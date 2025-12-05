Modi reafirma ante Putin el acercamiento de la India a Rusia

El primer ministro indio afirma que su país es “neutral” y que está “del lado de la paz”. Moscú apoya la entrada de Nueva Delhi en el Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha visitado la India por primera vez desde que ordenó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. El jefe del Kremlin se ha reunido con el primer ministro indio, Narendra Modi, quien, a diferencia de otros encuentros anteriores, no ha lamentado en público la muerte de niños ucranios ni ha criticado las amenazas nucleares de Putin. La guerra de Ucrania no ha sido mencionada en la declaración final firmada por ambos líderes. Y Modi ha subrayado sus buenas relaciones con Moscú. “La India es neutral, la India está del lado de la paz”, ha manifestado el jefe de Gobierno del país más poblado del mundo durante su encuentro con Putin. En juego estaba la venta de petróleo ruso a la India, en medio de las nuevas sanciones estadounidenses.

Ambos líderes han mostrado una renovada sintonía en sus lazos bilaterales. “Confío en que nuestra amistad nos dará fuerza en el futuro para afrontar los problemas y desafíos globales. Espero que nos convirtamos en líderes de un futuro más próspero”, ha manifestado Modi.

Los dirigentes conversaron sobre la guerra de Ucrania. Modi ha declarado que su país “acoge con satisfacción todas las iniciativas y esfuerzos para encontrar la forma de lograr una solución pacífica a largo plazo a este problema”.

En la declaración final, los dos mandatarios han expresado “su preocupación por la situación humanitaria en Gaza”, “la cuestión iraní” y el cambio climático. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania, que se encamina a su cuarto año, fue omitida por Putin y Modi.

Lucrativa simbiosis

En juego está una lucrativa simbiosis. Rusia, sancionada por Occidente por atacar Ucrania, se ha convertido en el primer exportador de petróleo a la India. Las restricciones impuestas por la Administración Trump a las dos grandes petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, han complicado las cosas a las compañías de la India, que en su juego a dos bandas también apoya a Ucrania y Estados Unidos.

“Rusia sigue dispuesta a garantizar el suministro ininterrumpido de combustible para la creciente economía de la India”, ha sostenido Putin junto a su interlocutor. Modi, a su vez, ha destacado que la energía es una de las esferas clave en una colaboración económica cuyo volumen total esperan que alcance los 100.000 millones de dólares en 2030. Eso sí, el líder indio ha abogado por “un comercio más diversificado y sostenible”.

Los dos mandatarios han firmado una declaración final de 70 puntos en la que reconocen el golpe sufrido por las nuevas sanciones estadounidenses. “Las partes han destacado la importancia de resolver con prontitud los problemas relacionados con los proyectos de inversión en el sector energético y han acordado abordar los diversos desafíos a los que se enfrentan sus inversores”, recoge el documento.

Los líderes de dos países en guerra han mostrado de forma paradójica su “compromiso con los propósitos y principios de la Carta de la ONU” en su declaración final. No obstante, Putin y Modi han reclamado “una reforma integral del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas” en la que Rusia apoya que la India ostente un puesto como miembro permanente del órgano responsable de velar por la paz internacional.

Ambas naciones reclaman la ampliación del Consejo de Seguridad “para reflejar las realidades globales contemporáneas y hacerlo más representativo, eficaz y eficiente”. El órgano lo forman 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes y tienen derecho a vetar de sus resoluciones: Rusia, China, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

Sin embargo, la amenaza de una gran guerra no es una quimera. Washington construye un escudo antimisiles espacial, Pekín expande su arsenal nuclear, Europa se rearma, y Moscú y Nueva Delhi han librado sendas guerras este año. El mundo vive una escalada militar y los líderes de estas dos últimas potencias nucleares han pedido que se frene la carrera bélica en el cosmos, un escenario en el que sus naciones van muy rezagadas frente a sus rivales, Occidente y Pekín.

Los líderes de Rusia y la India han suscrito una declaración final de 70 puntos en la que destacan “la necesidad de negociar con prontitud la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante que prevenga la carrera armamentista en el espacio”. Este tratado debería, según ambas potencias, prohibir el emplazamiento de armas en el cosmos y el uso de la fuerza contra los satélites en órbita de otros países.

Trump anunció en mayo la puesta a punto del proyecto Cúpula Dorada, un escudo contra todo tipo de misiles coordinado por una constelación de satélites. Con un coste previsto de 175.000 millones de dólares, esta defensa protegería teóricamente todo el territorio de Estados Unidos frente a los cohetes balísticos, hipersónicos y de otro tipo rusos y chinos. El último misil de Putin, el 9M730 Burevestnik, propulsado por un motor nuclear para recorrer decenas de miles de kilómetros y atacar por la retaguardia, podría quedar desfasado al ser detectado desde el espacio.

Modi y Putin han pedido también la adopción de un protocolo jurídicamente vinculante que haga cumplir de forma estricta la convención para la prohibición de las armas biológicas y tóxicas. El líder ruso ha hecho esta petición justo un día después de que una investigación independiente británica le hallase “moralmente culpable” de la muerte de la civil Dawn Sturgess en el intento de envenenamiento del exagente ruso Serguéi Skripal con el agente químico Novichok.