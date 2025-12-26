20 personajes de los que hablaremos en 2026
De la política a la cultura, y del deporte a la informática, estos 20 nombres prometen protagonizar un año que se adivina emocionante.
Lionel Messi
A Lionel Messi no se le recuerdan grandes frases. La más icónica, poco elegante pero efectiva en los tiempos modernos, fue la viral “andá pa allá, bobo”, que le soltó al futbolista holandés Wout Weghorst después de que Argentina eliminara a Países Bajos en el Mundial de Qatar. Imposible de comparar con la memorable “flota como una mariposa, pica como una abeja” de Muhammad Ali, o con la polémica “los republicanos también compran zapatillas” de Michael Jordan. Muy lejos, también, de la poética “mano de Dios” de Diego Maradona, al ser cuestionado sobre si había hecho trampa contra Inglaterra en México 82, cuatro años después de la guerra de las Malvinas. A Messi no le interesa trascender como un símbolo social, como fue el caso de Maradona; tampoco como un genio del marketing, como Jordan, y mucho menos como un referente político, como Ali. A Messi no le interesa la política.
Y quizá sea porque es un genio. Y como todo genio, sabe identificar a la perfección dónde están sus fortalezas, dónde sus debilidades. Casi tan ordinario en la esfera pública como extraordinario en un campo de fútbol, a sus 38 años Messi se ha dedicado a callar (difícilmente se queja de una patada), a jugar (difícilmente se deja vencer ante la adversidad) y, por supuesto, a ganar (difícilmente se le ve morder la derrota). No existe nadie con tantos títulos colectivos como él. Tampoco nadie con tantos Balones de Oro. Y, sin embargo, quiere más.
Messi busca nuevos récords: jugar su sexto Mundial, además de buscar desbancar a Klose como el mejor anotador de la historia de los mundiales (16). Él suma 13. No habla, pero actúa. Y nunca le ha interesado la política, ni siquiera cuando se presentó en el Camp Nou de madrugada para asustar a la directiva del Barcelona. Aquel gesto no se trató de política, sino de poder. Y eso lo sabe bien Joan Laporta.
Juan Irigoyen
Teresa Peramato
De lo que puede llegarle a Teresa Peramato (Salamanca, 63 años), quizás algunas de las cuestiones más difíciles a corto plazo no vayan a ser las inherentes al día a día a su cargo, sino destruir parte de lo construido, y sobre todo reconstruir lo mucho destruido alrededor de él. La nueva fiscal general del Estado ocupa desde el 11 de diciembre el hueco de su antecesor, Álvaro García Ortiz, el primero inhabilitado por una condena del Tribunal Supremo por revelación de datos reservados en medio de un debate y un choque público, político y jurídico sobre el acierto, y la intención, de esa sentencia.
Entre quienes aplauden la decisión y quienes ven en el fallo del Supremo una maniobra política de la derecha para minar al Gobierno —que es quien propone a la persona para llevar el Ministerio Público—, la tarea de cicatrizarla en el año que entra va a suponer a Peramato no solo un reto para la propia Fiscalía, sino también con relación a la ciudadanía. ¿De conseguirlo? Doble victoria. Por un lado para una institución desgajada; y por otro para una sociedad envuelta en la misma polarización y desinformación que en cualquier otro ámbito.
La faena, no precisamente sencilla y para la que se va a necesitar mano en el diálogo, encaja perfectamente en la figura de Peramato, según quienes la conocen. La exfiscal de Sala de Violencia contra la Mujer viene de bregar dos décadas en un ámbito tampoco sencillo, con un creciente negacionismo —el de la violencia machista— y en unas estructuras no siempre fáciles. Pero ella, dicen, es “especialmente meticulosa”, “analítica”, de “sobrada experiencia” —35 años en la carrera fiscal después de estudiar Derecho en la Universidad de Salamanca—, con “una visión holística de la realidad” y capacidad “para ir cosiendo agujeros mientras sigue trabajando”.
