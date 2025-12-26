20 personajes de los que hablaremos en 2026

Demis Hassabis

Devolver a Google a la primera línea

Google ha vuelto a los primeros puestos en la carrera por dominar la inteligencia artificial (IA). Gemini 3, la última versión de la herramienta con la que el gigante tecnológico compite contra ChatGPT, ha sorprendido en el sector. Muchos la colocan por encima de la joya de la corona de OpenAI, la empresa que destronó a Google en un campo, la IA, que había dominado históricamente. Buena parte de ese éxito se puede achacar a Demis Hassabis.



Este británico de 49 años es el consejero delegado de Google DeepMind, el poderoso laboratorio de investigación en IA de la empresa de Mountain View. Se le puso al frente de esta división hace dos años y medio precisamente para recobrar el liderazgo en la disciplina. En un primer momento, hubo quien dudó de que Hassabis, de perfil más científico que ejecutivo, fuera el más indicado para esa tarea. Un año después de su nombramiento, él y su compañero John Jumper recibieron el Nobel de Química por “la predicción de la estructura de las proteínas mediante el uso de IA”.



Que Hassabis haya recibido un premio de la Academia Sueca en una disciplina que aparentemente no es la suya es muy ilustrativo de su forma de pensar. Maestro de ajedrez a los 13 años, a los 16 diseñaba videojuegos y a los 34 fundó DeepMind, una start-up dedicada a la investigación en IA que acabaría comprando Google. Su equipo desarrolló una herramienta que ganó al mejor jugador del mundo de Go, un juego considerado mucho más complejo que el ajedrez (hay más formas de disponer las fichas en el tablero que átomos en el universo). A Hassabis le gustan los juegos. “Nos dan un entorno controlado en el que operar y hacernos preguntas”, dijo a EL PAÍS. “Ayudan a pensar”, declara en el documental The Thinking Game.



Pero sus preguntas son muchas y variadas. DeepMind tiene proyectos de IA aplicada al medio ambiente, a la fusión nuclear, a la biología o a la química. Así ve él la IA: como una palanca para acelerar la ciencia. Veremos si es capaz de accionarla con eficacia ahora que también maneja el cuadro de mandos de la investigación de Google.

Manuel G. Pascual