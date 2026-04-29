Cursos de hasta 12.000 euros en la FP privada: la falta de plazas públicas amplía la brecha de los ciclos formativos

Los centros privados, y en especial los centros que ofrecen cursos educativos por Internet, han sabido aprovechar el vacío que ha dejado la Administración en el ámbito de la Formación Profesional (FP). Un informe del sindicato CC OO presentado este miércoles señala que la dignificación de la FP —ya es la opción elegida por el 59% de los jóvenes— no ha ido acompañada de un apoyo público suficiente. La falta de oferta en cursos y plazas públicas ha lanzado a los alumnos a buscar una alternativa privada, con cada vez más preeminencia de los cursos en línea. Los alumnos que están matriculados en un curso privado, ya sea presencial o en línea, ya representan el 45,5% del total en Cataluña: “La FP es hoy una elección consciente para los alumnos, ya no lo eligen por por descarte. Pero no existe libertad de elección cuando la oferta pública es inexistente. El problema no es que exista oferta privada, el problema es que la pública sea insuficiente”, ha expresado Ana Franganillo, responsable del área de Jóvenes de CC OO Educación en Cataluña.

El crecimiento de la FP, tanto en los grados medios como en los superiores, es algo que la Administración perseguía desde hacía tiempo. Durante muchos años denostada como una opción de segunda ante las carreras universitarias, el presitigio de la FP ha ido aumentando en los últimos tiempos, especialmente tras la crisis financiera. En España, hoy hay más de 1,2 millones de personas que cursan FP, 200.000 más que en el curso 2022-2023 (un 20% más), y en Cataluña el crecimiento ha sido del 12,1%. “El crecimiento no es casual, sino que responde a una necesidad de tener un empleo, de tener titulaciones”, ha dicho Franganillo.

El problema es que, pese a fomentar este incremento de las matriculaciones, la Administración no ha sido capaz, según denuncia el sindicato, de tener una oferta adecuada y amplia para cubrir este aumento de la demanda. “La FP está creciendo, pero el sistema público no está acompañando este crecimiento”, ha lamentado la sindicalista. El secretario general de CC OO Educación en Cataluña, Eduard Núñez, ha lamentado que sean los centros privados los que cubran la falta de oferta. “Nosotros no estamos de acuerdo, porque la educación es un derecho de la ciudadanía, no de mercado. Toda la demanda de FP tiene que estar garantizada desde el ámbito público”, ha expresado Núñez, que pide más recursos y una mayor regulación.

Esta falta de oferta pública ha sido aprovechada por los centros privados, y desde la pandemia de covid-19, que impulsó las plataformas en línea, cada vez más cursos de estos se dan por Internet. En el curso pasado, el 45,5% de los alumnos de FP ya estaba en centros privados, según ha dicho Franganillo. “Esto es muy grave. Se trata de una elección forzosa: muchos jóvenes no entran en la FP pública que quieren porque no hay plazas suficientes. Y una parte significativa del aumento de matriculas se produce en la modalidad privada a distancia”, ha detallado. Estos cursos pueden costar entre 1.500 y 12.000 euros, “lo que excluye a muchas familias”. El sindicato aclara que no está en contra de los cursos en línea, que pueden ser muy útiles para complementar la red pública presencial para las personas que tienen obligaciones laborales y para los que viven en lugares alejados de centros presenciales. “Pero en la última década se ha producido una expansión acelerada”, ha recordado.

Entre el curso 2018-2019 y el curso 2024-2025, según detalla el informe, el alumnado de FP de cursos privados de grado medio a distancia ha crecido un 182%, 18,5 veces mayor que en la pública. En los cursos de grado superior, la oferta privada en línea ha crecido un 173% en el mismo periodo, 13,5 veces más que en la pública.

“Estos cursos en línea tienen mayor riesgo de abandono y son de peor calidad”, ha explicado Franganillo, quien ha puesto un ejemplo: la FP de diagnóstico clínico solo se da de forma pública y presencial, en toda Cataluña, en un centro de Barcelona. Si el alumno que quiere ir no puede entrar porque ya no hay plazas, tiene que ir a un centro privado, presencial u en línea. “Hay áreas concretas en las que la oferta pública es claramente insuficiente con respecto a la demanda que tienen”, ha dicho. Estos ciclos formativos más afectados son los que requieren maquinaria, especialmente en las áreas de sanidad o de mecánica, porque requieren una inversión muy fuerte, un mantenimento y espacio. “La privada externaliza parcialmente estas cosas o directamente no cumple los estándares”, señalan desde el sindicato.

Otro de los ámbitos de la Formación Profesional que lleva años reivindicándose es la FP Dual, la que permite realizar parte de los cursos trabajando directamente en una empresa. El informe de CC OO aplaude el impulso de estos ciclos, pero avisa de que tampoco están exentos de riesgos. “La estructura empresarial de Cataluña está hecha de pequeñas empresas, el 43% de ellas no tienen ningún trabajador asalariado. La clave del éxito de la FP es que las empresas tengan capacidad para formar a los alumnos dentro de las compañías. El riesgo es que normalice la sustitución del trabajador por un estudiante y el uso de mano de obra barata”, ha avisado Franganillo.