Jesús Calleja, tras su accidente en el Rally Dakar: “Ir al espacio fue bastante más suave que esto”

El leonés, que ha hablado en la Cadena Ser, y su copiloto Edu Blanco dieron una vuelta de campana en la quinta etapa tras clavar la parte delantera del coche en un cambio de rasante

La quinta etapa del Rally Dakar, que concluía en Hail, dejó un aparatoso accidente de Jesús Calleja y su copiloto Edu Blanco. En un cambio de rasante, que el piloto leonés aseguró no ver debido al rastro de polvo de los competidores de delante, el coche clavó la parte delantera al descender y dio una vuelta de campana. En una entrevista en la Cadena SER, Calleja afirmó que “ir al espacio fue bastante más suave” que el accidente que sufrió. Y añadió: “Toca ver el lado positivo de las cosas, que no ha pasado nada y que le he cogido el truco a la carrera”.

Pese a que el coche quedó destrozado y ha obligado a la pareja a abandonar la prueba en la quinta etapa de esta edición, ambos afirman que están bien y han transmitido tranquilidad. El aventurero leonés, en un vídeo que ha compartido en redes sociales, ha mostrado varias heridas por el accidente y muestra una conversación con un médico de la organización que le explica una leve lesión en el hombro. Algunos pilotos de la prueba como Laia Sanz, Carlos Sainz y Cristina Gutiérrez se pusieron en contacto con el leonés para conocer su estado, según explicó Calleja.

Calleja también relata que los pilotos son conscientes de la dureza a la que se exponen al participar en la prueba, pero deja un mensaje a la FIA, al tiempo que se queda del orden de salida de algunos vehículos, como el suyo, lo que obliga a correr con polvo y por detrás de vehículos grandes o camiones. Si bien, su queja debe relativizarse, ya que se trata de vehículos que no están en la batalla de la general y competidores no profesionales. “Ya había denunciado ante la FIA el hecho de andar recolocando en el circuito, pensaba que pasaría algo y va y me pasa a mí”, explica. También lamenta que el peligro que causó su accidente no estaba bien señalizado, algo que se corrigió a posteriori: “Debería haber estado marcado en carrera. Si no tienes visibilidad, es imposible de evitar. Como no vi nada, no lo libré. Son las normas, no me puedo quejar porque es la carrera más dura y peligrosa del mundo, pero deben cambiar esta recolocación. De hecho, ahí pusieron a dos chicos con banderas para avisar de que frenasen en este tramo”.

El piloto asegura que pese al duro accidente “hay Calleja para rato”.

La Junta de Castilla y León ha pagado aproximadamente 605.000 euros a Jesús Calleja —su participación costaría alrededor de los 800.000 euros— para promocionar Castilla y León en eventos como esta última edición del Rally Dakar y la de la Baja Aragón. El acuerdo se presentó como una adjudicación de patrocinio para difundir la marca turística en competiciones de alcance internacional. De hecho, en los últimos años la Junta adjudicó alrededor de 1,2 millones de euros en diferentes acuerdos relacionados con promoción turística y difusión de la marca regional vinculados a Calleja o a empresas de su propiedad, por ejemplo, Gravity Producciones o Zanskar Producciones.