Semana Santa en Madrid: hasta 75 calles cortadas en los distritos de Centro y Salamanca por las procesiones

Miembros de la hermandad cargan la imagen de Jesús de Medinaceli por las calles de Madrid durante la Semana Santa. Foto de archivo.

La medida estará activa desde el Jueves Santo (2 de abril) al Domingo de Resurrección (5 de abril)

75 calles de Madrid, repartidas entre los distritos Centro y Salamanca, tendrán temporalmente durante Semana Santa una peatonalización especial con el objetivo de garantizar la movilidad de los ciudadanos en los entornos de las parroquias católicas más emblemáticas, como la del Santísimo Cristo de la Fe y la Basílica de Jesús de Medinaceli.

Más información Agenda de la Semana Santa en Madrid: fecha y hora de todas las procesiones y dónde disfrutar de la música

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, esta medida estará activa desde el próximo Jueves Santo, 2 de abril, al Domingo de Resurrección, día 5, lo que supondrá el corte de 22 calles entre las 11.00 y las 21.00 de estos cuatro días.

Además de las cortadas, se verán afectadas otras 53 vías y plazas. También habrá un dispositivo extraordinario de 230 efectivos del Cuerpo de Agentes de Movilidad que se sumará al personal ordinario para poder efectuar estas peatonalizaciones durante los cuatro días festivos.

Una patrulla informativa realizará sus funciones a pie por las calles más frecuentadas para indicar a los ciudadanos cuáles son los itinerarios más recomendables, los aparcamientos más cercanos disponibles, así como cualquier otra información relativa a la movilidad.

En concreto, las áreas están entorno a estos templos: la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas (Iglesia del Sacramento), la Basílica Pontificia de San Miguel, la Real Iglesia de San Andrés Apóstol, la Iglesia de San Pedro el Viejo, la Colegiata de San Isidro, la Iglesia de San Ildefonso, la del Santísimo Cristo de la Fe, la Basílica de Jesús de Medinaceli, la Capilla del Divino Cautivo de los Padres Escolapios y la parroquia de San Lorenzo.

Esta es la distribución por zonas:

Área 1. Calle de Sacramento con calle Mayor (distrito Centro). Congregación del Cristo de los Alabarderos/Hermandad de los Estudiantes

Filtrado : calle Mayor con calle Bailén y plaza del Comandante de las Morenas, y calle Mayor Morenas con calle Mayor.

Afectación : tres vías cortadas con agentes y 25 vías interiores peatonalizadas.

Cortes perimetrales : calle San Justo con calle Segovia, cava de San Miguel con calle Mayor y plaza de la Cruz Verde.

Vías y plazas afectadas : calle Traviesa, plaza de la Villa, plaza de San Miguel, calle Sacramento, calle del Codo, calle de Ciudad Rodrigo, calle Duque de Nájera, calle del Puñonrostro, plaza Mayor, calle de Madrid, plaza Conde de Miranda, calle del Maestro Villa, calle del Rollo, pasadizo del Panecillo, plaza Conde de Barajas, calle del Cordón, calle del Conde de Miranda, calle de Gómez Mora, calle de la Pasa, plaza de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros, calle de Toledo, calle de Botoneras, calle de Gerona y calle de la Sal.

Área 2. Calle Bailén con calle Cava Baja (Centro). Congregación del Cristo de los Alabarderos/Hermandad de los Estudiantes.

Afectación : cinco vías cortadas con agentes, un corte con valla y 19 vías interiores peatonalizadas.

Cortes perimetrales : calle Costanilla de San Andrés con calle Segovia, calle Costanilla de San Pedro con calle Segovia. calle del Almendro con calle de la Cava Baja, calle Angosta de los Mancebos con calle Bailén, calle Don Pedro con calle Bailén y calle del Nuncio.

Vías y plazas afectadas : calle del Alamillo, calle de la Moreira, calle de los Caños Viejos, calle de los Mancebos, plaza del Granado, calle del Granado, calle de Alfonso VI, travesía del Nuncio, plaza de la Paja, plaza de Alamillo, calle de Yeseros, calle de la Redondilla, calle Príncipe de Anglona, travesía del Almendro, calle Pretil de Santisteban, plaza Puerta de Moros, plaza del Humilladero, plaza San Andrés, plaza de los Carros, calle San Isidro Labrador, calle de las Aguas.

Área 3. Calle Fuencarral con calle de la Madera (Centro). Hermandad Nuestro Padre Jesús del Amor (La Borriquita).

Afectación : cuatro vías cortadas con agentes y una vía interior peatonalizada.

Cortes perimetrales : calle Don Felipe con calle de la Madera, calle Santa Bárbara con calle Fuencarral, calle San Joaquín con calle Fuencarral y calle Molino de Viento con calle del Escorial.

Vías y plazas afectadas : plaza de San Ildefonso.

Área 4. Calle Atocha con calle del Gobernador (Centro). Hermandad del Silencio, Santísimo Cristo de la Fe.

Afectación : una vía cortada con agentes y una vía interior peatonalizada

Cortes perimetrales : costanilla de los Desamparados.

Vías y plazas afectadas : calle Gobernador.

Área 5. Paseo del Prado con calle Jesús (Centro)

Afectación : cuatro vías cortadas con agentes, tres cortes con valla y una vía interior peatonalizada.

Cortes perimetrales : calle Lope de Vega con paseo del Prado, plaza de la Platería de Martínez con calle Huertas y paseo del Prado, calle Huertas con costanilla de los Desamparados, calle Jesús con calle de Moratín, calle Lope de Vega con costanilla de las Trinitarias, calle Verónica con calle San Pedro, calle Huertas con calle San José.

Vías y plazas afectadas : plaza de Jesús.

Área 6. Calle Argumosa con calle Santa Isabel (Centro).

Afectación : tres vías cortadas con agentes y una vía interior peatonalizada.

Cortes perimetrales : calle Santa Isabel con calle San Cosme y San Damián, calle de Argumosa con calle del Salitre, calle de la Fe con calle de Zurita.

Vías y plazas afectadas : calle del Doctor Piga.

Área 7. Calle Conde de Peñalver/calle Díaz Porlier (distrito de Salamanca). Divino Cautivo (solo el Jueves Santo).

Afectación : una vía cortada con agentes y una vía interior peatonalizada.

Cortes perimetrales : calle General Díaz Porlier con calle José Ortega y Gasset y calle Padilla.