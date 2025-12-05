Ucrania y Rusia cubren sus carreteras en el frente con redes para parar a los drones enemigos

Decenas de kilómetros de vías logísticas hacia las zonas de combates están protegidas con tendidos de fibras sintéticas que resguardan al transporte militar y a civiles

Hay apaños militares en la guerra de Ucrania que primero provocan sorpresa, incluso burla, y luego respeto. En un conflicto en el que dominan los drones guiados con inteligencia artificial, misiles hipersónicos, información por satélite y bombardeos a cientos de kilómetros del objetivo, algo como una red de pesca puede ser fundamental. Ambos ejércitos están utilizando desde este febrero redes de fibra sintética para cubrir decenas de kilómetros de las carreteras que les sirven de rutas logísticas. Las redes han resultado ser un recurso efectivo para contener los ataques con drones.

En 2022, el primer año de la guerra, la superioridad ucrania en el uso de drones era incontestable. Los rusos tenían que tirar de ingenio para adaptarse a la situación. Cuando se vieron por primera vez en el frente tanques protegidos con parrillas de metal, vehículos enjaulados como en una película de Mad Max, muchos se lo tomaban a broma, pero el ejército defensor lo replicó rápido y hoy es lo habitual.

El Ejército de Tierra ruso, de hecho, ya había iniciado pruebas de protecciones similares para sus blindados en noviembre de 2021, tres meses antes de iniciarse la invasión, según informaron en aquel momento los analistas militares estadounidenses Rob Lee y Michael Kofman.

Las redes sociales también se llenaron de mensajes ridiculizando en 2024 a las unidades de asalto rusas que empleaban motocicletas para tomar posiciones en primera línea. Motos de dos o de cuatro ruedas son un vehículo más ágil, rápido y más pequeño que permite reducir el riesgo de ser interceptado por un dron. Los ucranios tomaron nota y en las carreteras próximas al frente es común verlas.

Ya nadie se reía cuando los regimientos ucranios introdujeron este 2025 entre sus soldados fusiles con cartuchos de posta, de perdigones, como recurso para abatir un dron en el último momento.

Redes antidrones en una carretera de Konstantinivka el pasado 23 de octubre. Marharyta Fal/Frontliner (Getty Images)

Es difícil identificar quién aplicó primero en el campo de batalla el uso de redes para proteger vehículos y armamento. En diciembre de 2022 ya había brigadas de artillería ucranias que instalaban redes para proteger sus cañones contra drones bomba o los proyectiles que estos dejaban caer. Pero fueron primero los rusos, el pasado febrero, los que iniciaron su instalación para proteger kilómetros de carreteras: fue en la vía que conecta la conquistada Bajmut con el vecino municipio de Chasiv Yar, en la provincia de Donetsk.

Chasiv Yar es una localidad de gran importancia estratégica para el avance ruso en Donetsk. Está elevada y desde allí, las tropas invasoras caen sobre Kostiantinivka y pueden progresar en el futuro hacia Kramatorsk y Sloviansk.

Las autoridades rusas iniciaron el pasado abril la instalación de redes en la ciudad de Bélgorod, próxima a la frontera y objetivo recurrente de los drones ucranios. Canales de Telegram ucranios se llenaron de mensajes ridiculizando la medida. “Servirá para protegerlos de las mierdas de paloma”, fue uno de tantos comentarios que recogieron en aquel momento los medios del país agredido.

Ucrania llevó la delantera en la guerra de drones hasta este año. Rusia tiene ahora la superioridad en vehículos no tripulados, en cantidades y tecnología, en buena parte porque ha ido copiando las tácticas ucranias. Y la pesadilla para Ucrania es que el enemigo está teniendo éxito en castigar las líneas logísticas del ejército con ataques sistemáticos contra carreteras hasta 30 kilómetros alejadas de primera línea. Esto fuerza que el transporte de recursos ucranios para el frente requiera de desvíos que ralentizan el suministro y que todas las rutas en zonas próximas a los combates estén cubiertas por túneles formados con redes.

