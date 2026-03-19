Ursula Andress, la primera chica Bond, en “estado de shock” tras descubrir que su exrepresentante le robó casi 20 millones de euros

La actriz cumple 90 años este 19 de marzo, pero en vez de pasar sus últimos años “feliz y en paz”, como ella esperaba, lo hace denunciando al fallecido Eric Freymond, quien supuestamente habría malversado la mayor parte de su fortuna

La mítica escena de Ursula Andress en Agente 007 contra el Dr. No (1962) saliendo del mar canturreando, vestida con un biquini blanco y un cuchillo en el cinturón —ante la atenta mirada de un joven Sean Connery al que se le van subiendo las cejas a medida que va viendo más de cerca a esa mujer— es historia del cine. Las ventas de los bañadores de dos piezas se dispararon tras el estreno de la película y Andress se consagró oficialmente como la primera chica Bond, un título que en los últimos años han revalidado actrices como Halle Berry —también con biquini y cuchillo en el cinturón—, Eva Green o Monica Bellucci. Andress tenía 26 años cuando ganó el Globo de Oro gracias a ese papel y la actriz suiza cumple los 90 este 19 de marzo, pero, lejos de estar de celebración, lo que está es preocupada.

“Todavía estoy en estado de shock”, dijo el pasado enero al medio suizo Blick, tras presentar una denuncia contra su fallecido exrepresentante, Eric Freymond, por malversación de fondos. Según la denuncia penal, Freymond, administrador del patrimonio de la actriz desde 2017 hasta 2025, habría perdido 18 millones de francos suizos —casi 19,8 millones de euros de una fortuna total estimada en 21,8 millones de euros— a lo largo de varios años, mediante transacciones dudosas y sin informar jamás de ello a Andress. “Me eligieron deliberadamente como blanco. Durante ocho años me cortejaron y me sedujeron. Me mintieron sin escrúpulos y se aprovecharon de mi buena fe y mi confianza de una manera pérfida, incluso criminal, para quitarme todo”, lamentaba la actriz en declaraciones a Blick. “¡Y se aprovecharon de mi edad! Estoy muy triste. Esta sensación de impotencia es insoportable, me está matando”, aseguró tras confesar que le cuesta dormir y tiene ataques de ansiedad.

Ella no es la única víctima de Freymond, quien se quitó la vida el 23 de julio de 2025, a los 67 años. El empresario ya había sido sospechoso de malversar la fortuna del heredero de Hermès, Nicolas Puech, para quien también trabajó como gestor de su patrimonio. Durante un interrogatorio en París el año pasado, Freymond confesó algunos de los cargos y, dos semanas después, se suicidó.

“Como parte de un plan fraudulento de excepcional magnitud y complejidad, en el que participaron numerosos actores y estructuras, [Andress] fue privada de una gran parte de su patrimonio, lo que le causó un daño significativo”, dice el comunicado que la agencia de representación de la intérprete hizo público el pasado enero. “Todos saben lo meticulosa y sensata que he sido a lo largo de mi vida, sin perder jamás el contacto con la realidad. Las virtudes de una chica suiza de Ostermundigen me han guiado siempre. Como todos los suizos, he trabajado duro y siempre he ahorrado. Esperaba pasar mis últimos años feliz y en paz. Y ahora sucede esto. ¡Me han estafado de una forma repugnante! Espero que los culpables sean castigados con todo el peso de la ley. Estoy destrozada”, añadió la actriz en su entrevista con el citado medio suizo.

Ursula Andress y Sean Connery en 'Agente 007 contra el Dr. No' (1962). ©Rue des Archives/Collection CSF / Cordon Press

En la denuncia penal consta que, en la primavera de 2024, Freymond transfirió los bienes de Andress del banco Lombard Odier a una cuenta del Saanen Bank sin su consentimiento. Un notario involucrado en esa transacción supuestamente utilizó el dinero para comprar obras de arte en nombre de la actriz, pero sin su consentimiento y sin mostrarle ninguna de esas obras. Además, se ha revelado que las obras de arte que el representante supuestamente compró con la fortuna de la intérprete están ahora a nombre de su esposa, Caroline Freymond, con el presunto objetivo de proporcionar liquidez a su marido, aunque no hay indicios, de momento, de que Caroline esté involucrada en ningún delito. También se alega en la denuncia que otra parte de su fortuna se invirtió en acciones sin valor o de dudosa reputación, lo que provocó la desaparición de otros cuantos millones.

“En vista del proceso judicial en curso, la señora Andress no desea hacer más comentarios por el momento. Se ha encargado a las autoridades judiciales del cantón de Vaud que aclaren por completo las manipulaciones y determinen las responsabilidades penales y civiles”, aclaró el comunicado de la agencia de representación de la actriz. Un proceso penal que aún hoy sigue abierto.

Ursula Andress fotografiada en 1988. United Archives / Valdmanis (ZUMAPRESS.com / Cordon Press)

La vida amorosa de Andress también ha sido una montaña rusa. Se le han conocido relaciones sentimentales con Dennis Hopper y James Dean, antes de iniciar un noviazgo con el actor y director John Derek en 1954, cuando ella tenía 19 años y él, 28. Se casaron en 1957, después de que él dejase a su esposa para estar con Andress, y se divorciaron en 1964. Otra de sus relaciones más destacadas fue la que tuvo con Harry Hamlin, con quien tiene un hijo, Dimitri, también actor. El actor de Mad Men y la chica Bond se conocieron en 1980, mientras rodaban juntos Furia de Titanes, cuando ella tenía 44 años y él, 28. Estuvieron juntos tres años. Después, se la ha relacionado con el futbolista Paulo Roberto Falcão, el actor Gerardo Amato o el cantante Julio Iglesias.

Su última relación conocida fue con el experto en artes marciales Jeff Speakman en 1991, pero desde entonces Ursula Andress se ha vuelto más discreta y se ha alejado de la vida pública. Su último papel cinematográfico fue en 2005, en la película suiza Die Vogelpredigt (El sermón de los pájaros). En 2017 se despidió de Hollywood vendiendo su casa en Beverly Hills. Ahora reparte su tiempo entre sus apartamentos en Roma y en Gstaad (Suiza), cerca de sus hermanos.