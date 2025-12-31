Alba Flores, Fernando Tejero, William Christie... Los personajes que más han gustado a los lectores de ‘El País Semanal’ en 2025
Diez entrevistas y perfiles que gustaron mucho
De la entrevista con el músico William Christie en su casa en la Vendée francesa a las confesiones de Miguel Rellán en el videopodcast de El Tercer Acto. Estas son las entrevistas y los perfiles que más han gustado a nuestros lectores este año.
William Christie: “Jamás aceptaría una invitación de Trump. ¿De qué podría conversar con quien no sabe en qué época vivió Beethoven?”
Grillo Demo, el último bohemio de Ibiza: “Vivo como una rica heredera, pero no soy ni rico ni heredero”
Fernando Tejero revela su increíble infancia: “Tenía todas las papeletas para acabar yonqui o alcohólico”
Luis Tosar: “La gente que vive contigo no tiene por qué comerse el marrón de que tú estés transitando por lugares oscuros”
María Escario: “El derrame cerebral me dio en un ‘photocall’, yo he sido adicta al trabajo”
Lux Pascal, actriz: “Yo no soy la única persona trans en la vida de Pedro Pascal”
Alba Flores: “Me sigue costando entender a qué clase social pertenecemos los Flores”
En la casa de Richard Gere: “Nunca me he sentido una estrella, para mí la fama es algo vacío”
Julia Wertz: “Ser un alcohólico funcional es peligroso porque puedes seguir bebiendo hasta que tu cuerpo colapsa”
Miguel Rellán: “Hay muchos señores con 90 años que han pasado por la vida, pero la vida no ha pasado por ellos”
