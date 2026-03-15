En la telaraña de Epstein: los 137 hombres y mujeres que explican cómo funcionaba su red internacional de poder e influencia

1 de mayo de 2011. Un día cualquiera en la agenda del multimillonario Jeffrey Epstein, menos de dos años después de abandonar una cárcel de Florida tras ser sentenciado por prostitución de menores. Este es el programa de aquella jornada, tal y como se desprende de los papeles desclasificados por las autoridades de Estados Unidos: a las 9.30, un desayuno con el diplomático Terje Rod-Larsen. A las 11.00, una reunión con Nick Ribis, antiguo ejecutivo de los hoteles de Donald Trump. A las 13.00, un encuentro con el periodista Michael Wolff. A las 17.00, una cita con Howard Lutnick, actual secretario de Comercio de Estados Unidos. A las 18.30, una cena con el cineasta Woody Allen y su esposa, Soon-Yi Previn, junto a otros invitados como el neurocientífico Steve Kosslyn y el financiero Glenn Dubin. A las 20.30, una cena en casa de la diseñadora Vera Wang.

Aparecer en los papeles de Epstein no implica ser culpable de ningún delito, pero la publicación en enero, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de más de tres millones de documentos del caso ha puesto al descubierto las conexiones del multimillonario pederasta estadounidense en las más altas esferas. Políticos, empresarios, académicos, artistas y miembros de la realeza intercambiaron mensajes con él o se reunieron en alguna de sus numerosas propiedades, a menudo después de su condena a 18 meses de cárcel (que le fue impuesta en 2008 como parte de un polémico acuerdo judicial en Florida, y de la que sólo cumplió 13 meses).

EL PAÍS ha analizado las relaciones de Jeffrey Epstein con 137 personas —109 hombres y 28 mujeres— cuyos vínculos con el pederasta han sido probados en causas judiciales o han aparecido en las diferentes investigaciones periodísticas sobre el caso, incluyendo las realizadas por EL PAÍS. Hemos buscado entender cómo Epstein influía en esos círculos, en quién confiaba y cuánto duraron esas relaciones. La selección se refleja en el siguiente gráfico y se ha basado en la notoriedad de los personajes y en su cercanía a Epstein: el volumen de la información y su formato (documentos tachados, fotos tapadas, archivos duplicados o sin relación entre sí) impiden elaborar una lista exhaustiva de quienes estuvieron en contacto con él.

Para que la red de Epstein funcionara hizo falta un grupo de colaboradores poco conocidos, pero con un papel crucial. Uno de ellos es la persona más mencionada en los papeles, que cubren desde antes del año 2000 hasta 2019: Lesley Groff, su asistente durante casi dos décadas. Escribir “Groff” en el buscador de los documentos implica bucear entre miles de correos que versan sobre organizar cenas, comprar entradas para espectáculos, realizar depósitos de dinero o coordinar alojamientos en las residencias de su jefe: aparece 163.000 veces, entre correos y documentos judiciales.

Karyna Shuliak, la última novia de Epstein (36 años menor que él), fue la última persona con la que habló antes de suicidarse en agosto de 2019 y la principal heredera de su fortuna. El multimillonario movió sus contactos en la Universidad de Columbia para que Shuliak (la segunda más nombrada, 36.000 veces) ingresara en la Facultad de Odontología, tras ser rechazada en 2012. Para lograrlo, contó con la ayuda del decano, un director y la vicedecana de asuntos académicos, según revelan los papeles desclasificados (pinche en los enlaces para revisar los documentos).

En ese círculo cercano a Epstein aparece también Ghislaine Maxwell (17.000 menciones), su exnovia, señalada por la investigación como la principal cómplice en los crímenes del financiero. Es la única que está cumpliendo condena (20 años de prisión) por ellos. Darren Indyke (18.000 menciones) fue el abogado del pederasta desde 1995 hasta su muerte. Y Boris Nikolic (14.000 menciones), exasesor de la Fundación Bill Gates y un vínculo importante del multimillonario con Microsoft, fue nombrado albacea del testamento del agresor sexual.

“Rubias, pelirrojas o morenas, dispersas geográficamente. Con esta red de peces, Jeff ahora es El viejo y el mar”, escribió el también multimillonario Leon Black (8.000 menciones en los papeles), antiguo cliente de Epstein, en un libro de felicitación por su 50º cumpleaños. Black pagó 56 millones de euros a las Islas Vírgenes de Estados Unidos en 2023 para evitar posibles demandas relacionadas con la trama de tráfico sexual del pederasta y dejó su firma de inversiones, Apollo Global Management. Este mes fue demandado por ocultar a los accionistas sus vínculos con Epstein.

Woody Allen (7.000 menciones) era su vecino en Nueva York y un invitado frecuente en los planes de Epstein, a quien acudió para que admitieran a su hija en la universidad, según se desprende de los documentos. Ehud Barak (4.000 apariciones), primer ministro israelí entre 1999 y 2001, discutía con el millonario estadounidense sobre política y planes de negocio. Cecile de Jongh (7.000 menciones), esposa del exgobernador de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde el pederasta tenía su isla privada, ha sido investigada por trabajar para él y ayudarle a evadir las restricciones aduaneras.

