Ayuso y la oposición vuelven a la Asamblea convertidas en fenómenos virales para Hollywood y los trumpistas

Isabel Díaz Ayuso y los dos principales partidos de izquierda en la oposición, PSOE y Más Madrid, regresan este jueves a la Asamblea de Madrid convertidos en fenómenos virales. En una de sus intervenciones, la presidenta animó a las mujeres críticas con la guerra de Irán a ir “solas y borrachas por Teherán" y llevarse “a sus amigos gays a ver cuándo les van a colgar en grúas”. El comentario lo difundió el actor James Woods, un enfant terrible de Hollywood apasionado con Donald Trump. Decenas de cuentas MAGA, de extrema derecha y soportes del magnate en la Casa Blanca, también se hicieron eco. Ayuso, por unas horas, apareció en todos lados.

Ha regresado después de tres días de periplo por Nueva York, donde se ha reunido con empresarios para tratar de atraer nuevas inversiones. La distancia, sin embargo, no ha sido un impedimento para que se muestre de nuevo como un verso libre en el PP. El equipo de Alberto Núñez Feijóo, el jefe de la oposición, ha dicho que en su partido se acatan las órdenes judiciales, como la que le ha llegado a Ayuso para que inicie “de inmediato” los trámites para crear un registro de objetores al aborto en los hospitales públicos.

No lo ha hecho ni lo va a hacer, cuentan desde Sol. La presidenta, que ha recurrido la decisión judicial, cree que se trata de una “lista negra” a pesar de que la ley especifica que sirve para organizar los turnos de los trabajadores de los hospitales y que no se creen situaciones de riesgo para las mujeres, como ya ha ocurrido en alguna ocasión. Los partidos de la izquierda, en bloque, han salido a cuestionar la rebeldía de Ayuso, la única presidenta de su partido que no atiende los requerimientos del Ministerio de Sanidad. Pedro Sánchez ha atacado en redes a Ayuso y ha intentado retratarla como una dirigente que, de cierta manera, se muestra ambigua con el derecho al aborto.

Ayuso no ha sido la única que se viralizó en Estados Unidos, también le ocurrió a Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Pero exactamente entre el público opuesto, el de los demócratas más a la izquierda. Bergerot criticó los ataques “en los que han asesinado a 160 niñas” y acusando al PP de “celebrar así los derechos de las mujeres iraníes”. Mark Ruffallo, otra super estrella de Hollywood, elogió el discurso y comenzó a republicarse por todos lados. Ruffalo también ha pedido que Sánchez lidere la postura de la Unión Europea con su No a la guerra. A Ayuso no debe entusiasmarle la idea.