La justicia noruega mantiene en prisión preventiva a Marius Borg Høiby mientras dure el juicio en el que está acusado de 40 delitos

Dibujo de Marius Borg Høiby durante el segundo día del juicio que se está celebrando en la sala 250 del Tribunal de Oslo, el 4 de febrero de 2026.

El primogénito de Mette-Marit lleva en la cárcel desde el 1 de febrero, acusado por agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento por parte de su expareja. Se espera que la causa quede vista para sentencia el 19 de marzo

El juicio a Marius Borg Høiby está a punto de llegar a su fin. Si se cumple con lo previsto, el próximo 19 de marzo se dará por finalizado y quedará visto para sentencia el proceso contra el primogénito de la princesa Mette-Marit de Noruega. Las noticias sobre lo que ocurre en la sala 250 del tribunal de Oslo son habituales desde que la causa se iniciase el pasado 3 de febrero. Ahora se ha conocido que la corte noruega ha determinado que Høiby deberá continuar en prisión preventiva mientras dure el juicio en el que se enfrenta a 40 delitos, incluyendo cuatro violaciones y violencia machista contra una de sus exparejas, Nora Hakland.

El juez ha dictaminado que la prisión preventiva en su contra, en la que se encuentra desde el pasado 1 de febrero, está “suficientemente justificada” y no constituye una medida “desproporcionada” después de que la defensa del joven presentara una solicitud esta semana para conseguir su puesta en libertad. “Fue encarcelado durante cuatro semanas y suele ser habitual pedir al tribunal que examine si todavía se cumplen las condiciones para mantenerlo en prisión preventiva”, afirmó su abogada, Ellen Holager Andenaes, al medio noruego Aftenposten.

La corte se ha referido además a la gravedad y al alcance del caso, así como el alto riesgo de reincidencia, especialmente debido a que fue arrestado de nuevo un par de días antes de empezar el juicio acusado por agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento por parte de su expareja. Las leyes de Noruega establecen que si un acusado se encuentra detenido al inicio de un juicio puede permanecer entre rejas hasta que se dicte sentencia.

La acusación contra Høiby incluye ya 40 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico. Él ha admitido agresiones y otros delitos menores, pero se ha declarado no culpable de las violaciones, que considera fueron sexo voluntario, así como de filmar sin consentimiento a varias mujeres y de maltrato. El 4 de febrero, al testificar por primera vez ante el tribunal de Oslo, argumentó tener “una necesidad extrema de afirmación. Mucho sexo, mucho alcohol. Pocos pueden identificarse con la vida que he llevado. Muchas fiestas, alcohol, algunas drogas”, se justificó.

Marius Borg Hoiby en Oslo, el 19 de enero de 2026. Heiko Junge (via REUTERS)

Una de las exparejas del acusado —la única presunta víctima de la que se ha hecho pública la identidad—, la influencer Nora Haukland, declaró que durante su relación, entre 2022 y 2023, era frecuente que Høiby la agarrara del cuello, además de asegurar que él era controlador respecto a su aspecto y a sus decisiones profesionales. Aunque este juicio está sometido a numerosas restricciones —está prohibido mostrar imágenes del acusado y se ha decidido limitar la reproducción de testimonios y otras pruebas—, la información continúa llegando. El desarrollo de este caso, además, llega en un momento delicado para la familia real noruega después de que se hiciesen públicos decenas de mensajes intercambiados entre Mette-Marit y el pederasta Jeffrey Epstein. La situación también se agravó después de conocerse que el rey Harald —quien se niega a abdicar en favor de su hijo, el príncipe Haakon, pese a sus constantes problemas de salud— tuvo que ser ingresado en un hospital de Tenerife, durante unas vacaciones privadas, a causa de una infección. Está previsto que retome su agenda este jueves.

Marius Borg Høiby, de 29 años, fue arrestado por primera vez en agosto de 2025. En ese momento admitió tener problemas con el alcohol y otras drogas, además de padecer trastornos psíquicos. Desde entonces, la defensa del acusado y sus declaraciones ante el tribunal se han limitado a negar los hechos más graves —sí admitió haber transportado varios kilos de marihuana— y señalar a los medios de comunicación noruegos de la persecución a la que supuestamente ha sido sometido desde que pasó a formar parte de la familia real noruega siendo un niño. “La prensa me ha acosado desde que tenía tres años”, afirmó en una de las sesiones.

Aunque se espera que el juicio se dé por concluido el próximo 19 de marzo, medios locales señalan que la sentencia tardará varias semanas, incluso meses, en llegar. Lo único que queda por conocer es si el hermano de la futura reina de Noruega permanece en prisión hasta entonces —donde puede recibir visitas— o si se le dejará en libertad a la espera de una resolución.