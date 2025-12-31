Ir al contenido
EPS
resumen anual

Alba Flores, Fernando Tejero, William Christie... Los personajes que más han gustado a los lectores de ‘El País Semanal’ en 2025

Diez entrevistas y perfiles que gustaron mucho

El País Semanal
De la entrevista con el músico William Christie en su casa en la Vendée francesa a las confesiones de Miguel Rellán en el videopodcast de El Tercer Acto. Estas son las entrevistas y los perfiles que más han gustado a nuestros lectores este año.

William Christie: “Jamás aceptaría una invitación de Trump. ¿De qué podría conversar con quien no sabe en qué época vivió Beethoven?”

El músico ha impulsado en la Vendée francesa un paraíso de creación artística, enseñanza y naturaleza. A punto de iniciar una gira mundial con Les Arts Florissants por su 80 cumpleaños, este referente en la interpretación barroca, nos invita a su casa.

Grillo Demo, el último bohemio de Ibiza: “Vivo como una rica heredera, pero no soy ni rico ni heredero”

Victor Hugo Demo, más conocido como Grillo, llegó a la isla en 1978 con el sueño de convertirse en artista y vivir como tal. Casi medio siglo después, puede decir que lo ha conseguido. Su obra cuelga en los salones de Madonna y Kate Moss y por su casa de Santa Eulalia pasan estrellas como Anish Kapoor y Julian Schnabel.

Fernando Tejero revela su increíble infancia: “Tenía todas las papeletas para acabar yonqui o alcohólico”

El actor de ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘El cautivo’, de Amenábar, tiene una de las caras más reconocibles de España pero también un pasado no tan conocido: el de un bebé cuya madre dejó en manos de otra mujer durante 14 años.
Luis Tosar

Luis Tosar: “La gente que vive contigo no tiene por qué comerse el marrón de que tú estés transitando por lugares oscuros”

En una profesión regida por las modas y los altibajos, el gallego es de los pocos actores españoles que siempre han estado allí. Acaba de estrenar ‘La deuda’, de Daniel Guzmán, y en diciembre volverá con ‘Golpes’, el primer largometraje de Rafael Cobos.

María Escario: “El derrame cerebral me dio en un ‘photocall’, yo he sido adicta al trabajo”

En el segundo episodio de la nueva temporada de ‘Tercer Acto’, la periodista habla sobre su jubilación y la salud: “Gracias a un cribado de la sanidad pública descubrimos mi cáncer”

Lux Pascal, actriz: “Yo no soy la única persona trans en la vida de Pedro Pascal”

La intérprete se presenta con su primer papel protagonista en ‘Miss Carbón’. Ha cuidado al extremo lo que cuenta sobre su vida y su hermano mayor: hoy nos explica por qué.

Alba Flores: “Me sigue costando entender a qué clase social pertenecemos los Flores”

Alba Flores tenía ocho años cuando murió su padre. Treinta años después, cuenta su historia en ‘Flores para Antonio’, un documental sin tabúes. Así es ella, la actriz que saltó a la fama con ‘La casa de papel’, pero ama el teatro. La estrella antisistema. La Flores que no se dedica a cantar. Por ahora. Un verso suelto.

En la casa de Richard Gere: “Nunca me he sentido una estrella, para mí la fama es algo vacío”

‘El País Semanal’ conversa con el actor sobre su carrera, su vida, su activismo social, Donald Trump y el mundo en el que vivimos en su nuevo hogar madrileño: “Creo en la bondad como algo revolucionario”, defiende.

Julia Wertz: “Ser un alcohólico funcional es peligroso porque puedes seguir bebiendo hasta que tu cuerpo colapsa”

Los cómics de esta estadounidense rebosan verdad, historia y ternura. Habla de sí misma, de su familia y amigos para retratar la vida. Y de sus paseos y pensamientos para describir el mundo. Utiliza el humor para tratar desde la irracionalidad de sus primeros trabajos en San Francisco hasta la especulación inmobiliaria en Nueva York, y describe con desnudez su enfermedad autoinmune (lupus), su vida sexual, su alcoholismo y su camino hasta la rehabilitación.
Miguel Rellan

Miguel Rellán: “Hay muchos señores con 90 años que han pasado por la vida, pero la vida no ha pasado por ellos”

En el cuarto episodio del videopodcast ‘Tercer Acto’, el actor reflexiona sobre la vejez, la importancia de exprimir la vida, el valor de saber apreciar oportunidades, su compromiso con la vocación de actor y su pasión por los libros.

