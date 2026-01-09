Una jueza de Madrid cita a declarar a Cerdán el 5 de febrero por falso testimonio en el Senado

El Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, encabezado por la magistrada Lidia María Paloma Montaño, ha citado el próximo 5 de febrero a declarar a Santos Cerdán por un presunto delito de falso testimonio cometido durante su declaración en la comisión de investigación abierta en el Senado por el caso Koldo. La instructora da este paso después de admitir a trámite el pasado octubre una querella del grupo Hazte Oír contra el exdiputado y ex secretario de Organización del PSOE, que permanece imputado en otras pesquisas abiertas en el Tribunal Supremo por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones.

Cerdán compareció en la comisión del Senado el 30 de abril de 2024, cuando aún no había sido señalado por la investigación del Supremo. Según recoge la querella del grupo ultracatólico Hazte Oír, pese a la obligación de decir verdad que pesa sobre los citados por ley, el dirigente socialista mintió ese día al afirmar que “no habría contactado con Koldo García [exasesor del exministro José Luis Ábalos, también imputado en el alto tribunal] de 2021 a 2023 más que en dos o tres ocasiones, que no tenía conocimiento de que García ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, que no dio instrucciones a esta persona para que se beneficiara a determinadas empresas, y que no ha tenido ninguna relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García”.

Más información Un juzgado investiga una denuncia contra Santos Cerdán por mentir en el Senado sobre su relación con Koldo

Para respaldar su denuncia por falso testimonio, Hazte Oír remitió entonces a la jueza Paloma Montaño un informe de la Guardia Civil aportado a la causa del Supremo —donde el grupo ultracatólico también se encuentra personado como acusación popular—, que sirvió para sostener la imputación de Cerdán en el alto tribunal, que llegó a enviarlo a prisión provisional durante unos meses. Y, según la magistrada de Madrid, este documento “revelaría lo contrario” de lo que dijo el diputado socialista en la Cámara alta.

En su resolución para admitir a trámite la querella contra Cerdán por falso testimonio, que se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid (que aún no se ha pronunciado al respecto), la responsable del Juzgado de Instrucción 24 de la capital añadía que “concurren prima facie [a primera vista] los elementos” necesarios para continuar con el procedimiento para indagar si Cerdán mintió y si, de esta forma, cometió un delito. “Un archivo en este momento procesal resultaría precipitado”, apostilló la magistrada.

“El compareciente, ante la comisión parlamentaria en el Senado, habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay una desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado”, remachó la jueza de Madrid al dar luz verde a la causa contra el exdiputado socialista. Lo cierto es que aún no existe una verdad jurídica sobre el caso Koldo, ya que no se ha emitido ninguna sentencia firme sobre ese proceso. El Supremo mantiene imputado a Cerdán, pero aún lo ha enviado a juicio.