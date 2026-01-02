Los 25 libros más esperados de enero de 2026

De la reflexión vital desde la madurez de Julian Barnes hasta las vivencias de Marta Jiménez Serrano al sufrir un accidente doméstico y desde la historia de amor adulto que narra Cristina Araújo a un tebeo sobre la España espectral en un bar de carretera de la meseta. Una selección de los títulos que llegarán a las librerías en enero para estrenar el año literario

Oxígeno

Marta Jiménez Serrano

Alfaguara, 2026. 160 páginas. 17,95 euros

Como poder al fin dar una bocanada de aire fresco. Así escribió Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) esta narración, en la que relata una de las experiencias más aterradoras de su vida, la que precisamente pudo costársela a ella y a su pareja. Poco antes de publicar su primera novela, Los nombres propios (Sexto Piso, 2021), el fallo de la caldera de su casa provocó una fuga de monóxido de carbono que estuvo a punto matarlos. Ha necesitado varios años y publicar antes un libro de relatos, No todo el mundo (Sexto Piso, 2023), para afrontar la experiencia y analizar los últimos años con su pareja. A la venta el 8 de enero.

La civilización judeocristiana

Sophie Bessis

Traducción de Juan Manuel Salmerón Arjona. Gatopardo , 2026. 104 páginas. 14,95 euros

La civilización judeocristiana es un constructo ideológico que encubre siglos de antisemitismo cristiano, orilla las contribuciones de Oriente a la civilización occidental y excluye al islam del acervo cultural europeo. Lo asegura en este breve ensayo Sophie Bessis, que se pregunta: “¿En qué momento dejamos de ser grecorromanos para ser únicamente judeocristianos?”. En su investigación, explica que esa idea, nada neutral, instrumentalizada por Estados, líderes políticos y movimientos nacionalistas, “sirve para justificar el sectarismo, reescribir la Historia y reforzar divisiones geopolíticas”. A la venta el 12 de enero.

Distancia de fuga

Cristina Araújo Gámir

Tusquets , 2026. 496 páginas. 22,90 euros

Con su primera novela, Cristina Araújo Gámir (Madrid, 1980) ganó el Premio Tusquets. Narraba la historia de una víctima de una violación grupal y podía recordar a los trágicos sucesos que desembocaron en uno de los juicios más polémicos de los últimos años: el del caso de la Manada. “Pero la cultura de la sospecha rencorosa por mandato divino va a tener que plegar velas y rendirse”, aseguraba en su reseña de aquel libro Jordi Gracia, pues era una obra “excepcional como primera novela y como novela sin más”. Ahora, la autora vuelve con una historia de amor entre un universitario y una joven abocada al estrellato mundial: un abismo entre dos mundos. A la venta el 14 de enero.

Majareta

Juan Manuel Gil

Seix Barral, 2026. 336 páginas.

Leo Almada, conserje de un colegio, es prejubilado inesperadamente después de más de 30 años de servicio y, poco después, se convierte en autor de un suceso inesperado, calificado de locura por muchos. En esta divertida novela de Juan Manuel Gil, todos cuantos conocieron a Almada, El Majareta, tienen algo que decir sobre él, “sus inquietantes hábitos, sus secretos inconfesables y los motivos por los que siempre fue considerado uno de los hombres más raros del barrio; también uno de los más buenos, tiernos, discretos y generosos”. A la venta el 14 de enero.

El Panamá

Iñaki Domínguez

Ariel , 2026. 368 páginas. 19,90 euros

José Manuel Cifuentes, alias El Panamá, fue atracador, guitarrista de rock y proveedor de la Ruta del Bakalao. Para el autor de esta biografía, el personaje fue una figura extraordinariamente compleja, solo comparable a iconos irreverentes de los ochenta como fueron El Vaquilla, El Pirri o Dieguito El Malo. Violencia, drogas, bandas urbanas... el retrato de una España en la que muchos jóvenes se lanzaron a la delincuencia para salir de la miseria. A la venta el 14 de enero.

