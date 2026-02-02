Los 25 libros más esperados de febrero

Del Premio Nadal de David Uclés hasta el realismo mágico en una Galicia de mujeres en la novela de Nerea Pallares y desde la búsqueda de la madre de Emmanuel Carrére hasta una fábula familiar en la India de Kiran Desai o el retorno del clásico que es Manuel Longares. Una selección de los títulos que llegan a las librerías en uno de los meses con más novedades del año

1. Los vigías

Taina Tervonen

Traducción de Iballa López Hernández. Errata Naturae , 2026. 224 páginas. 21,50 euros

La escritora finesa Taina Tervonen (Espoo, 1973) pasó toda su infancia, hasta los 15 años, en África, primero en Namibia y luego en Senegal, quizá por ello siempre ha estado preocupada por el problema migratorio y los conflictos armados. Y los lectores en español habrán podido leer hasta ahora sus libros titulados Las sepultureras, sobre la búsqueda de los desaparecidos del conflicto de Bosnia a través de una antropóloga forense y una investigadora, y Los rehenes, en el que la autora narra la fascinante historia del tesoro del Imperio Tuculor —vigente a finales del siglo XIX en Mali, Senegal y Guinea—, arrebatado en 1890 como botín de guerra por el militar francés Louis Archinard. Ahora nos trae otra fascinante narración sobre cinco personas anónimas que documentan y trabajan en la sombra para brindar ayuda en el peligroso viaje de los inmigrantes que cruzan a Europa. A la venta del 2 de febrero.

2. Las carniceras

Sophie Demange

Traducción de Susana Prieto Mori. Siruela , 2026. 224 páginas. 19,95 euros

Sobre el trabajo de las organizaciones de ayuda humanitaria también sabe mucho la francesa Sophie Demange (Ruan, 1983), que ha trabajado durante años en la India y en México con personas sin hogar, trabajadoras sexuales y menores no acompañados. Ahora lo hace en Francia atendiendo a niños con diversidad funcional. En su primera novela, un thriller retorcidamente cómico y claramente feminista, tres mujeres que regentan una carnicería y han sufrido en su cuerpo el horror de la violencia machista deciden tomarse la justicia por su mano. En un barrio de clase media de Ruan empiezan a desaparecer hombres... y la policía empieza a poner cerco a estas especialistas en trocear, deshuesar y picar carne. A la venta del 2 de febrero.

3. El cuerpo nazi. El cuerpo contenido

Nayra Sanz Fuentes

Trotta , 2026. 368 páginas. 24 euros

La obra cinematográfica de Leni Riefenstahl (1902-2003) no solo sustentó la épica visual del nazismo a mediados del siglo XX, en particular con sus películas El triunfo de la voluntad y Olimpiada, sino que su obra permanece vigente en la estética contemporánea. Alabada por algunos por su innovación cinematográfica y vilipendiada por otros como propagandista del nacionalsocialismo, su figura centra este ensayo, que sostiene que el poder moldea los cuerpos y las identidades: aquel cuerpo disciplinado y ajustado a los principios del régimen ha extendido su imperio estético 80 años después. A la venta el 2 de febrero.

4. La hermanísima. La mano negra de Corea del Norte

Sung-Yoon Lee

Traducción de Manuel Manzano. Malpaso , 2026. 272 páginas. 21 euros

Si desde octubre pasado los lectores han podido conocer mejor el régimen comunista de Corea del Norte gracias al cómic Mi amigo Kim Jong-un (Reservoir Gráfica), de Keum Suk Gendry-Kim, una amena biografía que retrata al todopoderoso dictador, ahora nos llega el perfil de su hermana pequeña, Kim Yo-jong (Pionyang, 1987), pieza necesaria en este régimen dinástico y considerada la mano despiadada del régimen. En este volumen, el experto en política norcoreana Lee Sung-yoon desvela la vida de esta enigmática y temida mujer, artífice de la propaganda y de la política exterior de uno de los países más peligrosos del planeta. A la venta el 4 de febrero.

