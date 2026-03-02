Los 25 libros más esperados de marzo

De la nueva novela de Fernando Aramburu a los cuentos de Fernanda Trías pasando por dos búsquedas familiares: Lea Ypi recupera la vida de su abuela y Antonio Monegal reconecta con su padre. Además regresan figuras de nuestra mediana edad literaria: Llucia Ramis, Sergio del Molino, Sara Barquinero o Juan Gómez Bárcena. Una selección de los títulos que llegaran a las librerías durante el mes de marzo

1. Ernestina González, un pulso antifranquista

Ana María Díaz Marcos

Espuela de Plata , 2026. 352 páginas. 20,81 euros

Ernestina González Fleischman fue la única española llevada a juicio por el Comité de Actividades Antiamericanas, sí, la famosa caza de brujas contra todo tipo de ciudadanos por supuestas actividades comunistas. Nacida en 1896 en Medina de Pomar (Burgos), graduada en Filosofía y Letras como alumna de Unamuno en Salamanca, y amiga de Federico García Lorca y Luis Buñuel, conoció en Nueva York al que sería su marido, Leo Fleischman. Su pareja se convirtió en el primer voluntario norteamericano caído en la contienda. Tras exiliarse en Estados Unidos, se convirtió en una tenaz luchadora antifranquista y ejerció, además de como activista, de profesora, periodista y directora de radio. Su vida daba para una novela y Ana María Díaz Marcos (Gijón, 1968), catedrática en la Universidad de Connecticut, nos descubre ahora a una valiente mujer para muchos desconocida. A la venta el 2 de marzo.

2. Indignidad. Una vida recreada

Lea Ypi

Traducción de Albert Fuentes. Anagrama , 2026. 392 páginas. 21,90 euros

La escritora albanesa Lea Ypi (Tirana, 1979), profesora de Teoría Política en la London School of Economics, es una de las figuras intelectuales de mayor prestigio del presente. Es autora de un fenómeno internacional publicado por Anagrama en 2023: Libre. En ese libro narraba, a partir de su experiencia personal como niña durante los últimos coletazos de la dictadura albanesa, la debacle del bloque comunista en Europa. En su nuevo libro, recupera la vida de su abuela, Leman Ypi, a través de informes policiales secretos, declaraciones judiciales y recuerdos personales, para rescatar de la injuria, la humillación y el olvido a una mujer víctima del devenir de la historia. A la venta el 4 de marzo.

3. La sombra del padre

Antonio Monegal

Acantilado , 2026. 272 páginas. 22 euros

En su último libro, el profesor de literatura y escritor Antonio Monegal (Barcelona, 1957) salta al abismo existente entre un hijo y la sombra siempre inasible de su progenitor. A raíz del hallazgo de una caja “de madera oscura, alargada y estrecha”, el autor recupera las piezas del puzle vital de su padre: “Algo debía de significar si, de todo lo que representaba su pasado, de los innumerables equipajes de su vida de nómada, de los objetos que pasaron por sus manos, sólo aquello había conservado”, explica el autor, que ha confeccionado un texto fascinante, a mitad de camino entre la crónica histórica y la exploración íntima. A la venta el 4 de marzo.

4. Las fronteras

Carolina Sarmiento

Siruela , 2026. 136 páginas. 15,95 euros

“La única vía para evitar la extinción masiva pasa por despoblar la mitad del planeta, por dejar que la naturaleza restablezca progresivamente el delicado equilibrio de la flora, la fauna, el suelo y el clima”. Esa es la premisa de esta novela de la periodista y escritora Carolina Sarmiento (Oviedo, 1981), una distopía convertida en western fronterizo y gélido. “Una prosa que parece poesía de tan esencial”, asegura Julio Llamazares, “la novela de Carolina Sarmiento me ha hecho recordar ese aforismo que señala que quien vive en la frontera tiene dos patrias y ninguna”. A la venta el 4 de marzo.

5. Maite

Fernando Aramburu

Tusquets , 2026. 344 páginas. 22,90 euros

Un escalofrío insoportable recorrió el espinazo de la sociedad española a mediados de julio de 1997. Entre el 10 de aquel mes, cuando la banda terrorista ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, y su brutal asesinato tres días después, todo el país estuvo alerta y aterrado, entre el asco por la banalidad de la violencia y el dolor por el sacrificio de un joven inocente. Fernando Aramburu sitúa ahora en aquella tragedia, casi 30 años después, su nueva novela. Aquel crimen no centra la historia pero le sirve para enmarcar a sus personajes con una gran hondura psicológica y una profunda humanidad. A la venta el 4 de marzo.

