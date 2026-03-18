Testimonios y contradicciones de la ruptura de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle con Netflix: “Ted Sarandos está harto de la pareja”

Los cinco años de colaboración entre Meghan Markle, el príncipe Enrique y Netflix han llegado a su fin. Desde hacía medio año, los rumores de una posible ruptura contractual definitiva sonaban con fuerza después de las bajas audiencias que cosechaban los proyectos puestos en marcha por el matrimonio. En enero se anunció que no habría una nueva temporada de Con amor, Meghan; y el pasado 6 de marzo se conoció que la plataforma de streaming dejaba de ser socio de As Ever, la marca de estilo de vida de la duquesa de Sussex. Las posturas parecían estar cada vez más alejadas, sin posibilidad de retorno. Ahora todo parece haberse confirmado. “La ruptura de Meghan y Enrique con Netflix y por qué la pareja real está teniendo dificultades en Hollywood”, se titula el reportaje de Variety, que cuenta con seis testimonios de la plataforma que explican bajo anonimato qué es lo que ha pasado y qué opinan los altos directivos de Netflix de la pareja. El artículo también incluye las respuestas a las revelaciones de los principales implicados, y por las declaraciones de Netflix e incluso del propio Enrique de Inglaterra parece que su intención es que las relaciones continúen de una manera cordial.

En este último lustro, los duques de Sussex han utilizado su productora, Archewell Productions, para realizar películas, series y documentales para todas las edades, la mayoría de ellos con escaso éxito en Netflix. El único proyecto que destaca sobre el resto es el documental Enrique y Meghan, emitido en diciembre de 2022, y que cosechó buenas cifras en el momento de la emisión. No ha ocurrido lo mismo con Con amor, Meghan, que, pese a ser el gran proyecto de la exactriz, no ha conseguido llegar al público —la primera temporada recibió un total de 5,3 millones de visitas; la segunda sobre dos millones—. “La unión entre Meghan, Enrique y la plataforma de streaming ha estado lejos de ser un cuento de hadas. El patrón percibido de los duques de Sussex de vender versiones repetidas de la misma historia sobre su salida de la vida real ha agotado a Netflix”, explica el citado medio especializado en la industria del cine y el entretenimiento.

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“El ambiente en la oficina es de ‘Se acabó”, explica una de las fuentes con las que ha hablado Variety, que además señala que el trato personal ha llegado a causar fricciones por la “mala comunicación”. Las personas consultadas, además, aseguran que Ted Sarandos, el director ejecutivo de Netflix, está “harto de la pareja” y que afirmó que solo “atendería una llamada de la duquesa si hubiera un abogado presente” —aunque no aclaran el tono en el que se pronunció esa frase—. Un portavoz de la plataforma niega esas acusaciones. También lo ha hecho Michael J. Kump, abogado de Meghan Markle: “Esto es rotundamente falso. De hecho, Meghan se comunica regularmente por mensaje de texto y habla con el señor Sarandos, y ha estado en su casa sin abogados”.

Otro de los puntos que se aborda es el éxito o fracaso de As Ever. Tal y como señala la publicación, Netflix tenía un excedente de productos, así que decidieron regalar el inventario a sus empleados “colocando los productos en mesas plegables en varios edificios de las oficinas”. Un portavoz de los Sussex asegura que regalar muestras es una práctica habitual y que el proyecto continuará en emisión con especiales de temporada —aunque por el momento no hay ninguno confirmado—. Por su parte, una fuente de Netflix dice que el plan siempre fue que “As Ever volviera a estar bajo el control de Archewell” y que ellos solo “pretendían ayudar en su lanzamiento”.

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle a su llegada a la mesa redonda de la OMS, en Amán (Jordania), el 25 de febrero de 2026. Aaron Chown - PA Images (PA Images via Getty Images)

Dos de los proyectos más exitosos del matrimonio en el último lustro han sido la emisión de su docuserie en Netflix y la publicación de las memorias de Enrique de Inglaterra, En la sombra. El primero cambió su fecha de estreno para adelantarse a la salida de la esperada biografía, que continúa siendo el libro de no ficción más vendido de todos los tiempos. Por otra parte, Variety asegura que el matrimonio pidió a la directora de su docuserie Liz Garbus que eliminara “ciertos elementos del montaje final, argumentando que algunas entrevistas y grabaciones resultarían ‘perturbadoras’ para la familia real”. Una de las fuentes señala que esta edición era por otro motivo: querían “asegurar que las memorias de Enrique contuvieran noticias y perspectivas exclusivas que satisfacieran a su editorial”. A pesar de estos dos éxitos, se puntualiza que “directores y talentos de primer nivel se mostraban reacios a trabajar con la pareja”.

Según las mismas fuentes, Meghan Markle siempre ha querido dejar claro que Hollywood es su territorio: “En reuniones virtuales y presenciales con sus socios, suele interrumpir o reformular las ideas del príncipe Enrique, a veces incluso cuando él está a mitad de una frase”. En el escrito enviado por el abogado de la duquesa a Variety se afirma que esta aseveración “parece calculada para alimentar la imagen misógina de que ella manda a su marido”. Sobre esto incluso se ha pronunciado el hijo menor del rey Carlos III: “Es rotundamente falso”, son las únicas palabras que ha transmitido a la publicación.

Esas mismas fuentes añaden que la exactriz tiene “métodos peculiares para dar su opinión” y que solía “desaparecer” durante largos periodos en las videollamadas de Zoom; y explican que su ausencia “se debía a que algo de lo que se había dicho la había ofendido”. Ante estas informaciones, su abogado ha explicado que Markle “trabaja desde casa, es madre de dos niños pequeños y a menudo se encuentra con niños que entran inesperadamente durante una reunión. También se preocupa por proteger a su equipo de las distracciones de los niños”.