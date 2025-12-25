Ir al contenido
EPS
RESUMEN ANUAL

Los reportajes que más han gustado a los lectores de ’El País Semanal’ en 2025

Las diez historias más leídas de este año

El País Semanal
De la historia de una reforma única en uno de los edificios más emblemáticos de Madrid a las memorias de aquellos niños españoles que fueron exiliados a México durante la Guerra Civil y que hoy, ancianos, recuerdan cómo fue su vida. Estas son las diez historias más leídas en El País Semanal este año.

Una reforma en uno de los edificios más codiciados de Madrid: “Vivir aquí era nuestro sueño”

La arquitecta y artista Inés Esnal ha rediseñado para sus padres un piso en uno de los edificios más emblemáticos de Fernando Higueras en Madrid, mejorando la experiencia desde el interior del exuberante entorno creado por el arquitecto y anticipándose a posibles necesidades futuras.

Los jóvenes son más de derechas que nunca. Estas son sus razones

Han crecido escuchando que vivirán peor que sus padres, encerrados por la pandemia en la edad de descubrir el mundo. Al salir se han encontrado con que el futuro es más caro y más difícil de lo que esperaban. Nos han dicho que los partidos tradicionales no entienden sus problemas, así que algunos han decidido ser rebeldes, pero esta vez, rebeldes de derecha. Incluso de extrema derecha.

El poder del gato

¿Es el gato la criatura sagrada de nuestro tiempo? En todo el mundo se siente fervor hacia estos animales, de los que se cree que hay unos 700 millones en el planeta, 400 de ellos domésticos. Este es el siglo del gato.

“Estábamos en una burbuja. Éramos la élite”

La historia de cómo Genius, una empresa que vende cursos de técnicas de estudio, se convirtió en una red que capta jóvenes con la promesa de sanar sus traumas y convertirlos en líderes.
Felisa González, de 101 años, en O Irixo (Ourense).

Vidas duras y días de vino y rosas: los secretos de las personas centenarias en España

Esos surcos venerables, esas risas que explotan y ese merecido orgullo dibujan el paso del tiempo, más allá del siglo, en los rostros de los personajes de esta historia. Son las personas centenarias: casi 17.000 en un país, España, con el mayor aumento de esperanza de vida tras Japón.

Zara en la era de Marta Ortega

Se cumplen 50 años de la primera tienda de la marca en A Coruña. Hemos viajado de China a Portugal y de Zaragoza a Arteixo para conocer las claves de la Zara actual. El visionario proyecto de Amancio Ortega marcha con nuevas ambiciones hacia el futuro bajo el liderazgo de su hija Marta Ortega. “No se trata de vender más, sino de vender bien”, nos dice la presidenta.
Aguacate fruta o verdura

Aguacate, la fruta que explica el mundo

Desde la crisis del agua hasta las guerras arancelarias, pasando por el crimen organizado, la deforestación salvaje, las redes sociales, la obsesión por las dietas y la homogeneización de la oferta en esta fase del capitalismo. El aguacate se ha convertido en el gran termómetro de nuestra sociedad.

¿Adónde vas, Madrid?

Madrid vive un momento de éxito y expansión. Después de años de tratar de hacerse un hueco en el esquema de ciudades globales, por fin parece haber dado con un modelo y con la marca a través de la que venderlo. ¿Es todo esto real o solo una fachada? ¿Es este el Madrid de todos o solo el de unos pocos?

El regreso de la superbanda formada por Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, El Canijo de Jerez y Diego ‘El Ratón’

Nuevo disco y nueva gira de G-5, el grupo de cinco figuras de los sonidos callejeros, espíritus flamencos dispuestos a pasarlo de miedo y hacérselo pasar al menos igual de bien al personal. Nos colamos en sus ensayos en Jerez de la Frontera.

Hijos de inmigrantes que se han convertido en referentes en una sociedad que se resiste a representar su diversidad

El Chojin, Hiba Abouk, Ouyang Zhu, Delarue... Sus padres llegaron a España desde América Latina, China o África. Se han hecho un hueco en el mundo de la gastronomía, la música, la moda, el cine o la literatura. Muchos crecieron sin referentes que no fueran blancos. Esperan que a los de la siguiente generación no les suceda lo mismo.

Archivado En

_