6. Miembro fantasma

Fernanda Trías

Páginas de Espuma , 2026. 148 páginas. 17 euros

La escritora uruguaya Fernanda Trías (Montevideo, 48 años) ha recibido dos veces el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara: en 2021 con su novela Mugre rosa, y el año pasado, con El monte de las furias (ambas en Random House). Ahora, Páginas de Espuma publica una historia que nos habla de esos “dolores que quedan enquistados, latiendo sordamente en el ámbito más íntimo”, justo como si fueran miembros amputados que persisten en enviarnos sensaciones aunque hace tiempo que ya desaparecieron de nuestra realidad. A la venta el 4 de marzo.

7. No la dejes sola

Desirée de Fez

Blackie Books , 2026. 224 páginas. 22 euros

Desirée de Fez (Barcelona, 1977) debuta en la novela con esta obra que nos habla de miedos irracionales, o quizá no tan irracionales. Escritora, periodista, columnista, ensayista y crítica de cine especializada en el género fantástico y terror, y que colabora en diarios, revistas y radios, De Fez ya contaba con varios libros alrededor del miedo enfocado por las mujeres, como Reina del grito (Blackie Books, 2020). Ahora, nos demuestra todo lo que ha aprendido en su nutrida trayectoria con la historia de Alba, una madre que se queda encerrada una Nochebuena en un centro comercial. A la venta el 4 de marzo.

8. Abril o nunca

Juan Gómez Bárcena

Seix Barral , 2026. 368 páginas. 21,90 euros

Juan Gómez Bárcena (Santander, 1984) nos sorprendió hace dos años cuando se recluyó en un convento sin conexión a internet para “experimentar el vacío”. Fruto de aquel encierro, publicó después el ensayo Mapa de soledades (Seix Barral). Ahora regresa a la narrativa con la historia de Daniel, una padre divorciado que vive en Benidorm y que intenta superar un trauma que se ha convertido en una obsesión: la de viajar en el tiempo para cambiar el pasado. A la venta el 4 de marzo.

9. La hija

Sergio del Molino

Alfaguara , 2026. 648 páginas. 22,71

El óleo La atención (autorretrato) (1841), de Rosario Weiss (1814-1843), en el Museo del Prado, es una de las pocas obras conocidas de la artista. Y la visión de ese cuadro fue el detonante para que Sergio del Molino (Madrid, 1979) escribiera su último libro. Si en Los alemanes (Alfaguara, 2024) Del Molino nos narraba la historia de los más de 600 alemanes instalados en Camerún que en 1916 se entregaron a las autoridades españolas en Guinea, y en Dos tardes con Joseph Roth (Alianza, 2025) introducía al lector en la literatura del escritor austriaco, ahora nos ofrece una ficción que recupera la figura de una mujer casi olvidada, ahijada y discípula de Goya que permaneció junto al pintor hasta sus últimos días. A la venta el 5 de marzo.

10. Las cinco heridas

Kirstin Valdez Quade

Traducción de Blanca Gago. Nórdica , 2026. 572 páginas. 29,50 euros

La escritora estadounidense Kirstin Valdez Quade (Albuquerque, Nuevo México), suele abordar en sus libros temas como la familia, la raza, la clase y la mayoría de edad. Y ubica sus historias en su Estado natal, con una de las mayores proporciones (casi el 50%) de población hispana. Y aunque tiene otras obras publicadas, Las cinco heridas es su primera novela traducida en España. Con unos personajes “creados con detalles luminosos e inolvidables”, en palabras de Colm Tóibín, la novela se centra en una joven embarazada, Angel, de 15 años, y en cinco generaciones de su familia. A la venta el 9 de marzo.

