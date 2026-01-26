Nvidia vuelve a tirar de chequera: invierte 2.000 millones de dólares en CoreWeave y amplía su alianza estratégica

La compañía de Jensen Huang ya era el tercer accionista de la firma de centros de datos con un 6,3% del capital

Nvidia vuelve a desatar la actividad inversora al calor de las operaciones en nuevas infraestructuras para inteligencia artificial (IA). La compañía ha comunicado este lunes que ha invertido 2.000 millones de dólares (unos 1.670 millones de euros) en CoreWeave a un precio de compra de 87,20 dólares por acción. Además, ambos socios han aplicado su alianza para impulsar las ambiciones de CoreWeave en la construcción de centros de datos.

Tras el anuncio, las acciones de CoreWeave se han disparado casi un 10% en la preapertura del Nasdaq. Desde principios de año, sus títulos suben más de un 28%.

En este sentido, Nvidia, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, por encima de los 4,56 billones de dólares, ya era el tercer mayor accionista de CoreWeave con una participación del 6,3% del capital. Antes de la apertura de este lunes, CoreWeave capitalizaba más de 46.000 millones de dólares.

Dentro de sus proyectos, CoreWeave planea construir más de cinco gigavatios en centros de datos de IA para 2030. La nueva inversión de Nvidia ayudará al proveedor de infraestructura de IA a acelerar la adquisición del terreno y la energía necesarios para construir las nuevas instalaciones.

Las denominadas “neoclouds” como CoreWeave, que proporcionan a las empresas tecnológicas la infraestructura necesaria para desarrollar, ejecutar e implementar tecnologías de IA, han registrado un aumento de la demanda en los últimos años a medida que la adopción de IA por parte de las empresas se acelera.

“La IA está entrando en su próxima frontera e impulsando el mayor desarrollo de infraestructura en la historia de la humanidad”, ha afirmado Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, quien ha añadido que “la profunda experiencia de CoreWeave en fábricas de IA, el software de plataforma y la inigualable velocidad de ejecución son reconocidos en toda la industria. Juntos, nos esforzamos por satisfacer la extraordinaria demanda de fábricas de IA de Nvidia, la base de la revolución industrial de la IA”.

A su vez, Michael Intrator, cofundador, presidente y CEO de CoreWeave, ha señalado que, desde el principio, su colaboración “se ha guiado por una simple convicción: la IA triunfa cuando el software, la infraestructura y las operaciones se diseñan conjuntamente”. En su opinión, Nvidia es la plataforma informática líder y más solicitada en cada fase de la IA, desde el preentrenamiento hasta el postentrenamiento, y Blackwell ofrece la arquitectura de inferencia más económica. “Esta colaboración ampliada subraya la fuerte demanda que observamos en nuestra base de clientes y las señales del mercado en general a medida que los sistemas de IA avanzan hacia la producción a gran escala”, ha subrayado el directivo.

En los últimos meses, la compañía dirigida por Jensen Huang ha desatado una intensa actividad corporativa. Entre otras operaciones, sacudió al mercado al anunciar una alianza con OpenAI, creadora de ChatGPT, con un compromiso de inversión de 100.000 millones de dólares.

De igual forma, comprometió una inversión de 5.000 millones de dólares en Intel, inmersa en una fuerte reestructuración, que conllevó también la entrada en su capital de la Administración Trump y SoftBank. Además, Nvidia cerró una inversión de 1.000 millones de dólares en Nokia, con la que toma de una participación del 3% del capital, con la futura telefonía móvil 6G de fondo.

Además, se unió a BlackRock en la adquisición de Aligned Data Centers, la mayor de la historia en los centros de datos, valorada en 40.000 millones de dólares, participó, junto a Microsoft, en una inversión de 15.000 millones en Anthropic, rival de OpenAI; comprometió una inyección de 2.000 millones en Synopsys, proveedor de programas para el diseño de semiconductores, y firmó un acuerdo de licencia no exclusiva con la conocida start-up Groq valorado en 20.000 millones, en una de sus mayores operaciones corporativas.