5. Coloquio de invierno

Luis Landero

Tusquets , 2026. 312 páginas. 21,90 euros

La pandemia de la covid en 2020 ha generado ya mucha literatura (además de arte y música), pero apenas tenemos referencias literarias de la famosa borrasca de enero de 2021 que ya todos conocemos como Filomena. Aunque el famoso nombre mitológico —véase la hija del rey de Atenas Pandión, violada por su cuñado, que además la encerró y le cortó la lengua para que no lo contara, aunque ella desveló el crimen con un labor de bordado— hace referencia a la falta de comunicación, en la nueva novela de Luis Landero pasa todo lo contrario, pues el autor demuestra su total dominio del relato oral a través de las conversaciones de siete personajes que se quedan atrapados en un hotel rural durante aquella tormenta de nieve. A la venta el 4 de febrero.

6. En todo hay una grieta y por ella entra la luz

Patricio Pron

Anagrama , 2026. 232 páginas. 18,90 euros

El escritor argentino Patricio Pron (Rosario, 1975) vuelve a los escaparates literarios con un libro “a medio camino entre el ensayo, la autobiografía, la biografía apócrifa y el tratado filosófico”, según sus editores. Y es todo ello porque arranca con un escritor en Nueva York que recibe el encargo de escribir la biografía del poeta y cineasta francés de origen rumano Benjamin Fondane, aunque todo se va al traste por un acontecimiento devastador. Un drama que sirve al autor para hacer una profunda reflexión sobre la finitud, el duelo ecológico, la violencia visible e invisible, el arte como resistencia y la posibilidad de una esperanza. A la venta el 4 de febrero.

7. Epifanía

Israel Merino

Temas de Hoy , 2026. 240 páginas. 19,90 euros

Israel Merino (Toledo, 2000), periodista y escritor, además de columnista musical y comentarista político, ha publicado un par de libros: Subura (Ediciones de Humo, 2021) y la crónica literaria Más allá de la noche (Akal, 2022). Y ahora nos trae una novela sorprendente sobre la culpa y la jerarquía que sostienen a una comunidad rural tras un accidente en el que mueren atropellados dos adolescentes del pueblo. Habrá que leerla, según nos recomienda Manuel Jabois: “La patada más ruidosa que yo recuerde en la puerta de nuestra literatura”. A la venta el 4 de febrero.

8. Cortesanos

Manuel Longares

Galaxia Gutenberg , 2026. 120 páginas. 14,50 euros

Manuel Longares (Madrid, 1943) se situó en el canon de la literatura española del último medio siglo según Babelia cuando publicó en 2000 la novela Romanticismo. Y desde entonces, ha seguido publicando joyas que lo consolidan como un gran narrador, conocedor de la condición humana y con un inteligente sentido del humor. En su última novela, nos desgrana las virtudes y miserias de los reyes de las monarquías españolas de Austrias y Borbones, con sus cortes y sus cortesanos, en ese Madrid que tanto se ha pateado. A la venta el 4 de febrero.

9. La ciudad de las luces muertas

David Uclés

Premio Nadal, 2026. Destino , 2026. 288 páginas. 22,90 euros

David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990) sigue instalado en ese éxito que no se cree del todo tras la publicación de La península de las casas vacías (Siruela, 2024). Sin embargo, previsor, no se ha dormido en los laureles y ahora publica una nueva narración que le ha supuesto un cambio de editorial y el Premio Nadal 2026. Una historia mágica en la que Barcelona recupera edificios ya desaparecidos y se producen encuentros imposibles entre personajes como Picasso y Simone Weil; Cortázar con Laforet; o Orwell con Montserrat Caballé, Núria Espert y Jordi Savall. A la venta el 4 de febrero.

10. Elogio del derecho

Víctor Ferreres

Arpa , 2026. 472 páginas. 24,90 euros

En tiempos de desprestigio de la Justicia, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra Víctor Ferreres Comella (Barcelona, 1967), rompe una lanza por el Derecho contemporáneo. Y lo hace de forma didáctica a través de una conversación entre un profesor y dos alumnos en el que da una visión general de una disciplina cada vez más fragmentada y especializada, y donde no faltan múltiples referencias a la literatura, la música, el cine, las matemáticas, la historia, la filosofía... A la venta el 4 de febrero.