Isabel Valdés
Rosalía
El 16 de marzo Rosalía arrancará en el LDLC de Lyon la gira de Lux. El tour, que tiene cuatro fechas en Madrid —coincidiendo con la Semana Santa— y otras cuatro en Barcelona, finalizará el 3 de septiembre en el Coliseo de San Juan de Puerto Rico. Las entradas para sus fechas en España se pusieron a la venta el 11 de diciembre y se agotaron en apenas dos horas. Algunas localidades alcanzaron los 300 euros, fruto de lo que se conoce como precio dinámico, que es un poco como aquello de llamar workation a que tu jefe no te deje en paz ni en vacaciones. De la naturaleza de los conciertos poco se sabe más allá del supuesto escenario en forma de cruz que ya se filtró cuando alguien le hizo un pantallazo al plano del evento previsto en Orlando, o de las pistas que se pudieran extraer de su interpretación de ‘Reliquia’ en los premios de Los 40 en Valencia. Lo que sí está claro es la apuesta de Rosalía por certificar que es realmente una artista que juega en la primera división global y aspira a llenar dos noches el neoyorquino Madison Square Garden. En esta gira, la catalana se juega la eternidad.
Xavi Sancho
José Luis Ábalos
El exministro de Transportes, ex secretario de Organización del PSOE y otrora hombre fuerte del partido, José Luis Ábalos, duerme en la prisión de Soto del Real desde el pasado 27 de noviembre. El horizonte judicial que le acecha no es muy halagüeño, pues es posible que en la primavera de este año se enfrente al primer juicio por el llamado 'caso Koldo' y una condena podría prolongar su estancia entre rejas durante años. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de prisión y una multa de más de 3,9 millones de euros.
Ábalos ha pasado de ser el elegido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar el discurso de la moción de censura contra la corrupción a ser el eje central de una trama que habitaba en el Ministerio de Transportes con la ayuda del comisionista Víctor de Aldama. La investigación ha acreditado que este empresario o mercantiles vinculadas a él pagaron a Ábalos un chalé en una urbanización de Cádiz para hospedarse con su familia en verano de 2021 o sufragaron el alquiler de un piso en el centro de Madrid de la que fue su pareja Jésica Rodríguez, entre otras prebendas. El exministro ha atado su futuro al que fuera su asesor ministerial Koldo García hasta el punto de que ambos han compartido celda dentro de prisión. Anticorrupción considera que Koldo García se convirtió en el "alter ego" de su jefe y que pagaba por él viajes y otros gastos con dinero de la corrupción.
El porvenir del valenciano está totalmente vinculado a las distintas causas judiciales que se sitúan en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Ábalos probablemente tendrá que dar explicaciones en 2026 de su relación con una trama de hidrocarburos que defraudó al menos 221 millones de euros a Hacienda, de su papel en una red de amaño de contratos de obra pública en la que está implicada Acciona y su sucesor en el cargo de Organización Santos Cerdán, o de los pagos en efectivo que recibió del PSOE en la sede de Ferraz.
Irene Dorta
Christina Koch
La estadounidense Christina Koch, de 46 años, está acostumbrada a romper récords. Ha sido la mujer que más tiempo ha pasado en el espacio, 328 días, y ha formado parte de la primera pareja femenina en completar un paseo espacial. Este febrero, si las cosas salen según lo planeado, será la primera mujer astronauta que llegue a la Luna y le dé la vuelta completa dentro de la misión Artemis II de la NASA.
Matemática, ingeniera y exploradora, siempre tuvo claro desde el parvulario que quería ser astronauta. “Nunca vi a una mujer ingeniera en mi pequeña ciudad de Carolina del Norte, pero sí vi gente que creía en algo y que fue lo suficientemente valiente como para luchar para conseguir aquello en lo que creía”.
Su especialidad son los instrumentos científicos a bordo de naves especiales. Contribuyó al desarrollo de varios de ellos para diferentes misiones en su primer trabajo en la NASA, recién graduada de la universidad, y volvió a retomar esas tareas en la Universidad Johns Hopkins. Apasionada de los viajes, los desafíos y los lugares remotos, ha vivido un año en la base Amundsen-Scott, en el Polo Sur, dentro del programa antártico de Estados Unidos, y ha hecho trabajo de campo en Groenlandia y Samoa.
A bordo de la cápsula Orion que transportará a los astronautas de la Artemis II, Koch será especialista de misión, encargada de que todo funcione como es debido dentro de la nave. Junto a sus compañeros, una vez entren en la órbita lunar su único cometido será observar la superficie del satélite durante tres horas. Allí quizá repita la experiencia de romper barreras: “Dependiendo del día, es posible que veamos partes de la Luna que jamás han sido vistas por ojos humanos”, ha apuntado.
Macarena Vidal Liy
Winnie Byanyima
Winnie Byanyima (Mbarara, Uganda, 65 años), directora ejecutiva de ONUSida, se ha consolidado como una de las voces más influyentes en la defensa de la salud global en un momento de retroceso en la lucha contra el VIH. “Las infecciones han pasado de 3.500 por día a 5.800 desde enero” como consecuencias de los recortes en el desarrollo de 2025, denunció en una reciente entrevista con este diario. Décadas de avances en la lucha contra esta pandemia están en peligro, alertó.
