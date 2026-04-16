Sant Jordi se traslada al Portal de l’Àngel y la Catedral para sortear las obras de las Ramblas

Sant Jordi en las Ramblas es seguramente la estampa más tradicional del día del libro y la rosa en Barcelona. Una marea humana invadiendo feliz el espacio de lado a lado, cercados por puestos de libros y rosas. Este año la misma imagen, porque nadie duda a estas alturas del éxito masivo de la fiesta, se trasladará a la avenida más cercana, la de Portal de l’Àngel, y continuará por Palça Nova y la plaza de la Catedral hasta tocar Via Laietana. El epicentro histórico se traslada hasta el centro más comercial para sortear las obras de las Ramblas. Esta es la principal novedad de un Sant Jordi que gana espacio y paradas en la ciudad, pero también en toda Cataluña, en una jornada única que sigue a pasos agigantados.

La Cambra del Llibre de Catalunya y el Gremi de Llibreters de Catalunya, junto al Ayuntamiento de Barcelona y el Departamento de Cultura, han presentado este jueves la novedades para Sant Jordi, que en Barcelona consisten sobre todo en este nuevo eje de paradas, además del crecimiento de la zona de Les Corts y del paseo Sant Joan y Lluís Companys. Desde hace años, la fiesta intenta esponjarse ofreciendo alternativas al centro, que sigue dominado por el paseo de Gràcia.

En la presentación, Patrici Tixis, presidente del Gremio del Libro, que agrupa asociaciones y gremios de editores, libreros, distribuidores y de la industria gráfica, ha afirmado que la intención de los organizadores “no es marcar un nuevo récord”, sino que “todo el mundo encuentre el libro que busca” en una diada que está siempre muy expuesta a la climatología, el principal factor (con la excepción de los virus) que en principio puede estroperala, como ha pasado algún año. Tixis ha subrayado que son 75.000 los títulos que se ponen a la venta ese día haciendo máximo hincapié en la diversidad, cuando se venden unos 2 millones de libros. Se trata de un día “muy bien organizado” con “mucho trabajo detrás”, ha remarcado el presidente del gremio del libro.

Un puesto en el paseo de Gràcia en 2025. Gianluca Battista

Aún así, la fiesta siempre termina con una lista de más vendidos que reduce Sant Jordi a diez títulos y libros, que en total representan aproximadamente el 5% de las ventas. No es una fórmula del agrado de todo el mundo pero en este sentido Eric del Arco, presidente del Gremi de Llibreters, ha sido claro: “yo no era muy partidario de la lista, pero si no la hacemos nosotros la harán otros con menos fiabilidad y datos. Así que la haremos nosotros, que tenemos las fuentes”.

Además de considerar que Sant Jordi “celebra la fuerza de una cultura y la cohesión de un país”, Eric del Arco ha recordado que el nuevo eje en el Gótico es un espacio temporal en el que se ubicarán los puestos que acogían las Ramblas. “Pero veremos como funciona, a veces las cosas temporales se convierten en definitivas”, ha augurado poniendo como ejemplo La Setmana del Llibre en Català, que se trasladó del puerto a la avenida Lluís Companys, junto al Arc de Triomf, después de celebrarse allí un año por la organización de la Copa América.

En Barcelona, epicentro de la fiesta, se montarán 425 puestos de libros y rosas en siete distritos de la ciudad, siendo el Eixample el más concurrido con 243 paradas, mientras que en Ciutat Vella habrá 110, en Gràcia 35, en Poblenou 15, en Sant Andreu 5 y en Sarrià 3. En la zona del paseo Sant Joan, dedicada a cómic y libro infantil y juvenil, las paradas llegarán hasta la plaza Tetuán, así como en la avenida Lluís Companys, que alcanzarán el parque de la Ciutadella. El sector que más crece es Les Corts, donde, a petición del mismo distrito, tendrán más ambiente que nunca con 14 paradas.

Las firmas de libros por parte de los escritores, que son siempre el otro gran reclamo de los ciudadanos, culpables de las largas colas que se esparcen por el centro, se repartirán por 364 puestos. De rosas, habrá 61 paradas repartidas por los siete distritos. Pero además, las licencias para poner un puesto en la calle, que aprovechan todo tipo de asociaciones, escuelas, partidos políticos o instituciones, serán 5.489. “Año tras año rozamos el techo de crecimiento”, ha asegurado Patrici Tixis, que ha recalcado que la seguridad siempre es el principal límite.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha destacado que Sant Jordi “es un día espectacular que nos honra, la confluencia de la pertenencia y de participación en la realidad cultural”. En la ciudad va más allá del dia 23 con actividades que ya han empezado, como las de las bibliotecas. Una de las invitadas más esperadas es Han Kang, premio Nobel de Literatura en 2024, o Ali Smith, que será la pregonera de Sant Jordi en un diálogo con su traductora al catalán, Dolors Udina.

También ha participado en la presentación Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat, quien ha destacado que es una de las jornadas más señaladas de Cataluña. “Forma la identidad de nuestro país de un modo indiscutible y reconoce un sector tan estratégico”, ha señalado. Después de mencionar que Cultura lo apoya con 16 millones de euros para impulsar el sector de la edición, de los cuales 10 millones son para la edición en lengua catalana, Hernández ha remarcado que este año el Gobierno recupera la tradicional chocolatada en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat. Un acto que debía recuperarse en 2025 pero se anuló por el duelo oficial con motivo del fallecimiento del Papa.

La fiesta en toda Cataluña

Aunque Barcelona se lleva casi todos las miradas, el día del libro y la rosa se celebra en toda Cataluña, y cada vez más. En Girona, este año las paradas se concentrarán en la avenida Sant Francesc a causa de las obras que se están realizando en la plaza de Catalunya. En el resto de ciudades se repiten las zonas céntricas habituales, como la plaza Major en Banyoles, el paseo d’en Blay en Olot, la plaza Major en Vic, el paseo de Pere III en Manresa, la rambla de Ferran y la avenida Francesc Macià en Lleida, el centro histórico de Mercadal en Balaguer y la plaza del Carme en Tàrrega.