lo asegura Eduardo Halfon en el prólogo de este volumen, que arranca con su nacimiento y el momento en que sintió ese “estado místico” que había leído que era la paternidad, que no fue cuando lo pusieron en sus brazos, que sintió con extrañeza, sino cuando, a la mañana siguiente, llegó la doctora para practicarle la circuncisión. En este volumen hilvana las reflexiones sobre la paternidad con otros temas capitales para él, como la escritura, el judaísmo, el desarraigo, la muerte o la Guatemala de su infancia.

Crítica de Carlos Pardo (01/10/2022)

Entrevista con Eduardo Halfon. Por Andrea Aguilar (08/10/2022)

4. Umbilical

Andrés Neuman

Alfaguara , 2022. 128 páginas. 16,06 euros

Este es un viaje que empieza antes de que se instale el nuevo pasajero, en la primera ecografía, y se prolongará durante un año en el que todo lo conocido, incluso uno mismo, irá mutando irreversiblemente. Construida a base de textos breves cargados de lirismo, Andrés Neuman trazó en Umbilical una autobiografía de la paternidad que continuó con Pequeño hablante, centrado en la época de la adquisición del lenguaje y la transmisión de los afectos.

Entrevista con Andrés Neuman. Por Adrián Cordellat (07/03/2024)

5. El padre del fuego

Sergio C. Fanjul

Aguilar , 2024. 216 páginas. 20,90 euros

La paternidad cambia la vida, pero a veces la vida cambia también por su cuenta. Casi al mismo tiempo que se va la madre, llega la hija. Y con ella, un vuelco en las rutinas de trabajo, una negociación inédita de la vida en pareja. En medio de una transformación personal y social, la de la idea misma de la paternidad en el siglo XXI, la escritura se posiciona como un medio para capturar todo lo que se nos escapa en ese barullo crudo y tierno de la cotidianidad.

Entrevista ‘En pocas palabras’ con Sergio C. Fanjul (06/04/2024)

6. Literatura infantil

Alejandro Zambra

Anagrama, 2023. 232 páginas. 18,90 euros

Cada día, una revelación mínima. El primer contacto, a los 20 minutos de vida. Pasa el tiempo y ese pequeño cuerpo respira, se agranda. El padre toma notas de sus avances, fogonazos que, para otros, quizá resulten invisibles. Compone un diario de aprendizaje de la paternidad. 365 días después de aquel primer abrazo le escribe un poema. Habrá otros, también relatos. Y esas palabras construirán un espejo: el que devuelve al nuevo padre el reflejo de su propio progenitor.

Crítica de Carlos Pardo (20/05/2023)

Búsqueda del padre

7. La sombra del padre

Antonio Monegal

Acantilado , 2026. 272 páginas. 22 euros

El objetivo de la búsqueda está claro: “el padre que hoy, encarado por fin al padre del que tan poco disfruté, tal vez sea capaz de extraer de ese encuentro póstumo una lección para transmitir a mis hijos”. Antonio Monegal le llegó una caja con documentación conservada por su padre e inició a analizar y pensar desde la cultura cómo había sido aquella vida, con meticulosidad y honestidad, para intentar salvar una vida del olvido.

8. Reliquia

Pol Guasch

Traducción de Unai Velasco. Anagrama , 2026. 160 páginas. 18,90 euros

En Reliquia, el joven escritor catalán esboza un retrato de su padre, que se suicidó a los 44 años, a partir de una materia precaria: un puñado de recuerdos, fotografías y, sobre todo, un inmenso silencio. La novela parte de la idealización de esa figura ausente, casi sagrada, para ir devolviéndole su condición de simple mortal, atravesado por la depresión, el gusto por la poesía y cierta inclinación a ocupar los márgenes; a ser, igual que su hijo, una “persona de rincones”. El padre de Guasch, con quien también comparte un alucinante parecido físico (la cubierta del libro lo atestigua), aparece en estas páginas como una presencia esquiva que sigue moldeando la personalidad del autor, su sensibilidad artística y su manera de estar en el mundo.

