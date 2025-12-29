Detenida una mujer como presunta responsable del asesinato de un hombre acuchillado en la pierna el viernes en Madrid

La Policía había aprehendido como posible autor del crimen, ocurrido el pasado viernes en Usera, a un amigo de la víctima que se encontraba en el lugar de los hechos, pero luego se supo de la presencia de una mujer que había escapado

Una mujer de 38 años ha sido detenida este domingo en un municipio del sur de Madrid como presunta responsable del asesinato de un hombre el pasado viernes 26 de diciembre, ocurrido en una vivienda del distrito Usera de la capital, según ha informado la Policía Nacional. La víctima, un hombre de 60 años, fue agredida con un arma blanca en la pierna, lo que le provocó una hemorragia mortal. Los agentes habían detenido como sospechoso del asesinato a un amigo del fallecido que se encontraba en el lugar cuando llegó la policía, pero luego se ha sabido que la mujer también estaba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos, pero escapó antes de que llegaran los agentes.

El suceso ocurrió sobre las 11.30 del pasado viernes, cuando el propio amigo de la víctima llamó a Emergencias para alertar de que su compañero había sido apuñalado. La policía, que fue la primera en llegar, se encontró con que el agredido tenía una herida de arma blanca en la pierna izquierda que le estaba provocando una hemorragia. Los agentes le hicieron un torniquete para evitar que perdiera más sangre, pero a la llegada de los servicios de Emergencia del Summa 112 el hombre entró en parada cardiorrespiratoria. A pesar de que se le practicaron maniobras avanzadas de reanimación durante 30 minutos, los sanitarios no pudieron hacer más que confirmar su muerte.

El amigo de la víctima, de 57 años, estaba en la vivienda, que era su residencia, desde la llegada de los agentes. El relato de los hechos que dio, según manifestaron fuentes policiales, era “incoherente”. Esto, sumado a que en el lugar se encontró un cuchillo de grandes dimensiones que fue usado en la agresión, hizo que la policía lo detuviera como presunto culpable del homicidio.

Sin embargo, con el avance de las pesquisas policiales se supo que en los hechos también había estado involucrada una mujer, que fue la que aparentemente agredió a la víctima con el cuchillo y le causó la herida que terminó con su vida. La mujer logró escapar del domicilio.

“La presunta autora material fue localizada en el día de ayer en un municipio del sur de Madrid por un indicativo del grupo de policía judicial y del grupo operativo de respuesta, pertenecientes a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde”, ha informado este lunes la Policía Nacional. La mujer ha sido detenida como posible responsable de un delito de homicidio y quebrantamiento de condena y ha pasado a disposición de la autoridad judicial para su procesamiento.

Este asesinato se convirtió en el cuarto por arma blanca en las 48 horas que transcurrieron entre la madrugada del día de Navidad y el viernes 26 de diciembre. En el primero de ellos fue un joven de 17 años apuñalado en el tórax en el distrito Puente de Vallecas sobre las 2.00 del día 25 de diciembre. Horas más tarde, sobre las 5.40, fue encontrado sin vida un hombre de 63 años en una calle de Chamberí, que presentaba varias heridas de arma blanca en el cuerpo. El tercero ocurrió también ese día en el municipio Leganés, cuando, sobre las 15.00, un hombre apuñaló mortalmente a su hermano, de 53 años, durante una discusión.