Aunque el impacto real de este retroceso será aún más palpable en 2026, Byanyima anticipa que la crisis va más allá de las cifras: es un fallo estructural que refleja las desigualdades económicas y sistemas fiscales injustos que impiden a muchos países invertir en salud pública.
Defensora de un acceso equitativo a la innovación, Byanyima impulsa la distribución global del lenacapavir, un antiviral con una eficacia cercana al 100%, que podría acelerar el objetivo de que la pandemia de sida deje de ser una amenaza para la salud pública en 2030.
Patricia R. Blanco
Juan Manuel Moreno Bonilla
Las de este 2026 no serán las elecciones más difíciles a las que se habrá enfrentado Juanma Moreno Bonilla (Barcelona, 1970). El presidente andaluz llegó al poder hace ocho años por sorpresa y subestimado en sus propias filas, donde dudaban de que fuera capaz de acabar con la larga hegemonía de poder socialista en Andalucía. Pero también se le presenta ahora un desafío complicado. El político del PP se ha caído de la nube por la crisis de los cribados del cáncer de mama, que amenaza su mayoría absoluta. El barón moderado del PP ha cerrado el año, además, con la publicación de sus memorias, Manual de Convivencia (editorial Espasa), en las que reivindica la “vía andaluza” de diálogo y entendimiento en tiempos de polarización. Con esa receta afronta una verdadera prueba de estrés para continuar en el Palacio de San Telmo.
Elsa García de Blas
Gavin Newsom
Será gobernador de California hasta 2028. No puede volver a presentarse, así que en eso se parece a Donald Trump, al que tampoco le estará permitido renovar en la Casa Blanca salvo si cambia la Constitución. De modo que todo encaja para las aspiraciones de Newsom como candidato demócrata a las próximas elecciones presidenciales. Lleva mucho tiempo y muy arriba en las quinielas, aunque casi tres años son una eternidad en la política estadounidense. Entre tanto, Newsom parece dispuesto a mantener la atención, combatiendo al presidente y a sus aliados en las redes sociales con sus mismas armas. Él (o su equipo) ha destapado un considerable talento para atacar y ridiculizar al movimiento MAGA con lo que haga falta. También, con imágenes de inteligencia artificial en las que Trump aparece con una cabeza de cerdo como reacción a sus insultos a una periodista o esposado, junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, después de que su Administración alardeara en X de los arrestos de indocumentados.
Iker Seisdedos
Jacob Elordi
Ahí va, a la chita callando, alto, delgado como un junco, sin declaraciones altisonantes, Jacob Elordi a sus 28 años en pleno crecimiento artístico. Australiano de descendencia paterna vasca (y en una entrevista insistió en que su abuelo le habría estrangulado si hubiera dicho española: su padre es de Marquina-Jeméin, el abuelo, de la vecina Ondarroa). Estrella nacida de las plataformas (con ‘Mi primer beso’, en Netflix, y ‘Euphoria’, en HBO), guapo arrebatador, ahora le toca confirmar que posee fuerza dramática. Si ‘Saltburn’ saco partido de su pose señorial, y en ‘Priscilla’ dio vida a un Elvis controvertido, ahora, por fin ha logrado la oportunidad (cogida al vuelo, porque sustituyó al actor inicialmente elegido) como la criatura de ‘Frankenstein’, lo mejor del viaje al corazón a la novela de Shelley realizado por Guillermo del Toro. Es candidato al Globo de oro por su pulsión vital en ‘Frankenstein’ y como prisionero de guerra en la serie ‘El camino estrecho’. En 2026 llega su momento: Heathcliff en ‘Cumbres borrascosas’, con Margot Robbie; y ‘The Dog Stars’, un ‘thriller’ posapocalíptico de Ridley Scott. Habrá año Elordi.
Gregorio Belinchón
Bad Bunny
En el último lustro, la figura de Bad Bunny se ha ido haciendo tan relevante en la música que ya se puede afirmar que es el cantante que más impacto tiene de toda la escena global. Entra a 2026 después de haberse convertido en el músico más escuchado en 2025 en las plataformas de streaming con el disco Debí tirar más fotos, un trabajo que, más allá del triunfo comercial, fue acogido por la crítica especializada de toda condición como una obra sobresaliente, recibiendo en algunas revistas las calificaciones más altas.