Jersón

Si en algún lugar saben de los beneficios y las particularidades de las redes, es en Jersón. Esta ciudad del sur de Ucrania se encuentra en el frente. Solo el río Dnipró separa la Ucrania libre del Jersón ocupado por los rusos. El ejército invasor comete a diario crímenes de guerra contra la población civil, con sus drones de visión personal (FPV, los que llevan una cámara frontal con la que el piloto ve la situación) o con aparatos que dejan caer granadas. Así lo han atestiguado dos informes de Naciones Unidas de este 2025 en los que se concluye que Rusia ataca de forma sistemática y a conciencia a ciudadanos desarmados. Es en Jersón, en sus calles y en sus carreteras, donde se están aplicando de forma más extendida los túneles de redes.

Oleksandr Tolokónnikov, vicegobernador de Jersón, afirma que su provincia tiene instalaciones especializadas en probar los mejores materiales para las redes. Utilizan fibras sintéticas que han testado que “resisten bien al sol, a la humedad y a los cambios de temperatura”. Tolokónnikov admite que todavía es pronto para saber cuánto pueden durar estos materiales porque llevan menos de un año siendo empleados.

Calle de Jersón, en el sur de Ucrania, protegida con redes, el 3 de noviembre. Efrem Lukatsky (AP)

Analistas militares ucranios han publicado vídeos este noviembre de túneles de redes que han caído por las inclemencias del tiempo, provocando así el corte temporal de vías logísticas. En concreto, en la provincia de Donetsk, donde se libran los combates más duros, lluvias torrenciales y vientos fuertes tumbaron postes que sujetaban las redes. Fuentes militares ucranias en otro sector del frente, en Kupiansk, admiten que hay riesgo de que la nieve en invierno, si se acumula en grandes cantidades sobre las redes, termine por tumbar parte de estas instalaciones.

Tolokónnikov explica que la fibra sintética, a diferencia de materiales más rígidos, evita que la carga explosiva del dron detone al producirse el impacto: “Los drones FPV suelen detonar por impacto. Normalmente, llevan una carga similar a la de un RPG [munición antitanque] que explota cuando golpea algo duro. La red atrapa el dron de manera suave y evita ese golpe fuerte. Por eso en la mayoría de los casos no detona. Se queda enganchado en la red sin encontrar un punto sólido que active el detonador”.

Grif, nombre en clave del jefe de Investigación y Desarrollo del 7º Cuerpo del Ejército, describe de forma más técnica el porqué de su eficacia: “La red no es una pared rígida. Es elástica. Al ser golpeada, se estira, extinguiendo gradualmente la energía cinética del dron. En lugar de un impacto instantáneo (sobrecarga máxima), se produce un frenado suave. El acelerómetro no registra el salto crítico en la fuerza G necesario para la activación, por lo que el detonador del programa informático se bloquea”.

Operarios instalan el 8 de agosto redes antidrones en una carretera ucrania de la provincia de Donetsk. Cristian Segura

Este militar revela que un 30% de los drones FPV sí estallan al impactar en las redes. Esto sucede si la red está demasiado tensa, si el detonador utiliza un sistema ultrasensible o si el aparato da en uno de los postes del túnel. También se da la circunstancia, según Grif, de que el piloto detone el dron remotamente antes de perder el contacto con él en la colisión.

En estos casos, o en el de los drones bombardero, que dejan caer el explosivo, la bomba detona, pero los túneles se levantan a unos 10 metros de altura, lo que permite que la explosión no produzca daños graves en personas o en vehículos.

Redes de pesca

Tolokónnikov confirma que las redes de pesca, por su resistencia, son un aliado de primera. En Jersón están siendo utilizadas para proteger infraestructuras civiles. Prueba de la importancia de ello es la recepción que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, concedió el 17 de noviembre a una asociación de pescadores franceses que está suministrando viejos aparejos a Ucrania. En otros países europeos, como Noruega, hay iniciativas similares.

“Los drones FPV han cambiado las reglas de la batalla, pero, como en todo, siempre surgen contramedidas”, explica Grif. Esto supone que ambos ejércitos desarrollarán técnicas para hacer las redes más eficaces, pero también para superarlas. El ejército ruso, como pudo comprobar este diario el pasado agosto en la provincia de Donetsk, lanza drones incendiarios contra las redes para que se quemen y dejar así una zona de la carretera vulnerable.