11. Cómo terminó la guerra civil española

Gutmaro Gómez Bravo

Crítica , 2026. 400 páginas. 21,90 euros

El catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense Gutmaro Gómez Bravo (Madrid, 1975), que además dirige el Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo, nos ilustra sobre una historia no demasiado conocida de las fuerzas sublevadas y la caída de la Segunda República. Se trata de la operación de inteligencia planificada hasta el último detalle por el Cuartel General del Generalísimo entre la ocupación de Barcelona y la rendición de Madrid, a través de su Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), para controlar la propaganda, la diplomacia y provocar la descomposición de la Segunda República. Una novedosa interpretación del nacimiento de la dictadura franquista. A la venta el 4 de febrero.

12. Los nuevos Bartleby

Daniel Gascón

Incluye ‘Bartleby, el escribiente’, de Herman Melville. Rosamerón , 2026. 208 páginas. 19,90 euros

Daniel Gascón (Zaragoza, 1981) desarrolla todo un relato ensayístico basado en una de las frases literarias más radicales: “Preferiría no hacerlo”. Con ella, Bartleby expresó de forma suave, pero a la vez contundente, su total rebeldía a la ejecución de sus tareas en el trabajo. Y a través de ella, Gascón estructura una reflexión sobre los problemas laborales de nuestro tiempo, desde el teletrabajo a la alienación en la oficina, y desde la Gran Renuncia hasta el burnout. El volumen de Rosamerón incluye el original de Herman Melville Bartleby, el escribiente. A la venta el 4 de febrero.

13. Parte de la felicidad

Dolores Gil

Tránsito , 2026. 72 páginas. 12 euros

El libro arranca con un trágico accidente doméstico a raíz de un conato de incendio en una villa en Cucha Cucha (provincia de Buenos Aires). Un accidente tan desafortunado como horrible que segó la vida de Manu, la hermana pequeña, apenas 6 años, de la escritora argentina Dolores Gil (1981), entonces con 11. Aquello supuso el fin de la infancia de la autora que, años después, decidió poner en palabras un episodio del que apenas guardaba memoria durante un periodo de derrumbe personal, tras la separación de su marido con un bebé todavía pequeño, la experiencia de varios abortos previos y el diagnóstico de un cáncer de mama. Resultó un relato estremecedor de una enorme sensibilidad. “Si no escribo este libro no puedo seguir viviendo”, aseguró Dolores Gil. A la venta el 4 de febrero.

14. Rechazo

Tony Tulathimutte

Traducción de Manuel Cuesta Aguirre. AdN , 2026. 320 páginas. 20,95 euros

Hijo de inmigrantes tailandeses, el estadounidense Tony Tulathimutte (Springfield, Massachusetts, 1983) vuelve con una narración coral de jóvenes en crisis —como ya hizo en su novela Ciudadanos particulares (Alba, 2017)—. En este caso, a través de siete relatos sobre las tragicómicas relaciones de los miembros de una cuadrilla que afrontas problemas sobre el sexo, la identidad e internet. Una reflexión sobre las consecuencias de que a una persona la rechacen amantes, amigos, la sociedad... y que ella misma se rechace. A la venta el 5 de febrero.

15. Altasangre

Claudia Amador

Alianza , 2026. 184 páginas. 18,95 euros

Drácula sigue de moda. Si la película Los pecadores (Ryan Coogler, 2025), reciente ganadora de dos Globos de Oro, ha puesto a bailar y cantar a los vampiros en esta mezcla de género musical, acción, terror y filme de época, la escritora colombiana Claudia Amador (Barranquilla, 1998) traslada a los góticos personajes con afilados colmillos hasta la selva y los carnavales de Barranquilla. Se trata de Altasangre, novela con la que Amador ganó en 2024 el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica. A la venta el 5 de febrero.