En este sentido, llamó especialmente la atención que publicaciones anglosajonas y tradicionalmente con los ojos puestos en otros estilos distintos al reguetón o el urbano como Rolling Stone o NME le diesen puntuaciones de 10, un reconocimiento que situó al ambicioso disco formado por 17 composiciones como una obra maestra de nuestros tiempos. De hecho, los lectores más viejunos y conservadores de la antiguamente rockera Rolling Stone debieron llevarse las manos a la cabeza cuando la revista lo situó como el mejor álbum de 2025.
Además, el puertorriqueño ha hecho historia con sus 30 conciertos en Puerto Rico en los que reunió a más de medio millón de espectadores y, como una multinacional, causó una repercusión económica sin precedentes de cerca de 180 millones de euros en la economía local. Por tanto, decir Bad Bunny es sinónimo de éxito rotundo, bajo la ética del trabajo y una fórmula musical actualizada y moderna. El próximo año será noticia al ser el encargado de la actuación en el medio tiempo de la Super Bowl —algo que no sentó nada bien a Donald Trump—. También tiene prevista una gira mundial con más de 50 paradas —10 en Madrid y 2 en Barcelona— para la que ha vendido más de 2,5 millones de entradas.
Fernando Navarro
Leonor de Borbón Ortiz
Aquel julio de 1988 en el que Felipe de Borbón concluyó su formación militar, Sabino Fernández Campo, mítico jefe de la Casa del Rey, profirió un preocupado: “Ahora nos toca civilizar al Príncipe”. El escenario se repetirá el próximo verano, cuando Leonor de Borbón Ortiz, princesa de Asturias, reciba de manos del Rey los despachos de teniente de los Ejércitos de Tierra y del Aire y de alférez de navío, y finalice su dilatado aprendizaje castrense como futuro mando supremo de las Fuerzas Armadas. La Universidad llegará en otoño, según un minucioso plan de estudios diseñado en La Zarzuela. Se supone que el modelo reproducirá con mejoras (no tendrá, por ejemplo, un tutor como tuvo asignado su padre) el empleado en su día con el Rey: Facultad pública (la de Felipe fue la Autónoma de Madrid) y un grado en Derecho complementado con asignaturas de Economía y Relaciones Internacionales y con especial atención en el tercer sector (el de la cooperación y bienestar social). En la Universidad, Leonor estará sola ante el peligro. Será su gran momento.
Jesús Rodríguez
Jensen Huang
Jensen Huang, CEO de Nvidia, es ya un líder tecnológico global. Casi se puede decir que Tim Cook, Satya Nadella, Mark Zuckerberg, Larry Ellison o Sundar Pichai se codean con este emprendedor taiwanés-americano, que emigró a EE UU a los nueve años. Bajo su mando, en plena revolución de la inteligencia artificial (IA), el fabricante de chips se ha convertido en la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, llegando a alcanzar los cinco billones de dólares, tras una revalorización superior al 1.300% en el último lustro.
De cara a 2026, Huang, que tiene buena relación con la Administración Trump y admira los proyectos de Elon Musk, debe convencer a la industria de que no hay una burbuja en la IA, como ya temen algunos inversores. El directivo afirma que hay una implantación masiva de esta tecnología, y pone como prueba la amplia red de alianzas de Nvidia con empresas de múltiples sectores. El directivo, que forma parte del Top-10 de hombres más ricos del mundo, ha llevado a Nvidia a protagonizar espectaculares operaciones como el acuerdo para invertir 100.000 millones de dólares en OpenAI, creadora de ChatGPT, o la entrada en Intel y Nokia.
Santiago Millán
Demis Hassabis
Google ha vuelto a los primeros puestos en la carrera por dominar la inteligencia artificial (IA). Gemini 3, la última versión de la herramienta con la que el gigante tecnológico compite contra ChatGPT, ha sorprendido en el sector. Muchos la colocan por encima de la joya de la corona de OpenAI, la empresa que destronó a Google en un campo, la IA, que había dominado históricamente. Buena parte de ese éxito se puede achacar a Demis Hassabis.
Este británico de 49 años es el consejero delegado de Google DeepMind, el poderoso laboratorio de investigación en IA de la empresa de Mountain View. Se le puso al frente de esta división hace dos años y medio precisamente para recobrar el liderazgo en la disciplina. En un primer momento, hubo quien dudó de que Hassabis, de perfil más científico que ejecutivo, fuera el más indicado para esa tarea. Un año después de su nombramiento, él y su compañero John Jumper recibieron el Nobel de Química por “la predicción de la estructura de las proteínas mediante el uso de IA”.