Entrevista con Pol Guasch. Por Álex Vicente (28/01/2026)

9. El viaje de mi padre

Julio Llamazares

Alfaguara , 2025. 328 páginas. 19,85 euros

Podrían haber hablado con su padre de ese viaje, pero Julio Llamazares, como pasa tantes veces, no llegó a tiempo. En 1937, en plena guerra civil, su padre viajó de León a Castellón para combatir. Ese viaje lo reconstruye el escritor para andar por los paisajes que recorrió su progenitor y, día tras día, en ese viaje existencial y terrenal, sentimos como cada vez es más densa la ausencia de la figura paterna.

Crítica de Domingo Ródenas de Moya (13/10/2025)

10. Cómo enterrar al padre en un poema

Corina Oproae

Tusquets , 2025. 96 páginas. 17 euros

Son unos versos espléndidos que dan título al libro. En apariencia se trata es un poema sobre la creación de un poema. Lo imagina en un bosque, ve el árbol, pero el poema impondrá. En la medida que el poema se posesiona de la autora, descubrimos que ella es “esa hija extraviada en el bosque” y que el sentido que busca es la posibilidad de ser en la medida que logre enterrar al padre.

Entrevista con Corina Oproae. Por Anatxu Zabalbeascoa (15/02/2025)

11. Lo que permanece

Margarita Leoz

Seix Barral, 2025. 176 páginas. 18,50 euros

Inmersa en la agotadora crianza de dos bebés de dos meses y una niña de dos años y medio, la narradora de esta novela afronta a primera hora de un 7 de julio en Pamplona, el día más imponente de la ciudad, una llamada que arranca con una frase grave y profunda en una tonalidad que nunca había oído a su madre: “Margarita, es el papá”. Y aunque no le dice que ya ha muerto de un paro cardiaco, solo que se ha mareado y han llamado al 112, ese tono de voz le confirma la terrible noticia. A partir de ahí, Margarita Leoz (Pamplona, 1980) encadena, en este brillante homenaje a su progenitor, recuerdos de infancia, adolescencia y juventud de una figura protectora pero también autoritaria. Una narración que contrasta ese duelo con la enorme vitalidad de esos pequeños seres que se abren a la vida.

Crítica de J. Ernesto Alaya-Dip (12/02/2025)

12. Cómo maté a mi padre

Sara Jaramillo Klinkert

Lumen , 2020. 192 páginas. 17,95 euros

Sara Jaramillo Klinkert (Medellín, 1979) no deja de soñar con una bala, según cuenta en esta su primera novela. Una bala que siempre va en su camino aunque es el recuerdo de la que mató a su padre, abogado de sindicatos, a manos de un sicario del narcotráfico cuando ella tenía 11 años. “Hablar con él era toda una experiencia, le parecía a uno que el mundo se iba inventando a medida que nombraba las cosas“, afirma la escritora colombiana en este emocionante homenaje en el que relata cómo le gustaba ayudarle a quitar las malas hierbas del jardín o simplemente mirarlo para perderse en sus ojos y en su risa. Unos ojos y una risa que ahora solo puede evocar. “Todavía me cuesta creer que apenas treinta y cinco gramos de acero y un gramo de pólvora hayan podido acabar con una familia“.

Entrevista con Sara Jaramillo Klinkert. Por Andrea Aguilar (08/08/2020)

13. Salir de la noche

Mario Calabresi

Traducción de Carlos Gumpert. Libros del Asteroide, 2023. 192 páginas. 19,95 euros

El prestigioso periodista Mario Calabresi (Milán, 53 años) —exdirector de la Stampa y la Repubblica, excorresponsal en Nueva York— aborda en este libro los años de plomo de Italia al tiempo que rinde homenaje a su padre, Luigi Calabresi, que fue asesinado en 1972 por un comando anarquista años después de que una campaña de desprestigio le relacionara falsamente con el fallecimiento de un detenido, un hecho en el que precisamente basó Dario Fo su Muerte accidental de un anarquista. Publicado en 2007, hace tres años se tradujo por fin al castellano este libro, muy adecuado para recordar, en tiempos en los que proliferan las fake news y otras desinformaciones, lo fácil que es dispersar una mentira.

