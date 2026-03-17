Nuevas consecuencias para Mette-Marit de Noruega por su relación con Epstein: las bibliotecas noruegas rompen lazos con la princesa

“La directiva piensa que hay relaciones problemáticas vinculadas con la ruptura de confianza y falsedades”, señala en un comunicado la Asociación de Bibliotecas Noruega. Según un portavoz de la casa real, el estado de salud de la esposa del príncipe heredero ha empeorado

Cuando el pasado mes de enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó más de tres millones de documentos, incluyendo fotografías y vídeos, de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, uno de los nombres que saltó a los titulares de todo el mundo fue el de Matte-Marit de Noruega. Los documentos revelaron la profundidad de la relación entre la esposa del heredero al trono noruego con el fallecido multimillonario, con un intenso intercambio que rozaba el coqueteo. Ella pidió perdón públicamente por ello, pero ha sido este martes cuando se han conocido nuevas consecuencias para la princesa debido a ese vínculo.

La Asociación de Bibliotecas Noruega ha anunciado este 17 de marzo que rompe los lazos con Mette-Marit, y dejará de tenerla como protectora. “La directiva piensa que hay relaciones problemáticas vinculadas con la ruptura de confianza y falsedades”, ha señalado en un comunicado esta asociación, que alude también a “incompatibilidad de valores”.

Las nuevas revelaciones difundidas a finales del pasado mes de enero probaron que Mette-Marit mantuvo contacto con Epstein en 2014, un año después de que la princesa asegurara que había dejado de comunicarse con él cuando se conocieron por primera vez sus lazos en 2019, cuando ya pidió perdón una primera vez por esa relación. Tras las revelaciones del pasado enero, la princesa se disculpó por segunda vez, y en el comunicado del pasado 6 de febrero prometió dar explicaciones más adelante, porque en ese momento atravesaba por “una situación exigente”. “Deseo enviar una profunda disculpa por mi amistad con Jeffrey Epstein. Es importante para mí pedir perdón a todos a los que he decepcionado. Parte del contenido de los mensajes entre Epstein y yo no representa la persona que quiero ser”, dijo, lamentado también “la situación” en la que ha puesto a la casa real, “en especial al rey y a la reina”.

Precisamente la Asociación de Bibliotecas Noruegas alude también en su nota al tiempo que ha pasado sin haber recibido esas explicaciones por parte de la princesa para romper ahora sus lazos con ella. Esta es la segunda organización de la veintena en las que Mette-Marit ejerce de protectora que ha roto su vínculo con la futura reina del país nórdico después de que lo hiciera hace unas semanas una organización dedicada a la educación sexual, aunque varias han suspendido la relación temporalmente.

Por el momento, la princesa no se deja ver en público en un compromiso oficial desde finales de enero. Y según explicó este martes un portavoz de la familia a la televisión pública NRK, tampoco está previsto que participe en la visita de los reyes de Bélgica a Noruega de la próxima semana. “El estado de salud de la princesa ha empeorado, por eso no ha sido incluida de forma provisional en el programa de la visita de Estado”, dijo a NRK Guri Varpe. La casa real noruega ya informó en diciembre de 2025 que Mette-Marit, de 52 años, ha empeorado de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018 y que los médicos han comenzado a prepararla para un posible trasplante de pulmón.

Ante esta situación, en cada compromiso en la calle de Haakon de Noruega las preguntas sobre su mujer y sobre el delincuente sexual condenado, que se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York en la que estaba encarcelado a la espera de juicio, eclipsan cualquiera de sus actos. Este mismo martes, durante un ejercicio militar de la OTAN en el norte del país, los medios le volvieron a preguntar sobre cuándo iba a ser ese momento de dar las explicaciones prometidas. “Volveremos a hablar de todo eso. Ahora nos centraremos en el tema de los ejercicios militares aquí en el norte”, respondió simplemente el príncipe heredero.

El príncipe heredero Haakon, y los reyes Sonia y Harald de Noruega, el 14 de marzo de 2026 en el Holmenkollen Ski festival, en Oslo. Terje Pedersen (via REUTERS)

Una situación comprometida para la casa real de noruega a la que se sumó el pasado mes de febrero el ingreso hospitalario del rey Harald en Tenerife. Y todo ello mientras sigue el juicio contra Marius Høiby, hijo de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con Haakon, que está siendo juzgado en Oslo por 40 delitos, entre ellos cuatro violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, drogas y daños. Esta previsto que el juicio termine este jueves.