Que Hassabis haya recibido un premio de la Academia Sueca en una disciplina que aparentemente no es la suya es muy ilustrativo de su forma de pensar. Maestro de ajedrez a los 13 años, a los 16 diseñaba videojuegos y a los 34 fundó DeepMind, una start-up dedicada a la investigación en IA que acabaría comprando Google. Su equipo desarrolló una herramienta que ganó al mejor jugador del mundo de Go, un juego considerado mucho más complejo que el ajedrez (hay más formas de disponer las fichas en el tablero que átomos en el universo). A Hassabis le gustan los juegos. “Nos dan un entorno controlado en el que operar y hacernos preguntas”, dijo a EL PAÍS. “Ayudan a pensar”, declara en el documental The Thinking Game.
Pero sus preguntas son muchas y variadas. DeepMind tiene proyectos de IA aplicada al medio ambiente, a la fusión nuclear, a la biología o a la química. Así ve él la IA: como una palanca para acelerar la ciencia. Veremos si es capaz de accionarla con eficacia ahora que también maneja el cuadro de mandos de la investigación de Google.
Manuel G. Pascual
Manuel Segade
Manuel Segade (A Coruña, 48 años) superó en 2025 la mitad de su mandato al frente del Museo Reina Sofía. Ese paso del Rubicón lo que de verdad señala es el inicio de su gestión. A partir de este 2026, todo lo que pase en este transatlántico del arte contemporáneo tendrá su firma. Termina así el legado que dejó programado el anterior gestor Manuel Borja-Villel. Su huella no solo estará en las exposiciones temporales, presentará la primera parte de la reordenación de la colección permanente con la que pretende ir deshaciendo la madeja en la que se ha enmarañado el museo hasta convertirse en un laberinto: la principal queja de los visitantes.
Segade es consciente de que, a partir de este año, el sector del arte mirará con lupa todo lo que haga. Y no solo. Porque los museos, como el resto de actores culturales, se han convertido en el objetivo de quienes identifican el arte con la política como el peor de los virus que infecta a la cultura. “Hay una moda de que nos hemos vuelto feministas, o nos interesan las minorías étnicas o la clase social. El museo, en cierto modo, toma partido, pero también abre discusiones”, opina el director.
Ana Marcos
Carles Puigdemont
Carles Puigdemont se plantó en Barcelona el agosto de 2024 durante la investidura de Salvador Illa. Había llenado una caja con libros, previendo que lo iban a detener y que necesitaría distracciones para pasar el rato en el calabozo. En la baliza metió “Un cor furtiu”, la mastodóntica pieza, 15.000 páginas, que narra la vida de Josep Pla. Puigdemont terminó fugándose de los Mossos, pero tiene en mente volver a preparar cajas en su casa de Waterloo. Esta vez, para una mudanza definitiva. El expresidente catalán confía en que durante la primavera de 2026 el Tribunal Constitucional avale la ley de amnistía y, entonces, tendrá luz verde para regresar a Girona, sin riesgo a ser detenido. El líder de Junts per Catalunya, e ideólogo del desafío independentista que convulsionó Cataluña en 2017, lleva ocho años esquivando la justicia española y vislumbra la hora del retorno, como broche a su pulso al Estado. Su futuro político es una incógnita, igual que el papel de su partido, que ha jugado un papel determinante en la legislatura española.
Marc Rovira
Raúl Rabadán
El mayor centro de investigación del cáncer de España atraviesa su peor crisis desde que fue inaugurado hace más de 20 años. El 2025 ha sido sin duda el peor año para el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y no por razones puramente científicas, sino por las sombras de una lucha de poder larvada entre su exdirectora, la bióloga María Blasco, y su gerente, Juan Arroyo; y una posterior investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción para aclarar si en la etapa en la que capitanearon el centro hubo una trama de contratos fraudulentos y supuesta corrupción. El físico y biólogo computacional Raúl Rabadán, un madrileño de 51 años llegado a España desde su puesto de catedrático en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, será el nuevo director del CNIO a partir de 2026. Su principal objetivo será reflotar este prestigioso centro de investigación para devolver el lustre a sus instalaciones científicas y su maltrecha reputación pública.