Entrevista con Mario Calabresi. Por Guillermo Altares (23/06/2023 )

14. El padre

Sharon Olds

Traducción de Mori Ponsowy. Visor , 2024.18 euros

Con crudeza y con belleza una de las mejores poetas en lengua inglesa —Sharon Olds— contó la agonía de su padre enfermo de cáncer en uno de sus libros clásicos. Es un ejercicio de radicalidad en la descripción física del final, con las descripciones detalladas de la decadencia, pero también moral en el momento del final cuando la pulsión de vida, muerte y sexualidad se entrecruzan. “Él sabe que cuando muera vivirá en mí”.

15. Orfandad

Karina Sosa

Random House , 2025. 216 páginas. 17,95 euros

La mexicana Karina Sosa Castañeda (1987) nos cuenta en su segunda novela la historia de otra Karina (quizá ella misma), cuyo padre encabezó una lucha popular para que el Gobierno de Oaxaca —sangrienta revuelta que está lejos de ser una ficción— cayera y se hiciera justicia, lo que le llevó a la cárcel. Con una escritura profundamente poética, Sosa convoca a ese padre ausente y narra el estigma familiar en un relato en el que la narradora alterna con maestría la primera y la segunda persona para meter al lector en una infancia dolorosa a la sombra un progenitor totémico.

16. Huir fue lo más bello que tuvimos

Marta Marín-Dòmine

Galaxia Gutenberg , 2020. 160 páginas. 16,50 euros

A 6.000 kilómetros de distancia del lugar donde su padre las había escrito, la profesora Marta Marín-Dòmine, pasados los cuarenta, logró leer las memorias escritas por su progenitor, un hijo de la tradición anarquista. Después de una vida de exilios, el intento de reconstrucción de la peripecia de un padre adorado responde a una necesidad existencial de la autora: ¿por qué la huida había estado permanentemente atravesando su existencia?

Artículo de Anna Caballé (23/07/2021)

17. Las tres de la mañana

Gianrico Carofiglio

Traducción de Carmen García-Beamud. Anagrama , 2020. 168 páginas. 19,90 euros

Antonio, el narrador de esta historia de iniciación de Gianrico Carofiglio, paso dos días y dos noches en vela junto a su padre recorriendo las calles de Marsella poco antes de cumplir los 18 años. Era una parte de las pruebas médicas que le practicaron para ver si había funcionado un tratamiento contra los ataques de epilepsia que sufría desde niño. Lo cuenta el protagonista cuando ya tiene 51 años y evoca aquellos inolvidables dos días en los que compartió secretos e intimidades con su padre, asistió a un fiesta y experimentó su iniciación sexual.

Artículo de Javier Aparicio Maydeu (01/08/2020)

18. Mi padre alemán

Ricardo Dudda

Libros del Asteroide , 2023. 216 páginas. 18,95 euros

Un verano Ricardo Dudda grabó las conversaciones con su padre para escribir un libro sobre él. Nacido en 1940 en una ciudad alemana junto al Báltico, su padre vivía en España desde hacía décadas. De entrada, el libro debía ser una exploración familiar sobre el desarraigo. Pero el proyecto cambio. Al descubrir que su abuelo había colaborado en el exterminio de la población judía en Europa Occidental, la investigación sería también sobre la culpa y la historia.

Crítica de Jordi Gracia (09/11/2023)

19. Huaco retrato

Gabriela Wiener

Random House , 2021. 160 páginas. 17 euros

“Mi padre acaba de morir de cáncer terminal en una cama de hospital. Y ahora, para no zozobrar del todo, intento ubicarme en medio de los islotes dispersos y las fosas insondables de su partida”. El afán de Gabriela Wiener de ubicarse tras la muerte de su padre —un periodista e intelectual de izquierdas— es el activador de la gran reflexión sobre la identidad —sexual, social, racial…— que propone uno de los mejore libros de la literatura latinoamericana de los últimos años.

Crítica de Carlos Pardo (27/11/2021)

Saldar cuentas

20. Pan de piedra

Laura Andrea Garzón

Libero Editorial , 2025. 104 páginas. 12 euros

Si un padre marca sin duda la formación de una persona, su ausencia también deja una huella indeleble que afecta de por vida. Lo cuenta con estructura poética la colombiana Laura Andrea Garzón (Bogotá, 1992), que habla del constante e insuperable miedo a perder: las perdidas que han sido, las ausencias que se han sufrido más adelante y el miedo a los abandonos que depararán el futuro. En una entrevista en EL PAÍS, Garzón recomendó especialmente leer su libro el Día del Padre. Por una contundente razón: “Para que sepan todas las cosas que no deben hacer”, añade.