Pablo García

Tierra o ser

José Luis Villacañas

Akal , 2026. 704 páginas. 20,90 euros

Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, el también historiador José Luis Villacañas, con interesantes títulos a su nombre, como Teología, política imperial y comunidad de salvación cristiana (Trotta, 2016), Imperiofilia y el populismo nacional-católico (Lengua de Trapo, 2019) o Neoliberalismo como teología política (Ned, 2020), se cuestiona en este volumen por qué el modelo de pensamiento contemporáneo ya no responde a las necesidades de pensar nuestro presente. Un recorrido que muestra cómo “una filosofía centrada en la cuestión del Ser supuso una huida gnóstica del mundo que nada quiere saber de lo humano ni de la tierra, el verdadero trascendental de toda filosofía”. A la venta el 19 de enero.

Albión

Anna Hope

Traducción de Regina López Muñoz. Libros del Asteroide , 2026. 400 páginas. 24,95 euros

La escritora inglesa Anna Hope (Manchester, 1974) ya cuenta con varios títulos publicados en castellano, como Despertar (Random House, 2014), El salón de baile (Duomo, 2018) o Expectativas (Catedral, 2020). Y ahora publica Albión, una novela que reúne a tres hermanos en su mansión inglesa del siglo XVIII para despedir a su padre, recientemente fallecido. y que sirve a la autora para indagar en las dinámicas familiares y en las heridas del colonialismo. A la venta el 19 de enero.

Autobiografía de mis perros

Sandra Petrignani

Traducción de Andrés Catalán. Nórdica , 2026. 240 páginas. 19,90 euros

La periodista italiana Sandra Petrignani (Piacenza, 1952) es también una escritora polifacética, con libros de entrevistas, piezas teatrales, cuentos, novelas, cuadernos de viaje... Traducidos al castellano solo constan La escritora vive aquí (Siruela, 2006, reeditado por Gatopardo en 2019), un recorrido por casas-museo de escritoras famosas, y Catálogo de juguetes (Páginas de Espuma, 2011), un repaso a los objetos que marcaron la infancia de la autora. Ahora publica una biografía articulada en torno a los perros que la han acompañado en su aventura vital. A la venta el 19 de enero.

Malacría

Elisa Díaz Castelo

Sexto Piso , 2026. 263 páginas. 18,90 euros

Poeta obsesiva —de algunos de sus poemas guarda meticulosamente hasta 30 versiones precedentes— la escritora mexicana Elisa Díaz Castelo (Ciudad de México, 1986) ya había publicado, además de cuatro poemarios, un libro de relatos, El libro de las costumbres rojas (Elefanta Editorial, 2023), y ahora se adentra aún más en la narrativa con su primera novela, una obra que indaga en la violencia que atraviesa la vida de las mujeres en la sociedad mexicana del siglo XX y principios del XXI. Lo hace a través de protagonistas de tres generaciones y arranca con la desaparición de una de ellas. A la venta el 19 de enero.

La cazadora de cuerpos o la ansiedad del deseo

Najat El Hachmi

Destino , 2026. 176 páginas. 20,90 euros

Ganadora del Premio Ramon Llull de novela en 2008 por El último patriarca, el Sant Joan de Narrativa en 2015 con La hija extranjera, y el Nadal en 2021 por El lunes nos querrán, la catalana Najat El Hachmi (Nador, Marruecos, 1979), criada en Vich, formada en la Universitat de Barcelona y escritora tanto en catalán como en castellano, entrega en 2026 a los lectores su última novela. En esta narración sobre el cuerpo, la sexualidad y las contradicciones del deseo femenino en la sociedad contemporánea, la protagonista colecciona hombres, convencida de que ese es el camino a la liberación y también al placer. A la venta el 21 de enero.

Las crines

Marc Colell

Siruela , 2026. 156 páginas. 17,95 euros

La propia pampa como personaje en una narración con ecos de la literatura gauchesca. Premio de Novela Café Gijón de 2025, la última obra de Marc Colell arranca con un escritor que viaja a las planicies andinas para encontrar la tranquilidad, quizá la soledad, en una finca que le ha prestado una amiga. Sin embargo, no podrá aislarse porque se verá inmerso en las vidas de numerosos personajes que le mostrarán tanto el territorio como las costumbres. A la venta el 21 de enero.

