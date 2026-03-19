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Cataluña
unión europea

Barcelona será la primera ciudad española en tener una oficina en Bruselas

El alcalde Jaume Collboni viajará el martes para presentar la hoja de ruta de la acción municipal en la capital comunitaria

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en mayo pasado, en la sesión plenaria del Comité de las regiones, en Bruselas, donde se aprobó un dictamen sobre vivienda.Elio Germani (EFE)
Clara Blanchar
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Barcelona -
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Barcelona será la primera ciudad española en tener una oficina en Bruselas, “para defender los intereses de los barceloneses ante la Unión Europea”. Con este objetivo, el alcalde de la capital catalana, el socialista Jaume Collboni, inaugurará el próximo martes, durante un viaje institucional, este nuevo espacio, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado este jueves. El socialista presentará el Plan Barcelona Europa, la “hoja de ruta de la acción municipal en la capital europea”, acompañado de la segunda teniente de alcaldía y responsable de Relaciones Internacionales, Maria Eugènia Gay, y de la comisionada de Asuntos Europeos, Mar Jiménez.

La agenda prevista comenzará con la visita a la oficina, donde se presentará a su responsable. Por la tarde, Collboni presentará el plan de la ciudad ante Europa en una conferencia “sobre el rol de Barcelona en la Unión Europea, ante representantes de las instituciones públicas europeas, partidos políticos europeos y de miembros de la sociedad civil catalana residentes en la ciudad o vinculado con la acción exterior”.

El viaje está alineado con las anteriores misiones de Collboni en la capital comunitaria, donde ha llevado la voz de las ciudades en la crisis de vivienda que sufren las grandes urbes europeas. En anteriores viajes el alcalde de Barcelona se ha reunido con el comisario de Vivienda, Dan Jorgensen, y lideró la alianza de alcaldes Mayors for Housing.

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