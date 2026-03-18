La ginebra de Margot Robbie es rechazada en los ‘pubs’ de Londres por miedo a una reacción fatal: “No merece la pena ni el riesgo”

La actriz Margot Robbie (Dalby, Australia, 35 años) y su esposo, el productor Tom Ackerley, junto a tres amigos más, lanzaron una ginebra artesanal en mayo de 2023, en Australia. Tras el éxito en su tierra natal, la intérprete ha querido expandirse y vender Papa Salt en los bares de Londres, pero no contaba con que tendría que cambiar la receta después de haber sido rechazada por uno de los ingredientes que contiene la bebida: las ostras. Los principales pubs y restaurantes de la capital británica se han tomado muy en serio el propio aviso que trae la botella escrito en su lateral: “Advertencia: contiene moluscos”, y se han negado a comercializarla debido a problemas de alergias que pueden desencadenar la anafilaxia, una reacción grave potencialmente mortal, según han dicho varios pubs locales a The Guardian.

En los últimos meses, Robbie y Ackerley han visitado personalmente varios locales de la ciudad para convencerlos de que vendieran su ginebra, pero no han tenido éxito, según el periódico británico. Y es que comercializarla supondría una carga extra para varios de los restaurantes: “Para poder ofrecer su ginebra, tendríamos que capacitar a todo nuestro personal para que preguntara a los clientes si tienen alergia a los mariscos al pedir un gin & tonic. Sencillamente, no merece la pena ni el tiempo ni el riesgo”, comentó el dueño de un bar al que Robbie visitó, según The Guardian. “Ya tenemos bastantes problemas, es un momento difícil para los restaurantes, no queremos tener que preguntar a la gente si son alérgicos a los moluscos cuando piden una ginebra”, menciona otro de los gerentes consultados por el medio británico.

“Papa Salt es una ginebra fácil de beber que celebra el sutil sabor de los botánicos autóctonos australianos. Al igual que los acantilados de arenisca de su lugar de origen en la costa este de Australia, las capas de Papa Salt tienen muchas historias que contar. Las notas terrosas de la semilla de acacia y la pimienta nativas se realzan con hibisco, cáscara de cítricos y un toque de concha de ostra”, se lee en la página web de la bebida. Si bien el proceso de destilación de la ginebra elimina la mayor parte de las proteínas de mariscos, algunas pueden permanecer cuando se elabora con ostras y por eso no se recomienda tomar a las personas con alergias a los mariscos. Papa Salt quiso expandirse al Reino Unido en 2025 y en su página web, Robbie explicó por qué ese es un destino importante para ella y para la marca: “Nuestra pasión por la ginebra nació en los pubs y bares de Londres, y seguimos pasando mucho tiempo allí. ¡Tenemos muchísimas ganas de ver a Papa Salt en la barra de nuestro bar habitual!”.

Robbie y Ackerley han escuchado a los pubs y, según ha contado el portavoz de la actriz a The Guardian, la receta de la ginebra se modificará y se espera que la nueva versión sin ostras llegué al mercado británico a finales de este año. Además, afirmó que las visitas a los bares por parte del matrimonio es una práctica habitual y que Robbie ha participado activamente en el proceso de elaboración de la nueva ginebra en función de los comentarios y sugerencias que recibió de los bares londinenses. “Una parte fundamental de la filosofía de Papa Salt se centra en que sus fundadores apoyen regularmente al sector de la hostelería en Londres y en todo el Reino Unido, y vean su ginebra en los lugares donde les gusta pasar el tiempo. Como resultado, han recibido esta retroalimentación directamente. Este tipo de comentarios son vitales para el crecimiento de la marca y por eso, Papa Salt tomó la decisión de eliminar por completo la concha de ostra de la mezcla botánica, comenzando primero en el mercado australiano, y se prevé que esa transición se complete en el Reino Unido antes de que finalice este año”, ha declarado su portavoz.