16. Ladrón, espía y asesino

Yuri Buida

Traducción de Yulia Dobrovólskaya y Jose María Muñoz Rovira. Automática , 2026. 300 páginas. 22 euros

Yuri Buida (Znamensk, 1954) es un escritor ruso nacido en Kaliningrado, el territorio antiguamente perteneciente a Prusia anexionado por Rusia en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, y que constituye un enclave aislado del país y rodeado por dos Estados de la UE, Polonia y Lituania. Descendiente de inmigrantes de origen ruso, polaco, bielorruso y ucraniano, en sus obras cobra mucho peso la identidad y los vínculos con el pasado. En Ladrón, espía y asesino, el protagonista es él mismo, en una especie de autobiografía atípica que narra su infancia en la época de posguerra, su juventud y su época de madurez. A la venta el 11 de febrero.

17. Para que no se olvide

Caroline Darian

Traducción de Lola Bermúdez Medina. Seix Barral , 2026. 184 páginas. 19 euros

El caso Pelicot horrorizó a toda Francia por superar los límites de la banalización del abuso sexual. El juicio llevó al banquillo a 51 personas, con Dominique Pélicot a la cabeza, acusados de haber violado a la esposa de este último, Gisèle Pélicot (1952), que era drogada sistemáticamente para no ser consciente de los actos. En medio de aquel horror judicial, surgió Gisèle como una heroína que renunció al anonimato y sostuvo la mirada durante el proceso a sus violadores, alzándose como el faro contra los abusos sexuales y la sumisión química. El juicio lo relató Raquel Villaécija para EL PAÍS, que recientemente ha publicado la crónica del caso en La vergüenza (Ediciones B). Ahora es la propia hija de Gisèle, Caroline Darian, la que muestra su punto de vista sobre la tragedia que desencadenó su propio padre. A la venta el 11 de febrero.

18. La soledad de Sonia y Sunny

Kiran Desai

Traducción de Aurora Echevarría Pérez. Salamandra , 2026. 736 páginas. 24,70 euros

Con El legado de una pérdida, la escritora india Kiran Desai (Nueva Delhi, 1971) llegó al olimpo literario tras ganar el Premio Man Booker de 2006. Era su segunda novela tras Alboroto en el guayabal (Quintento, 2007), escrita en 1998. En 2017 anunció que llevaba una década preparando su siguiente novela, Finalmente, ha habido que esperar dos décadas para que La soledad de Sonia y Sunny, que llegó a la lista corta del Booker de 2025, viera la luz: una historia sobre dos jóvenes en crisis y los conflictos en la India, de la clase y la raza, a la historia y los lazos que unen a una generación con la siguiente. A la venta el 12 de febrero.

19. Punto de araña

Nerea Pallares

Libros del Asteroide , 2026. 184 páginas. 19,95 euros.

Con el original en gallego de Punto de araña (Galaxia, 2025), Nerea Pallares (Lugo, 1989) ganó el año pasado el Premio García Barros. Y ahora llega a las librerías la versión en castellano de su primera novela, que aúna mitología y realismo social y que está ubicada en la Costa da Morte. En Camariñas, las mujeres, que tradicionalmente tejen las redes, trabajan de mariscadoras o se emplean en la empresa conservera, han decidido rebelarse contra el machismo que las oprime y convocan a tres deidades ancestrales. A la venta el 16 de febrero.

20. Koljós

Emmanuel Carrère

Traducción de Juan de Sola. Anagrama , 2026. 448 páginas. 23,90 euros

“Hélène Zourabichvili, conocida como Hélène Carrère d’Encausse (1929- 2023), fue una historiadora y política francesa de origen georgiano y germano-ruso, especializada en el estudio de la historia de Rusia”, nos informa su página en la Wikipedia. Y Hélène, que también fue premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2023, recibió a su muerte un funeral de Estado, como miembro de la Academia Francesa. Su fallecimiento impulsó a su hijo, Emmanuel Carrère, a investigar su pasado, desde sus bisabuelos, los Zurabishvili, burgueses ilustrados que se exiliaron de Georgia tras la Revolución bolchevique, hasta su progenitora. Una novela que entrelaza los grandes episodios históricos del último siglo y que ahora ve la luz con el título de Koljós. A la venta el 18 de febrero.