Las huellas de Enayat

Iman Mersal

Traducción de Margarida Castells Criballés. Galaxia Gutenberg , 2026. 288 páginas. 22,50 euros

La poeta egipcia Iman Mersal (Dacalia) se topó en los años noventa con la novela Amor y silencio y quedó impactada por la obra póstuma de Enayat al-Zayyat (1936-1963), que se suicidó a los 26 años. La misteriosa muerte de Al-Zayyat y el éxito de su elogiada narración, en principio considerada por las editoriales no apta para su publicación pero después hasta adaptada al cine y también a la radio, no impidieron que la escritora cayera en el olvido, como sin nunca hubiera existido. Mersal ha investigado su vida, ha entrevistado a quienes la conocieron y ha rastreado el tratamiento que le dieron los medios de comunicación para escribir este retrato de una mujer artista que luchó por vivir según sus propios términos. A la venta el 21 de enero.

Príncipes

Catherine Guérard

Traducción de Regina López Muñoz. Tránsito, 2026. 112 páginas. 16,95 euros

Cuando en 2010 se reeditó Renata sin más en Francia, se redescubrió una autora a la que podía haber devorado el olvido. Catherine Guérard, que es el pseudónimo utilizado por Catherine Dreyfus, era un periodista que ejercía la crítica musical y que mantuvo una relación extramatrimonial de larga duración con François Mitterrand. Su primera novela, publicada en 1955, es Príncipes. Los protagonistas son un general y un aspirante a ingeniero, pero la homosexualidad no es el tema sino las responsabilidades del militar y el fervor apasionado entre los dos: un amor que la guerra hará tambalear. A la venta el 21 de enero.

Tedward

Josh Pettinger

Traducción de Sara Díez Santidrián. La Cúpula , 2026. 27 euros

En una entrevista le preguntaron al dibujante británico Josh Pettinger por el personaje de Tedward. Afincado en Estados Unidos y ahijado a la tradición del cómic underground estadounidense, Pettinger no dudó a la hora de caracterizarlo: “un adorable perdedor”. Atrapado en situaciones ridículas e hilarantes, que ya pueden ser escatológicas u orgiásticas, este personaje con corazón de oro vive situaciones absurdas, podría considerarse una víctima, pero nunca le falla su buen corazón. A la venta el 21 de enero.

Las vidas de Elena

María Fasce

Almadía , 2026. 208 páginas. 18,90 euros

La argentina María Fasce son como mínimo dos figuras en el sistema literario: es la editora de Alfaguara y es una narradora de prestigio que, entre otros premios, ganó uno de los últimos Café Gijón. La novela Las vidas de Elena, que ya se pudo leer en su país, tiene como protagonista a una mujer con dos vidas. La previa a la muerte de su hija Irene, la posterior que empieza con el duelo. ¿Cómo reconstruirse después de ese episodio traumático? El encuentro con una desconocida, a través del deseo y la vulnerabilidad, la hará resucitar emocionalmente. A la venta el 21 de enero.

Mañana seguiré viva

Marta Pérez Carbonell

Lumen , 2026. 224 páginas. 18,91 euros

La narrativa de Marta Pérez-Carbonell tiene una filiación evidente en las redes sentimentales construidas por Javier Marías en sus novelas. Lo evidenció en la notable Nada más ilusorio y esa propuesta promete estar de nuevo en Mañana seguiré viva. La protagonista es una estrella del cine clásico que vive retirada en Capri. Linda Rams, en un hotel de lujo, recuerda y recuerda y en su relato está lo que quiere que los otros sepan y lo que solo sabe ella, sobre las sombras de la maternidad, la culpa y lo que queremos esconder. A la venta el 22 de enero.

América en sus poetas. Una cartografía lírica del continente

Edgardo Dobry

Taurus , 2026. 256 páginas. 19,85 euros

En 2019 el escritor y poeta Edgardo Dobry impartió un curso titulado América en sus poetas. De la primera sesión, dedicada a Whitman y a Dickinson, podía deducirse que solo reflexionaría sobre la lírica estadounidense, pero los siguientes poetas que analizó eran los fundadores de la lengua de la modernidad latinoamericana: Darío y Lugones. Ese diálogo invisible, pero ininterrumpido, es el tema de este ensayo que nos lleva del siglo XIX hasta los interrogantes de la actualidad. A la venta el 22 de enero.

El extravío de los signos

Natalia Mendoza

Periférica , 2026. 240 páginas. 17 euros

Son figuras que aparecen en una sociedad donde la violencia se ha impuesto a la vida: las “rastreadoras” en México. Sobre todo madres de hijos desaparecidos que los buscan en el campo, en morgues o cavando fosas clandestinas para localizarlos. Su labor es crucial porque investigación y su experiencia es el tema de este ensayo en el que convive la antropología con el compromiso social de su autora. El extravío de los signos aborda el tema del duelo, la posibilidad de la sepultura y la posibilidad de la justicia. A la venta el 26 de enero.

