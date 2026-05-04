Un informe del Congreso de EE UU sitúa a Ceuta y Melilla en territorio de Marruecos “bajo administración española”

De derecha a izquierda, el presidente de EE UU, Donald Trump; el entonces senador Marco Rubio, el congresista Mario Diaz-Balart, y el alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, en abril de 2018 en el aeropuerto de Miami (Florida).

En un proyecto legislativo de la Cámara de Representantes se insta a un “compromiso diplomático” entre Rabat y Madrid sobre el “estatuto futuro” de ambas ciudades

Un párrafo entreverado en la cola de la memoria de un proyecto presupuestario del Congreso de Estados Unidos ha suscitado por primera vez en Washington un debate por la reclamación de soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Un informe adjunto del influyente Comité de Apropiaciones (control de financiación) de la Cámara de Representantes, cuya publicación ha sido adelantada por El Confidencial, sitúa a ambas plazas norteafricanas “en territorio de Marruecos” y “bajo administración española”, al tiempo que anima al secretario de Estado, Marco Rubio, a mediar sobre el estatuto futuro de ambas ciudades autónomas.

El congresista republicano Mario Diaz-Balart, representante de origen cubano por un distrito de Florida, suscribe el informe presentado el 30 de abril que acompaña al proyecto de presupuestos de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado. La mención a Ceuta y Melilla no figura en el propio texto legislativo, sino en la memoria explicativa que acompaña al proyecto de ley 8595 de la Cámara de Representantes, que aún debe ser aprobado en pleno ante de llegar al Senado y a la mesa del Despacho Oval de la Casa Blanca, informa Macarena Vidal Liy desde Washington.

El párrafo citado, que ya ha sido aireado por la prensa marroquí, reza así: “El Comité observa que las ciudades bajo administración española de Ceuta y Melilla están situadas en territorio marroquí y son objeto de una antigua reivindicación por parte de Marruecos. El Comité respalda los esfuerzos del secretario de Estado para instar a un compromiso diplomático entre Marruecos y España sobre el estatuto futuro de Ceuta y Melilla”.

En la interpretación del informe efectuada por el portal digital de investigación Le Desk, se remarca que, tras asignar 40 millones de dólares a Marruecos como ayuda militar y de seguridad, se considera de paso que España ejerce una mera tutela administrativa sin plena soberanía sobre Ceuta y Melilla. Al aludir a un “estatuto futuro”, el comité parlamentario observa a las ciudades autónomas españolas como un contencioso territorial abierto, susceptible de negociación, de acuerdo con la citada publicación marroquí, “de la misma forma que el de Kosovo”.

Preguntado por el informe, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha limitado este lunes a subrayar que “la españolidad de Ceuta y Melilla, igual que la de Valladolid y de Santiago de Compostela, está fuera de toda duda”. Albares ha hecho estas declaraciones en Ciudad del Vaticano, tras ser recibido en audiencia por el papa León XIV, informa Íñigo Domínguez.

Emparentado con Fidel Castro

El congresista Marco Díaz-Balart, de 64 años, vicepresidente del subcomité de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado y de programas conexos, es considerado uno de los más estrechos colaboradores del secretario de Estado Rubio, también de origen cubano y que ha desarrollado su carrera política en Florida. Congresista republicano por el sur de Florida desde 2002, Pertenece a una importante familia de exiliados cubanos. Su padre, Rafael, era hermano de Mirta Díaz-Balart, la primera mujer del expresidente cubano Fidel Castro, con el cual tuvo un hijo. Rafael Díaz-Balart fue en los años cincuenta presidente del Congreso cubano bajo la dictadura de Fulgencio Baptista, pero tras la llegada de Castro al poder en 1959 se marchó del país.