Ocho de los 137 perfiles analizados fueron acusados de delitos sexuales por Virginia Giuffre, la principal denunciante de Epstein: el expríncipe Andrés de Inglaterra, Ghislaine Maxwell, Alan Dershowitz, Glenn Dubin, Bill Richardson, Marvin Minsky, George J. Mitchell y Jean-Luc Brunel. Todos fueron mencionados en una declaración jurada de 2016 en el juicio contra Maxwell.

Andrés de Inglaterra, que cerró un acuerdo extrajudicial con Giuffre en febrero de 2022 por una cuantía que la prensa británica estimó en unos 14 millones de euros, fue detenido el pasado 19 de febrero bajo sospecha de compartir información confidencial del Gobierno británico con Epstein. En 2022, Giuffre se retractó de las acusaciones contra Dershowitz tras afirmar que pudo haberse equivocado al identificarlo como su agresor.

Además de Maxwell, hay cuatro mujeres que han sido señaladas como cómplices de Epstein: Sarah Kellen, Lesley Groff, Adriana Ross y Nadia Marcinkova. Esta última también fue acusada de abuso sexual por una víctima de la red, según publicó The New York Times. Una de las condiciones que puso Epstein para declararse culpable en 2008 fue que ninguna de ellas fuera investigada como parte del caso judicial. El financiero también negoció pasar hasta 12 horas al día (16, según otras fuentes) para trabajar fuera de prisión durante su condena.

Tras la muerte de Epstein en 2019, las autoridades federales dijeron que el controvertido acuerdo judicial solo aplicaba a las investigaciones en Florida, y abrieron la posibilidad de presentar cargos contra las supuestas cómplices. Salvo Groff, las otras involucradas aparecen en los papeles apenas algunas decenas de veces.

Otros miembros del círculo cercano de Epstein como el abogado Indyke o Richard Kahn, su contable, han figurado en las demandas de las víctimas de abuso como administradores del patrimonio de Epstein y como facilitadores de sus delitos. Una de ellas se retiró a principios de marzo tras acordar una indemnización de 35 millones de dólares (30 millones de euros).

Daniel Siad, un cazatalentos de modelos, ha sido descrito como un supuesto facilitador y reclutador en Barcelona e Ibiza de la red criminal de Epstein. La modelo sueca Ebba Karlsson presentó una demanda contra él en febrero pasado, en Francia, por violación y trata, tras identificarlo en los papeles del caso. Siad niega las acusaciones. “En este negocio me siento como un pescador, a veces las atrapo rápido, otras no hay pescado”, escribió el cazatalentos a Epstein en 2014 sobre la captación de chicas, algunas de 15 y 16 años, para su agencia. El agente de modelos Jean-Luc Brunel, hallado muerto en su celda en 2022, fue acusado de violación y tráfico de menores como parte de la trama de Epstein.

Otros hombres han sido blanco de las críticas por intercambiar mensajes con Epstein con contenido sexual o con intenciones de concretar encuentros con mujeres, como los empresarios Anil Ambani y Brock Pierce; el coleccionista de arte Jean Pigozzi; el asesor político saudí Raafat al Sabbagh, y el productor de cine y copropietario de los New York Giants, Steve Tisch.

Contactos en la política y las finanzas

Más de la mitad de los contactos analizados fueron con personas ligadas a la política y las finanzas, pero Epstein también tenía una afición por la ciencia. De los 137 perfiles seleccionados, 23 ocuparon posiciones prominentes en sectores académicos, con nombres como el genetista George Church, al que el millonario pidió que analizara sus genes y a quien hizo donaciones millonarias. O Dan Ariely, un catedrático de Psicología en Duke que afirma que se acercó al pederasta por curiosidad: quería entender por qué las personas perdonan a quienes cometen delitos. Su correspondencia con Epstein duró de 2009 a 2019, e incluso visitó su casa en Nueva York.

La telaraña de Epstein incluía a personas de todas las índoles, como el empresario Tommy Mottola; el gurú del bienestar Deepak Chopra; los pilotos Brian Vickers y Eddie Irvine; el ilusionista David Copperfield; el exdirector de Victoria Secret Leslie Wexner, o la socialité española Astrid Gil-Casares.

La relación de Epstein con las élites se multiplicó después de la condena de 2008: en al menos 65 casos el último contacto con el magnate fue posterior a esa fecha. Entre otros, el magnate (y más tarde mano derecha de Trump) Elon Musk le escribió en 2012 para coordinar una visita a su isla, aunque Musk defiende que esta nunca se concretó. En 2018 y 2019, Epstein pidió consejos al reconocido lingüista Noam Chomsky, al que había conocido en 2015, para rehabilitar su imagen pública ante las acusaciones de abuso. “Lo que los buitres anhelan es una respuesta pública que, a su vez, proporcione una oportunidad pública para una avalancha de ataques venenosos, muchos de ellos provenientes de simples buscadores de publicidad o chiflados de todo tipo”, le recomendó el filósofo al magnate.