Despedidas

Julian Barnes

Traducción de Jaime Zulaika. Anagrama , 2026. 216 páginas. 19,90 euros

Julian Barnes cumple 80 años y con su nueva novela, que es de ficción pero eso no significa que no sea cierta, rompe con una promesa. En su juventud, estudiando en Oxford, presentó a unos amigos, se enamoraron, se separaron, se distanciaron. Se despidieron truncando la amistad. Pero cuarenta años después, a través otra vez de Barnes, se rencontraron. Viven ya en el final de la vida, con el cuerpo que falla por la edad o la enfermedad, y cuando la memoria construye nuestra identidad. Y es ese rencuentro para reflexionar sobre la vida lo que convierte este libro en una exploración sobre la existencia. A la venta el 28 de enero.

Muertes ejemplares

Gabrielle Wittkop

Traducción de Lydia Vázquez Jiménez. Cabaret Voltaire , 2025. 256 páginas. 20,95 euros

Este volumen recopila cinco cuentos escritos por la francesa Grabielle Wittkop. Durante la Segunda Guerra Mundial conoció a un desertor alemán homosexual con el que se casó e iniciaron una relación intelectual que, primero se concretó en la labor de traducción (suya fue la primera versión de Handke al francés). Pasados los 50 empezó a publicar su narrativa. El volumen que publicará Cabaret Voltaire tiene la muerte como tema y le permitió a Wittkop explorar la dimensión oscura de la naturaleza humana. A la venta el 28 de enero.

Las periferias mudas

Salvador Enguix

Barlin Libros , 2026. 160 páginas. 19,90 euros

A mediados de 2025, el delegado de La Vanguardia en Valencia publicó un artículo titulado Las periferias mudas. Volvía a uno de los ejes de una reflexión en marcha sobre España: ¿la suerte de su comunidad se decide allí o en Madrid y, si es en Madrid, por qué nadie escucha a los valencianos? Su nuevo ensayo es otra reflexión sobre las consecuencias de la centralidad del poder español, los desequilibrios que implica y la necesidad de plantear alternativas para corregir este modelo. A la venta el 28 de enero.

Los ilegales

Shaun Walker

Traducción de Eduardo Adrián Hojman Altieri. Salamandra , 2026. 464 páginas. 22,80 euros

Durante 10 años el corresponsal Shaun Walker tuvo Moscú como base de operaciones. Desde ese conocimiento reconstruye la peripecia de uno de los prototipos más novelescos, fascinantes e inquietantes del siglo XX: agentes soviéticos que llevaron durante años una doble vida en el extranjero, pero que estaban el servicio del estado comunista. Estos espías eran llamados los ilegales. Informaban de Occidente a un país cerrado en sí mismo. Más que lo que aportaron a su país, lo que ha quedado sobre todo son las peripecias novelescas que reconstruye este libro. A la venta el 29 de enero.

La penúltima hora

Salman Rushdie

Traducción de Luis Murillo Fort. Random House , 2026. 272 páginas. 20,81 euros

El novelista Salman Rushdie se convirtió en un referente de la cultura de la libertad cuando el ayatolá Jomeini lo condenó a muerte por Los versos satánicos. Víctima de un atentado fanático que casi le costó la vida, la experiencia narrada en Cuchillo demostró de nuevo su talento como escritor y su digna alegría de vivir. Su nuevo libro de cuentos, según la crítica anglosajona, es mejor que sus últimas novelas. El tema es la mortalidad, el estilo es del realismo mágico y la moral es la huida del fatalismo. A la venta el 29 de enero.

Meseta

Luis Bustos

Astiberri , 2026. 136 páginas. 18 euros

La serie ¡García!, de Luis Bustos y Santiago García, es una de las mejores sátiras políticas de la España posterior al estallido de la burbuja, y las consecuencias sociales de la crisis económica. Meseta es un nuevo thriller en blanco y negro donde a través de las peripecias de tres amigos se muestra una alegoría de la realidad española. En un viaje de Barcelona a Madrid, en un país en estado de excepción, tienen que pararse en un inquietante club desde donde vislumbrarán el peligro que les amenaza. A la venta el 29 de enero.