21. Pueblo blanco azul

Azahara Palomeque

Cabaret Voltaire , 2026. 320 páginas. 21,95euros

“Una fábula poética, mágica, que da alas a la memoria. Un precioso juego blancoazul de espejos”, asegura David Uclés, que de narraciones mágicas sabe bastante. Se refiere a esta novela de la escritora Azahara Palomeque (1986), doctora en estudios culturales por la Universidad de Princeton, columnista de EL PAÍS y autora, entre otros libros, del ensayo Vivir peor que nuestros padres (Anagrama, 2023) y de la novela Huracán de negras palomas (La Moderna, 2023). En Pueblo blanco azul, la protagonista regresa a sus orígenes para escribir un libro, para el que tendrá primero que despejar los silencios que rodean a unas vidas marcadas por la Guerra Civil, la dictadura y las dificultades del campo andaluz. A la venta el 18 de febrero

22. París en ruinas

Sebastian Smee

Traducción de Efrén del Valle Peñamil. Taurus , 2026. 448 páginas. 23,65 euros

El cuadro Impresión, sol naciente (1872-1873) de Claude Monet, dio el pistoletazo de salida en París al movimiento pictórico que llamamos impresionista, al parecer por el comentario despectivo del crítico Louis Leroy. Un movimiento en el que se incluyeron excepcionales artistas como Camille Pissarro, Édouard Manet, Edgar Degas, Berthe Morisot, Frédéric Bazille, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cézanne o Alfred Sisley. En este ensayo, el crítico de arte Sebastian Smee da sentido a aquel nacimiento bajo el argumento de que fue una respuesta a los terribles acontecimientos que sufrió París entre el verano de 1870 y la primavera de 1871: fue sitiada por el ejército alemán, padeció una hambruna y hubo de rendirse; después, los republicanos radicales establecieron la Comuna, aplastada por el ejército francés y el centro de la ciudad sufrió un incendio. El genio creativo de la época transformó en arte aquella sensación de fragilidad de la vida. A la venta el 19 de febrero.

23. Objetos perdidos

Carlos Zanón

Salamandra , 2026. 272 páginas. 20,90 euros

Una ciudad convertida en personaje, Barcelona, un local turbio que parece otro, el Donna Summer, y un experto en encontrar personas, Álex Gual, lo mismo atrapado en la atracción por una camarera que inmerso en la pista de un jugador de rugby inglés desaparecido tras la muerte de otro jugador australiano. Con estas tres figuras, Carlos Zanón (Barcelona, 1966) levanta una novela repleta de suspense y sensibilidad, náufragos de la noche y un protagonista que busca su salvación. A la venta el 19 de febrero.

24. Del miedo y los extranjeros. Una historia de la xenofobia

George Makari

Traducción de Ricardo García Pérez. Sexto Piso , 2026. 600 páginas

Los recelos contra los extranjeros quizá sean tan antiguos como la humanidad, pero la noción de ese prejuicio que llamamos xenofobia y que, para entenderse correctamente, se necesitan nociones de historia, filosofía y psicología, y conceptos complejos como la respuesta condicionada, el estereotipo, la proyección, la personalidad autoritaria o el otro, apenas tiene 150 años. Así lo defiende el profesor George Makari (Nueva Jersey, 1956), director del Instituto de Psiquiatría DeWitt Wallace. Autor de libros como La creación del psicoanálisis (2012) y Alma máquina. La invención de la mente moderna (2021), Makari nos ilustra sobre un concepto que nació junto con el nacionalismo occidental, el colonialismo, la migración masiva y el genocidio. A la venta el 23 de febrero.

25. Contra el descontento

Cristina Monge

Paidós , 2026. 256 páginas. 19,90 euros

Cristina Monge (Zaragoza, 1975), politóloga, profesora de la Complutense de Madrid, presidenta de la asociación Más Democracia, columnista de EL PAÍS y colaboradora de la Cadena SER, acaba de ganar hace apenas unos días el Premio Paidós de Ensayo con este volumen que sale a la venta a finales de mes. Hay que arremangarse: ese sería el resumen de un estudio que pretende combatir el derrotismo y acabar con la crisis de imaginación política, arrastrada por el auge del totalitarismo por todo el mundo. Porque cree que la solución está en la política, en una buena política en la que participe toda la sociedad civil: “Todo lo que nos horroriza del trumpismo es que es un ejercicio de antipolítica”, aseguró recientemente. A la venta el 25 de febrero.