Algunos de los vínculos se extienden durante décadas. Larry Summers, exsecretario del Tesoro estadounidense, conoció a Epstein cuando era presidente de Harvard y fraguó una amistad después de que en 2003 el financiero le hiciera una donación de 6,5 millones de dólares. Richard Axel, Nobel de Medicina en 2004, renunció a varios cargos en la Universidad de Columbia tras revelarse la relación que ambos habían mantenido desde los años ochenta.

La supermodelo Naomi Campbell lo conoció alrededor de 2001, lo invitó a su exclusiva fiesta por su 40º cumpleaños en Cannes en 2010 y envió correos para reunirse con él en 2015, aunque sus abogados sostienen que no sabía de las acusaciones de abuso sexual.

Algunas de las figuras que han sido salpicadas por el caso argumentan que conocieron al pederasta mucho antes de que salieran a la luz las primeras denuncias, como el expresidente de EEUU Bill Clinton, que realizó varios viajes en el jet privado de Epstein entre 2002 y 2003. El caso de Donald Trump, también incluido en la base de datos, que conoció al pederasta en los años ochenta y fue un amigo muy cercano, es similar. El republicano, salpicado por el escándalo tras la desclasificación de los papeles por las fotografías que se tomó con el multimillonario y las denuncias de abusos en su contra a las que las autoridades no dieron seguimiento, asegura que la relación terminó en 2004.

16 casos con consecuencias judiciales

La publicación de los papeles de Epstein en Estados Unidos ha provocado una avalancha de consecuencias en más de una decena de países que investigan si la trama de abusos pasó por sus territorios, como Lituania, Letonia, Polonia, Turquía, Eslovaquia o Irlanda. Al menos 16 personas relacionadas con Epstein han enfrentado algún tipo de consecuencias legales, como investigaciones judiciales o demandas, y otras 56, personales o laborales.

En el Reino Unido, la estrecha relación del millonario con el expríncipe Andrés —y con su exesposa, Sarah Ferguson— ha provocado una de las peores crisis en la historia de la Casa Real, mientras la amistad entre el pederasta y el que fuera embajador ante EE UU Peter Mandelson ha puesto contra las cuerdas al Gabinete de Keir Starmer. Incluso dos miembros del Gobierno laborista han dimitido, pese a que no tuvieron relación alguna con el pederasta: Morgan McSweeney, jefe de Gabinete, y Tim Allan, director de Comunicación. La prensa británica publicó el viernes la que parece ser la primera foto de Epstein, Mandelson y Epstein juntos.

Los tentáculos del pederasta llegaron también a Francia. La Fiscalía ha abierto una investigación contra el exministro de Cultura Jack Lang, su hija Caroline y el diplomático Fabrice Aidan, cuyo caso también lo están examinando la Justicia y el Ministerio de Exteriores. Lang se vio obligado a dimitir como director del Instituto del Mundo Árabe, una institución pública con sede en París, como consecuencia de su relación con Epstein.

En Noruega, igualmente salpicada por el caso Epstein, la princesa consorte Mette-Marit ha tenido que disculparse públicamente tras conocerse su relación con el delincuente sexual. Más graves aún han sido las consecuencias para el ex primer ministro Thorbjorn Jagland, imputado por un delito agravado de corrupción, o la diplomática Mona Juul, que renunció a su puesto como embajadora ante Jordania e Irak y también está acusada de corrupción. El exministro de Exteriores Borge Brende dimitió en febrero como director del Foro Económico Mundial, después de que se abriera una investigación interna sobre sus vínculos con el financiero estadounidense.

EL PAÍS también ha identificado a 14 perfiles académicos cuyas carreras han sido dañadas por su relación con Epstein; la mitad de ellos, vinculados con la Universidad de Harvard. Esta institución abrió una investigación contra varios de sus miembros y socios tras revelarse las relaciones que compartían con el pederasta. Entre los involucrados están el presidente del Instituto Hasty Pudding, Andrew Farkas; Andrew Strominger, docente de Física; y el donante Gerald Chan. La universidad también tomó medidas contra Martin Nowak al cerrar el Programa de Dinámica Evolutiva, que había fundado con dinero de Epstein. Joichi Ito, exdirector del Media Lab del MIT, dejó de ser profesor visitante.

Otros de los académicos despedidos a raíz de la publicación de los papeles del financiero son Letty Moss-Salentijn, de Columbia; David Gelernter, de Yale; y Leon Botstein, del Bard College. Thomas J. Pritzker, ahora expresidente de Hyatt Hotels, y Jes Staley, que fue director del banco Barclays hasta 2021, también dejaron sus puestos tras revelarse sus vínculos con Epstein.

Años después del suicidio de Epstein y meses después de que Trump prometiera la publicación íntegra de los papeles del caso, Ghislaine Maxwell es la única que cumple condena como cómplice de sus atrocidades. Y quedan aún millones de documentos sin desclasificar, numerosas investigaciones en curso y más de 1.000 víctimas a la espera de que se haga justicia.