11. Aby

Marie de Quatrebarbes

Traducción de Vanesa García Cazorla. Periférica, 2026. 160 páginas. 18,00 euros

Aby Warburg (1866-1929), nacido en el seno de una acaudalada familia de banqueros judíos en Hamburgo, renunció a los 13 años a dirigir la empresa familiar a cambio de que su hermano le comprara todos los libros que quisiera. Al final, él se convertiría en uno de los pensadores más importantes de su tiempo y su biblioteca reunió 60.000 volúmenes, integrados ahora en el fondo del prestigioso Instituto Warburg, en Londres. Pero cayó enfermo, atormentado por los desastres de la guerra y fue internado. Marie de Quatrebarbes investiga en este título, basándose en los informe psiquiátricos, la vida de Aby Warburg, sobre todo los efectos de la esquizofrenia, la paranoia y las fobias que lo atenazaron hasta su curación. A la venta el 9 de marzo.

12. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero

Lumen , 2026. 448 páginas. 21,75 euros

La filósofa y escritora Sara Barquinero (Zaragoza, 1994) transita por todos los géneros: publica poesía y teatro, como la obra Terminal (2020), suya es la novela Estaré sola y sin fiesta (2021) y acumuló prestigió crítico en 2024 con la publicación de Los escorpiones (Lumen): el mejor libro de ficción de aquel año según la Asociación de Librerías de Madrid y que además se encaramó al puesto número 5 de lo mejor del año según Babelia. Por eso, es natural esperar con impaciencia qué deparará su nueva narración, una novela de campus escrita como un tratado filosófico sobre la vergüenza, las complejidades del consentimiento en las relaciones atravesadas por la desigualdad y los límites del Me Too. A la venta el 12 de marzo.

13. Rosa. La magia de un color

Björn Vedder

Traducción de Irene Jové Blaya. Taurus , 2026. 184 páginas. 18,91 euros

La paleta del color rosa “asciende ya a 129 tonos, desde el rosa hasta el fucsia, pasando por el salmón y el magenta, desde el melocotón al coral y el rosa chicle hasta el rojo fresa, desde el cotton candy al pink glow y el love potion hasta el tender touch“, nos asegura el escritor, filósofo y comisario de exposiciones Björn Vedder (Brakel, 1976) en la introducción de un ensayo que no oculta sus intenciones ya desde el título: un encendido elogio de un color que acarrea muchos prejuicios: “Siempre la misma historia de lo dulce, lo ingenuo y cándido, lo alegre y femenino, lo naif y divertido”. Para rebatirlos, mejor mirarlos con las gafas de Vedder. A la venta el 12 de marzo.

14. Dos mujeres desnudas

Luz

Traducción de Carlos Mayor Ortega. Reservoir Gráfica , 2026. 200 páginas. 23,65 euros

El historietista, dibujante e ilustrador francés Luz (de nombre Rénald Luzier, Tours, 1972), superviviente del atentado del periódico satírico Charlie Hebdo en 2015, llevó a cabo recientemente junto a Virginie Despentes una colosal adaptación de la trilogía de la escritora francesa Vernon Subutex (Salamandra Graphic, 2021). Ahora nos trae una historia en la que el testigo privilegiado de un periodo oscuro de la historia, “la llegada de Hitler al poder, el antisemitismo de Estado, la calificación de ‘degenerado’ del arte moderno por parte de los nazis, el expolio de las familias judías, exposiciones, ventas, hogueras...”, es un cuadro, titulado Dos mujeres desnudas. A la venta el 12 de marzo.

15. Los incendios

Marian Peyró

Alianza , 2026. 232 páginas. 18,95 euros

Aunque reside desde hace mucho en Madrid, la escritora Marian Peyró (Ávila, 1971) ha querido hacer con su debut en la novela un homenaje al pueblo abulense de su infancia y adolescencia. Y es en los parajes de un pueblo llamado Las Gargantillas donde se desarrolla la historia del primer amor entre una chica de 16 años y un joven “enigmático y herido”, durante una estación tórrida en la que las llamas de los incendios reales se mezclan con los rescoldos olvidados de una relación entre las madres de ambos. A la venta el 12 de marzo.

16. Una casa sola

Selva Almada

Random House , 2026. 160 páginas. 17,95 euros

De la escritora argentina Selva Almada (Villa Elisa, Entre Ríos, 1973) recordamos sobre todo la novela No es un río (2021), que quedó entre las seis finalistas del Premio Booker y cerraba una trilogía —iniciada con El viento que arrasa (2012) y Ladrilleros (2013), las tres disponibles en Random House—. Seguro que no defrauda esta escritora de la que Marta Sanz ha dicho: “El costumbrismo es telúrico, y la lengua no estándar remite a idiosincrasias locales que Almada eleva a su condición universal”. A la venta el 17 de marzo.

17. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios Autores

Edición de Raúl Molina Gil y Álvaro López Fernández. Cátedra , 2026. 472 página. 19,95 euros

Raúl Molina Gil y Álvaro López Fernández, responsables de la edición de este volumen, consideran que, en los últimos años, ha habido una auténtica explosión de la poesía española “no solo en calidad, sino también en la diversidad y el número de las propuestas, así como en el entusiasmo entre las capas más jóvenes del público lector, que no solo se está interesando por ella, sino que la demanda“. Y por eso han titulado Estallido a esta antología que recorre los primeros 25 años del siglo XXI. Los autores seleccionados, también 25: María Salgado, Ben Clark, Lola Nieto, Elena Medel, Javier Vicedo, Bibiana Collado, Martha Asunción Alonso, Unai Velasco, Ángelo Néstore, Ángela Segovia, Berta García Faet, Luna Miguel, Ruth Llana, Álvaro Guijarro, Cristian Piné, Gema Palacios, Xaime Martínez, Mayte Gómez Molina, Pablo Baleriola, Rodrigo García Marina, Andrea Abello, Juan Gallego Benot, Rosa Berbel, Laura Rodríguez Díaz y María de la Cruz. A la venta el 19 de marzo.

18. Saquen sus muertos

Rayco Pulido

Astiberri , 2026. 96 páginas. 18 euros

La reconocida maestría para adaptar textos literarios de Rayco Pulido (Telde, Gran Canaria, 1978) —y prueba de ello es Nela (2013), su versión de la novela de Benito Pérez Galdós Marianela— siempre es una garantía de calidad de sus volúmenes. Ganador del Premio Nacional de Cómic en 2017 con Lamia, una incursión en el género negro, la nueva y esperada novela gráfica de Pulido está a punto de publicarse. Se trata de Saquen sus muertos, la adaptación de la novela corta Verano de Juan ‘el Chino’ (1971), la última que publicó el autor canario Claudio de la Torre (1895-1973) y que aborda la epidemia de cólera que sufrió Las Palmas de Gran Canaria en 1851. A la venta el 19 de marzo.

19. El despido

Donald E. Westlake

Traducción de Ce Santiago. Muñeca Infinita , 2026. 352 páginas. 24,90 euros

El escritor estadounidense Donald Edwin Westlake (1933-2008), autor de más de cien libros, entre novelas y no ficción, quizá es más conocido por títulos que después se han llevado al cine, sobre todo algunos de su serie de 24 novelas firmadas bajo el seudónimo de Richard Stark y dedicadas al ladrón profesional Parker —desde A quemarropa (1967), protagonizada por Lee Marvin, hasta Parker (2013), con Jason Statham en el papel principal—. Pero El despido (The Ax, 1997), en la que el desempleo se convierte en un asunto de vida o muerte, es uno de sus trabajos más sombríos y reconocidos. De hecho, el famoso realizador surcoreano Park Chan-wook estrenó en agosto pasado en el Festival de Venecia una adaptación —ya lo hizo en 2005, con Arcadia, Costa Gabras— titulada No hay otra opción (No Other Choice), protagonizada por Lee Byung-hun y Son Ye-jin. A la venta el 23 de marzo.

Portada de 'La chica del asiento 2A', de Diana Wilkinson.

20. La chica del asiento 2A

Diana Wilkinson

Traducción de: Isabel Fuentes. Principal de Libros, 2026. 312 páginas. 16,95 euros

Los aficionados a los thriller psicológicos podrán por fin acceder a las novelas de Diana Wilkinson (1956), cuyas historias son una mezcla de intriga, deseo y traición con el pulso narrativo del mejor género negro. Norirlandesa de Belfast, y antigua tenista y entrenadora, Wilkinson colgó finalmente la raqueta para abrazar la máquina de escribir. Entre 2020 y 2025 ha publicado nueve novelas, impulsada por el gran éxito que cosechó con su debut, 4 Riverside Close. Ahora llega a España traducida La chica del asiento 2A, titulada así porque la protagonista, Jade, que finge ser millonaria gracias a la lotería, solo viaja en avión en el asiento 2A, su talismán. En 2025, la autora publicó The Girl on the Balcony, una secuela de este volumen. A la venta el 23 de marzo.

