Comienza la Operación Salida de Semana Santa: Tráfico espera 4,3 millones de desplazamientos del Viernes de Dolores al Lunes Santo

A las 15.00 de este viernes comienza la primera fase de la Operación Especial de Semana Santa, que se prolongará hasta la medianoche del domingo. Se espera que en este periodo haya 4,3 millones de desplazamientos. En total, se prevé que haya 17 millones desde hoy hasta el lunes 6 de abril. Ese día es festivo en seis comunidades autónomas (Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana).

La segunda fase estará comprendida entre el miércoles 1 de abril y la medianoche del lunes 6. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado que en el mismo periodo vacacional del año pasado perdieron la vida 27 personas en 26 siniestros viales. De ellos, ocho eran motoristas. Tráfico ha pedido a los conductores de los vehículos de dos ruedas “respeto a las normas” cuando salgan a circular con sus vehículos y que disfruten de estas fechas vacacionales “sin incidencias”.

Los desplazamientos a lugares de costa, a segundas residencias y a ciudades con gran tradición en procesiones y actos litúrgicos propios de estas fechas religiosas son los más habituales.

La DGT ha puesto en marcha un plan especial para evitar que se produzcan retenciones o que estas tengan las menores incidencias posibles para los conductores. Para vigilar, regular y ordenar el tráfico, dispondrá de medios humanos (agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y del personal de mantenimiento de las carreteras, además de los servicios de emergencia), a los que se sumarán los medios técnicos (radares, cámaras de vigilancia y helicópteros del servicio aéreo de la DGT.

En esta operación de Semana Santa, empezarán a sancionar los nuevos 33 radares fijos y de tramo que se conectaron a finales de febrero en 11 comunidades autónomas. Durante un mes, la DGT ha mandado una carta a los infractores que hayan sido cazados por los cinemómetros, pero a partir de hoy la sanción ya será efectiva. No recibirán una carta, sino una notificación de denuncia.

Está previsto, además, que se instalen carriles reversibles en las zonas de mayor afluencia de tráfico. También se establecerán itinerarios alternativos cuando haya puntos colapsados de vehículos. Todos los cambios que se vayan produciendo se pueden ir consultando en la página web de la DGT, que informa en tiempo real de las incidencias y de las posibles soluciones adoptadas.

Entre las medidas previstas para estos días festivos se encuentran la paralización de las obras en las carreteras, la limitación de la celebración de pruebas deportivas y de cualquier otro acto que suponga la ocupación de la calzada, además de la restricción de la circulación de camiones de mercancías en general en ciertos tramos, fechas y horas. El dispositivo completo se puede consultar en la web de la Dirección General de Tráfico.

La baliza V-16, obligatoria

Tráfico ha recordado también que esta operación especial de Semana Santa será la primera en la que será obligatorio el uso de la baliza V-16 por parte de los conductores que sufran una avería o un accidente y tengan que detener el vehículo en la vía o en sus aledaños. Este sistema de comunicación emite una señal que recibe la plataforma DGT 3.0 y permite al resto de usuarios de la vía estar informado de su posición exacta a través de los navegadores móviles y los paneles informativos de las carreteras.

Según datos de la DGT, cada día de media se reciben 2.700 incidencias en toda España a través de la V-16. La denuncia por no utilizar esta baliza en caso de accidente o avería es de 200 euros (100, en caso de pago en el periodo voluntario). Es de la misma cuantía que la que se ponía en caso de utilizar los triángulos de emergencia. Tráfico ha negado que se esté sancionando a los conductores que no llevan el dispositivo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció en enero que habría un periodo en el que no se multaría por no llevarla.

Otra de las novedades de esta operación salida es la mejora del teléfono de información 011, que dispone a partir de ahora de un programa asistido por inteligencia artificial (IA). Al haberle incorporado capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje (PLN) se permite la transcripción automática de las interacciones, la identificación de entidades relevantes y el análisis del estado emocional del usuario, facilitando la evaluación y mejora continua del servicio. “A partir de ahora el sistema permitirá atender, no solo en castellano, sino también en inglés, catalán, gallego y euskera”, ha informado la DGT.

Es habitual que Tráfico haga una serie de consejos fundamentales a la hora de afrontar un viaje largo del inicio de las vacaciones. Entre ellos están el planificar con antelación la ruta, informarse del estado de las carreteras y conocer cualquier incidencia en las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, o bien llamando al teléfono 011.

También se pide que no se use el teléfono móvil mientras se conduce, no consumir alcohol ni drogas y no permitir que lo hagan otras personas que las hayan ingerido, respetar los límites de velocidad y el resto de normas de tráfico. “Lo importante es llegar y volver para contarlo”, concluye la DGT.