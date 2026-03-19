Ayuso y la oposición se reencuentran en la Asamblea con la resaca electoral de Castilla y León

Isabel Díaz Ayuso y las líderes de la oposición se reencuentran este jueves en la Asamblea de Madrid con la resaca electoral de Castilla y León. El PP fue el vencedor, pero el PSOE sacó un mejor resultado del que se esperaba, lo contrario de lo que le ha ocurrido a Vox. La derecha, en cualquier caso, gobernará esa región. España ha enlazado una serie de elecciones que culminarán en 2027 con las generales y las autonómicas en Madrid, donde los cuatro grandes partidos y coaliciones que hay ahora mismo en el país se jugarán su futuro. Ese será el caso de Ayuso, que parece encontrarse ya en campaña.

La presidenta, día sí y día también, carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora lo hace agitando la teoría conspirativa del Gran Reemplazo, con la que denuncia que los socialistas quieren darle un vuelco al censo para su beneficio. Esgrime que las 2,3 millones de peticiones de nacionalización, de concretarse, decidirían unos 10 escaños si se tiene en cuenta que unos 400.000 tendrían derecho a voto en Madrid. La presidenta y su equipo sospechan que Sánchez quiere utilizar este supuesto plan para desbancarla del poder. En una entrevista con Okdiario, el periodista le dice que todos esos votos van para la izquierda y ella responde: “Eso es lo que pretende el señor Bolaños, que está detrás”.

No hay ninguna prueba ni indicio que haga sospechar que eso sea así, ni siquiera que esos nuevos españoles sean votantes de la izquierda. Frente a ese discurso se ha situado Óscar López, ministro y secretario general del PSOE de Madrid, en teoría el principal competidor de Ayuso en las regionales del año que viene. Le apoya Sánchez también, que desde La Moncloa lanza el mensaje de que la presidenta va en contra de los servicios públicos y pone la lupa en el funcionamiento de la sanidad. La batalla en cualquier caso está servida.

Seguro también habrá tiempo para darle vueltas a la polémica surgida estos días después de que el Rey reconociera ante el embajador de México en Madrid que durante la conquista española se produjeron abusos. Ayuso no ha secundado a Felipe VI y ha destacado que con la llegada de los españoles se produjo una época de prosperidad y civilización que culminó en lo que hoy son los países latinoamericanos. Se espera otro día agitado en el hemiciclo madrileño.