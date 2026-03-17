Una jueza archiva la causa de prevaricación contra la número tres de Ayuso

Una jueza ha archivado la causa abierta contra Ana Millán, vicepresidenta primera de la Asamblea madrileña y número tres del Partido Popular en la Comunidad de Madrid por presunta prevaricación. Así consta en un auto, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la titular de la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero dictó el pasado 13 de marzo.

La jueza Marta Hernández ha dado carpetazo a la causa en la que se buscaba esclarecer si había relación entre los siete contratos públicos de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid) obtenidos entre 2006 y 2011 por las empresas de Francisco Roselló y el hecho de que este empresario pagara la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático propiedad de Millán mientras ella era la edil al frente de esa cartera.

La titular del juzgado explica que su decisión de acordar “el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones” no impide que se puedan presentar “acciones civiles” por los hechos denunciados, pero descarta que haya indicios de delito. Así las cosas, ha acordado suspender las declaraciones testificales señaladas el día 3 de junio de 2026, en referencia a la citación del esposo de Millán.

Hernández adopta decisión en sintonía con el criterio de la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa contra Millán y Roselló, al considerar que no ha quedado acreditada “la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho ni de tráfico de influencias ni fraude contra la Administración Pública”.

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