Entrevista con Laura Andrea Garzón. Por Camila Osorio (17/06/2023)

21. Para que no se olvide

Caroline Darian

Traducción de Lola Bermúdez Medina. Seix Barral , 2026. 184 páginas. 19 euros

No olvidar. No perdonar. Esa fue la decisión de Caroline Darian. Ella no solo era la hija de Gisèle Pelicot, su madre. También lo era de su padre, que se rebeló como un monstruo. Sus memorias recorren desde el descubrimiento de los delitos horribles cometidos por su padre. ¿Cómo hizo lo que hizo? ¿Cómo le afectó su descubrimiento? El libro muestra la devastación familiar de los abusos sexuales y es un testimonio de cómo pueden defenderse las víctimas.

Entrevista con Caroline Darian. Por Daniel Verdú (27/01/2025)

22. El nombre del padre

Vanessa Springora

Traducción de Noemí Sobregués Arias. Lumen , 2025. 320 páginas. 20,81 euros

En su segundo libro, la autora de El consentimiento retrata a su padre como un hombre autoritario, narcisista y fantasioso, pero también como un ser corroído por la vergüenza, la frustración y una identidad imposible de asumir. Aparece a la vez como verdugo doméstico y como el fruto envenenado de una historia familiar edificada sobre la mentira. Hijo de un antiguo nazi que, tras la Segunda Guerra Mundial, se reinventó en Francia como refugiado checo, fue también un homosexual reprimido, que vivió su sexualidad como una condena dentro de un mundo viril y autoritario que excluía cualquier diferencia. Más que juzgarlo, Springora describe cómo esa mezcla de mentiras y represión acabó arruinando su existencia. Y rompe con la cadena de secretos familiares, convirtiendo la escritura en un gesto de liberación.

Entrevista con Vanessa Springora. Por Álex Vicente (06/09/2025)

23. Dios fulmine a la que escriba sobre mí

Aura García–Junco

Sexto Piso , 2024.216 páginas. 18,90 euros

“Papá: me heredaste una biblioteca y un enigma”. Así empieza uno de los primeros capítulos de esta quest que escribió la mexicana Aura García-Junco como una forma de enfrentarse el duelo tras la muerte de un padre. Había problemas por resolver. Era un prestigioso activista cultural y su personaje se había superpuesto al hombre. A través de la exploración de su biblioteca y leyendo sus libros, la escritora va descubriendo quien fue realmente.

Crítica de Elena San José (13/04/2024)

24. Entre amigos

Hal Ebbott

Traducción de Juan Trejo. Tusquets , 2026. 320 páginas. 20,90 euros

La novela de Hal Ebbott se adentra en la clase acomodada neoyorquina para hablar de traición, abusos y privilegio: una historia de amistad masculina en la que la paternidad juega un papel clave. ¿Hasta dónde está un padre dispuesto a llegar para defender a su hija? La fragilidad y la fuerza de los protagonistas carga esta historia de intensidad y fuerza psicológica.

25. Daddy Issues

Katherine Angel

Traducción de Alberto García Marcos. Alpha Decay, 2020. 82 páginas. 15,50 euros

Una profunda reflexión en menos de 100 páginas sobre la responsabilidad que tienen los padres en las sociedades patriarcales. No solo los hombres en general, sino el padre en concreto de cada esas mujeres que se han sentido oprimidas por una sociedad machista. En los inicios del movimiento #MeToo, la autora se preguntó qué pensarían las hijas de todos esos Weinsteins que hay en el mundo, y sus reflexiones han conformado un libro que llevará a muchos a cuestionar sus propios comportamientos. Así, por ejemplo, Katherine Angel relaciona en este texto la misoginia con las actitudes del padre patriarcal que confunde protección con sentimiento de posesión, sin olvidar que muchos abusadores sexuales son además padres.

Entrevista con Katherine Angel. Por Noelia Ramírez (11/09/2020)

Fragmento de Daddy Issues