Los documentos de Epstein revelan una primera foto del millonario junto a Mandelson y el expríncipe Andrés

Andrés Mountbatten-Windsor, Peter Mandelson y Jeffrey Epstein, en una fotografía sin fecha difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El caudal de continuas revelaciones que han supuesto los documentos de Jeffrey Epstein, hechos públicos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se ha convertido en un constante quebradero de cabeza para el Gobierno de Keir Starmer y para el palacio de Buckingham. Varios medios británicos han publicado la que sería la primera foto en la que aparecen juntos el multimillonario pederasta estadounidense, siempre ejerciendo de anfitrión, junto al exministro laborista, Peter Mandelson, y el expríncipe Andrés de Inglaterra.

Epstein está vestido, pero sus dos invitados llevan albornoces blancos. Todos ellos están sentado en torno a una mesa de madera en una terraza exterior y miran hacia la cámara. Sobre la mesa, varias tazas de café de cerámica con la bandera estadounidense grabada en ellas.

Aunque los documentos no revelan ni la fecha ni el lugar del encuentro, la cadena de televisión ITV, la primera en publicar la foto, asegura que se trataría de la isla de Martha’s Vineyard, en la costa este estadounidense. La instantánea se habría tomado, según la cadena, entre 1999 y 2000, casi dos años antes de que Epstein ingresara en prisión por acoso sexual a una menor.

La turbulenta relación de Mandelson y de Andrés con el financiero ha supuesto, respectivamente, una grave crisis en el Gobierno laborista del primer ministro Stamer y en la familia real británica. Los dos personajes están actualmente bajo investigación policial, y ambos fueros arrestados por sorpresa en sus respectivos domicilios e interrogados durante varias horas en una comisaría.

Sobre los dos pesa la misma acusación: conducta inapropiada en el desempeño de un cargo público. Los documentos de Epstein revelan que ambos, supuestamente, trasladaron al financiero información económica confidencial. Mandelson, durante el tiempo en que fue ministro de Negocios con Gordon Brown. El expríncipe, durante su mandato como Enviado Especial para el Comercio Exterior del Reino Unido.