21. Zorra

Gabriela Jauregui

Lava , 2026. 120 páginas. 18 euros

La escritora y crítica literaria mexicana Gabriela Jauregui (Ciudad de México, 1979) ha publicado títulos tanto en inglés —como ejemplo los poemarios Leash Seeks Lost Bitch (2016) y Controlled Decay (2008)— como en español —La memoria de las cosas (Sexto Piso, 2015)—. Con su primera novela, Feral (Sexto Piso, 2023), dio un gran paso hacia el reconocimiento, y en marzo publicará esta historia enigmática, una exploración de la fascinación, el deseo, la fragilidad afectiva y la violencia emocional. A la venta el 25 de marzo.

22. Los dueños del Estado

Rafael Méndez

Península , 2026. 264 páginas. 19,90 euros

Rafael Méndez (Murcia, 1975), reconocido periodista que trabajó durante 14 años en EL PAÍS, ha abordado una difícil tarea: la de explicar al lector que las grandes decisiones, las que realmente implican quién tiene el poder, las toman desde sus despachos “un círculo selecto, casi inaccesible y de apellidos compuestos”. Se trata de un entramado de abogados del Estado, letrados de las Cortes, inspectores de Hacienda, letrados del Consejo de Estado y otros altos funcionarios que logran con sus influencias “orientar leyes, bloquear decisiones políticas y enriquecerse a costa de tener un pie en lo público y otro en lo privado”. A la venta el 25 de marzo.

23. El paisaje es un grito

Eduardo Ruiz Sosa

Candaya , 2026. 400 páginas. 21 euros

Aunque Eduardo Ruiz Sosa (Culiacán, 1983) vive desde hace 20 años en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), su narrativa sigue atravesada por la realidad de México. Así, en Anatomía de la memoria (2014), escrito como un tratado médico, nos contó la represión de un grupo de estudiantes radical de la Universidad de Sinaloa, que luchó entre los años 1972 y 1978 contra el Estado, y en El libro de nuestras ausencias (2022) tocaba tangencialmente el problema de las desapariciones de mujeres en su país. En su nueva novela, aborda un problema muy de actualidad gracias a las políticas de Trump. Un inmigrante en el Otro Lado es deportado y regresa a un espacio que ya no conoce en una travesía por el desierto y la Sierra Madre Occidental, y se choca con la realidad más cruda del país. A la venta el 25 de marzo.

24. Un metro cuadrado

Llucia Ramis

Libros del Asteroide , 2026. 248 páginas. 19,95 euros

La escritora y periodista Llucia Ramis ganó con este volumen la cuarta edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide. Ramis (Palma de Mallorca, 1977), que ya había ganado en 2010 el Premio Josep Pla con Egosurfing (Destino) cuenta en la editorial Libros del Asteroide con otras dos novelas, Todo lo que una tarde murió con las bicicletas (2013) y Las posesiones (2018). En su nuevo título, la autora nos narra el problema de la vivienda en España mientras relata su propia historia, una mezcla de crónica social, reportaje literario y memorias. A la venta el 30 de marzo.

25. Ocho osos

Gloria Dickie

Traducción de Silvia Moreno Parrado. Errata Naturae , 2026. 304 páginas. 25 euros

La periodista canadiense experta en ambientalismo y cambio climático Gloria Dickie (Londres, Ontario) ha recorrido el planeta de norte a sur y de este a oeste siguiendo el rastro de las ocho especies de úrsidos que quedan en el mundo. Desde el oso polar (Ursus maritimus), en el Círculo Polar Ártico, hasta el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), en las cordilleras andinas, y desde el oso Kodiak (Ursus arctos middendorffi), el más grande de los osos pardos, en las costas de Alaska, hasta el panda gigante (Ailuropoda melanoleuca), en los bosques de bambú chinos. Un libro para entender cómo convivir con unos animales que hemos convertido en “peluche de cuna, monstruo de telediario y víctima de la crisis climática”. A la venta el 30 de marzo.