Nuño Domínguez
Maria Grazia Chiuri
En la semana de la moda de Milán del próximo febrero, la diseñadora Maria Grazia Chiuri (Roma, 62 años) presentará su primera colección para Fendi, la casa romana propiedad de LVMH que el año pasado cumplió 100 años convertida en una fuerza global del lujo. La diseñadora trabajó en Valentino antes de recalar en 2016 en Dior, cuya línea femenina capitaneó hasta el año pasado. El de Chiuri en Fendi será el último gran estreno de la industria de la moda, tras un 2025 lleno de debuts y de cambios creativos en las casas más importantes del sector.
Carlos Primo
Sanae Takaichi
Sanae Takaichi, de joven, acudía a los ensayos de su banda de música con varios pares de baquetas. Tocaba la batería: Iron Maiden, Black Sabbath, heavy metal. Golpeaba duro, y era habitual que destrozase las varas de madera. A sus 64 años, ha entrado igual de contundente en la escena de líderes internacionales. Admiradora de la premier británica Margaret Thatcher, conocida como la dama de hierro, Takaichi podría ser bautizada como la dama del metal duro. En octubre fue elegida primera ministra de Japón, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar el cargo en un país de arraigadas tradiciones patriarcales. Paradójicamente, fue investida por un hemiciclo que cuenta solo con un 16% de congéneres. Y tampoco se espera que vaya a consolidar una política feminista.
Saltó a la fama como presentadora de televisión y se abrió un hueco en política en los noventa. Heredera del ideario de Shinzo Abe, el popular ex primer ministro asesinado a tiros durante un mitin en 2022, es de perfil ultraconservador y nacionalista. Considera clave cultivar las relaciones con su gran aliado, Estados Unidos: en su primera semana al mando recibió la visita de Donald Trump y juntos declararon el nacimiento de una nueva “era dorada”.
Su irrupción, sin embargo, ha hecho saltar chispas con China, la segunda economía del planeta y una potencia militar en auge. El roce con Pekín augura un volátil 2026 en el teatro geopolítico del Indo-Pacífico. Los vecinos acumulan rencillas históricas, y los recelos crecen desde que Takaichi, defensora de un Japón con mayor empaque castrense, anunció que un eventual intento de China de bloquear o apoderarse de Taiwán podría suponer “una amenaza existencial” para su país, y justificaría el despliegue del Ejército nipón. El lenguaje diplomático se ha vuelto bronco. Y todo hace prever una temporada larga de tensiones diplomáticas… a ritmo de metal duro.
Guillermo Abril
Lindsey Vonn
Lloró desconsolada Lindsey Vonn cuando en 2019, vencedora de 82 pruebas de la Copa del Mundo y de un oro olímpico, se vio obligada a decir adiós al esquí alpino por el insoportable dolor en su maltrecha rodilla derecha. “O lo dejo ahora o no podré esquiar nunca más”, confesó entonces entre llantos. Seis inviernos después, la de Minnesota ha vuelto a quebrar en lágrimas, esta vez de orgullo, en lo más alto del podio de St. Moritz, estación suiza en la que, tras un verano en el que llegó a ganar cinco kilos de puro músculo, se ha convertido en la esquiadora más veterana que jamás haya alzado los brazos en la Copa del Mundo. “Es un sueño con el que ya no contaba”, celebró a sus 41 años, 14 más que la segunda clasificada. “Todo sea por llegar con opciones reales de medalla a Cortina d’Ampezzo”, sentenció, en referencia a los que serán sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno. Una cita, en febrero, donde nadie esperaba a la eterna leyenda del descenso, pero en la que tendrá la oportunidad de demostrar que la edad no es un impedimento.
Daniel Arribas
Steve Witkoff
EE UU ha arrinconado la diplomacia tradicional para abanderar la política transaccional, una suerte de negociación mercantil en la que se busca maximizar el beneficio económico para Washington. El principal representante de esta nueva forma de cimentar las relaciones con otros países es Steve Witkoff (68 años), un abogado sin ninguna experiencia en diplomacia, pero amigo íntimo de Donald Trump. Es el encargado de engrasar las relaciones con Vladímir Putin, con el que se ha encontrado al menos en cuatro ocasiones, para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania. También se ha reunido con Volodimir Zelenski ofreciendo a Ucrania un plan de paz polémico. Junto con Jared Kushner, es uno de los hombres clave en las negociaciones entre Israel y los países árabes para poner el fin de la guerra en Palestina. Sus métodos son heterodoxos, ofrece contrapartidas más propias de una negociación empresarial que de la diplomacia sin valorar los efectos a largo plazo. Este año veremos si su particular estilo produce una paz duradera o engendra nuevos monstruos en el medio plazo.
Jesús Sérvulo González
