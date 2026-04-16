El exvicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, mata a su esposa y se suicida

La policía cree que el motivo fue una disputa por el divorcio. Los dos hijos adolescentes se encontraban en el domicilio. Uno de ellos dio el aviso al 911

Justin Fairfax, exvicegobernador del Estado de Virginia, y su esposa, Cerina Fairfax, fueron hallados muertos en lo que parece ser un caso de asesinato y suicidio en su domicilio en Annandale, Virginia, la madrugada del jueves, según ha informado la policía del condado.

Fairfax, de 47 años, disparó y mató a su esposa dentro de su hogar en Virginia y luego se suicidó, informó el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis.

Las autoridades creen que el tiroteo se originó a raíz de una disputa doméstica en curso relacionada con “lo que parece ser un divorcio complicado o conflictivo”, señaló Davis. Los dos hijos, un chico y una chica adolescentes, se encontraban en el domicilio. El hijo varón fue quien llamó al 911 poco después de la medianoche. La policía acudió a la vivienda y encontró los cadáveres.

Según Davis, Fairfax disparó a su esposa varias veces en el sótano y luego subió corriendo a un dormitorio, donde se disparó y se quitó la vida. La pareja, que llevaba veinte años casada, estaba separada, pero seguía viviendo en la misma casa mientras se procesaba el divorcio.

Davis afirmó que Fairfax era una “estrella política en ascenso” en Virginia. “Es un caso de gran repercusión pública. Es, por su naturaleza, una tragedia; sin duda, una caída en desgracia para una familia de relativa notoriedad que tenía muchos factores a su favor. Resulta sumamente trágico que los hijos hayan perdido a ambos padres, y aún más trágico que se encontraran en la casa en el momento en que ocurrieron los hechos”, dijo el jefe de la policía.

Davis señaló que sus agentes acudieron al domicilio en enero, después de que Justin Fairfax alegara que su esposa, dentista de profesión, lo había agredido. “Hay varias cámaras instaladas dentro de la casa. Al parecer, la señora Fairfax instaló un gran número de cámaras en el interior del hogar en algún momento durante este proceso de divorcio. Revisamos dichas cámaras y corroboramos que la presunta agresión nunca tuvo lugar. Por consiguiente, no se efectuó ningún arresto”, informa AP.

Fairfax, demócrata, ejerció como vicegobernador bajo el mandato del gobernador de Virginia, Ralph Northam, entre 2018 y 2022. Fue acusado de agresión sexual por dos mujeres en 2019, lo que propició que le pidieran la dimisión. Meredith Watson alegó que Fairfax la violó en el año 2000, mientras ambos eran estudiantes en la Universidad de Duke. Vanessa Tyson acusó a Fairfax de obligarla a practicarle sexo oral en 2004, cuando asistieron a la Convención Nacional Demócrata en Boston. Fairfax negó las acusaciones. Posteriormente, se postuló sin éxito para gobernador, perdiendo en las primarias ante el exgobernador de Virginia, Terry McAuliffe, en 2021.

“Pam y yo estamos devastados por esta desgarradora noticia. Tuve el privilegio de conocer a los Fairfax mientras nuestras familias servían juntas”, dijo Northam en un comunicado.