Mario Díaz-Balart siguió los pasos de su hermano Lincoln, que fue congresista por Florida entre 1993 y 2011. Después de dejar la política, Lincoln fundó un bufete de abogados y una consultora, y presidió el Instituto Congresista de Liderazgo Hispánico (CHLI, en sus siglas inglesas), del que su hermano Mario fue vicepresidente. En 2009, el CHLI firmó un acuerdo de colaboración con FAES, el laboratorio de ideas conservador fundado por el expresidente José María Aznar.

La líder política venezolana María Corina Machado junto a Mario Diaz-Balart, en el Capitolio, el 20 de enero pasado, en Washington. Jacquelyn Martin (AP)

En junio del año pasado, junto a otros representantes, respaldo una propuesta parlamentaria para que EE UU designara al Frente Polisario como organización terrorista. También es miembro del caucus marroquí del Congreso, un grupo parlamentario estadounidense que defiende los intereses de Marruecos en el Parlamento.

En una entrevista publicada el mes pasado por El Español, Díaz-Balart ya declaró: “Ceuta y Melilla están en territorio marroquí. La realidad es que no están en territorio español, y este tipo de cosas se negocian y discuten entre amigos y aliados”. El congresista aseguró entonces que la relación con Washington del Gobierno de Pedro Sánchez —a quien acusó de favorecer a los regímenes de Teherán, La Habana y Caracas a expensas del socio estadounidense— se estaba deteriorando.

Autodeterminación para Gibraltar

El parlamentario republicano se ha mostrado activo en numerosas causas internacionales. El pasado febrero suscribió una resolución en la Cámara baja de EE UU favorable al derecho de autodeterminación de Gibraltar, enclave británico ubicado geográficamente en la península Ibérica y rodeado por territorio de la provincia de Cádiz.

Pero la actividad política internacional de Mario Díaz-Balart se ha centrado ante todo en Cuba y, en tiempos más recientes, en Venezuela y otros países latinoamericanos. Hace hora un año su nombre se relacionó con el excanciller colombiano Álvaro Leyva, quien se reunió en Estados Unidos con asesores cercanos a la Administración del presidente Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para derrocar al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Según unos audios a los que tuvo acceso EL PAÍS y fuentes cercanas a congresistas republicanos, Leyva intentó acercarse a Marco Rubio con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” que culminara con la salida del poder de Petro, presidente de Colombia. A través de contactos en las filas del Partido Republicano se reunió con el representante por Florida. “Estuve en EE UU con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado”, reveló Leyva en las grabaciones.

“Marcha Verde”

Ceuta y Melilla empiezan a no ser ya lugares ignotos en Washington. Un exconsejero del Pentágono, el analista internacional Michael Rubin, instó en marzo a Marruecos a lanzar una “Marcha Verde” sobre Ceuta y Melilla. “[Hay] que finalizar la expulsión de colonialistas españoles de suelo marroquí”, defendió en un artículo publicado esta semana en la revista Middle East Forum Observer de la capital estadounidense. Rubin define Ceuta y Melilla como “cabezas de playa ilegítimas” que albergan a unos “170.000 colonos españoles”.

En paralelo, las declaraciones críticas del presidente Trump con España, a la que acusa de falta de colaboración en sus campañas militares y de escasa contribución al rearme en el seno de la Alianza Atlántica, coinciden con veladas amenazas. Un correo electrónico interno del Pentágono, difundido en abril por la agencia Reuters, plantea distintas opciones para que Estados Unidos penalice a los aliados “difíciles” de la OTAN que no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra contra Irán. Entre ellas, se incluyen la posibilidad de “suspender” a España de la Alianza y la de revisar la postura de Estados Unidos sobre la soberanía británica de las islas Malvinas.

Ante la sucesión de gestos políticos favorables a Marruecos desde EE UU, que a su vez considera degradada la relación con España, una fuente diplomática marroquí citada por Le Desk, advierte de que “lo que hace apenas dos años hubiese sido visto como una provocación aislada comienza a parecer ahora una política en estado de formación”.