Los reportajes que más han gustado a los lectores de ’El País Semanal’ en 2025
Las diez historias más leídas de este año
De la historia de una reforma única en uno de los edificios más emblemáticos de Madrid a las memorias de aquellos niños españoles que fueron exiliados a México durante la Guerra Civil y que hoy, ancianos, recuerdan cómo fue su vida. Estas son las diez historias más leídas en El País Semanal este año.
Una reforma en uno de los edificios más codiciados de Madrid: “Vivir aquí era nuestro sueño”
Los jóvenes son más de derechas que nunca. Estas son sus razones
El poder del gato
“Estábamos en una burbuja. Éramos la élite”
Vidas duras y días de vino y rosas: los secretos de las personas centenarias en España
Zara en la era de Marta Ortega
Aguacate, la fruta que explica el mundo
¿Adónde vas, Madrid?
El regreso de la superbanda formada por Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, El Canijo de Jerez y Diego ‘El Ratón’
Hijos de inmigrantes que se han convertido en referentes en una sociedad que se resiste a representar su diversidad
