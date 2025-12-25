Dos fallecidos por arma blanca durante Nochebuena en Madrid

Una de las víctimas es un joven de 17 años, que murió en el barrio de Puente de Vallecas a causa de una herida en el tórax

Esta Nochebuena en Madrid se ha saldado con tres incidentes de gravedad, según ha informado Emergencias Madrid. Dos de ellos han dejado víctimas mortales y han involucrado armas blancas: un joven de 17 años ha fallecido esta madrugada en el distrito Puente de Vallecas a causa de una herida en el tórax y poco después moría un hombre de 63 años con varias heridas en Chamberí. También ha ocurrido un accidente en la carretera M-31 que ha dejado un herido grave.

El primer incidente ocurrió sobre las 2.00, cuando Emergencias Madrid recibió un aviso por un joven de 17 años de origen español que estaba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en hemitórax izquierdo, según ha informado un portavoz del Samur. Ocurrió en la calle de Lagartera, en Puente de Vallecas y fue la Policía Nacional quien primero llegó al lugar. Los agentes comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada del Samur, que a su vez llegó a practicarle a la víctima una toracotomía, un procedimiento que consiste en abrir el el tórax y masajear el corazón directamente con las manos.

A pesar de los esfuerzos, la parada cardiorrespiratoria no ha podido ser revertida y los sanitarios han confirmado el fallecimiento de la víctima. Un psicólogo atendió a un familiar que llegó hasta el lugar.

La Policía Nacional se encuentra investigando los hechos. Los agentes no descartan que pueda haberse tratado de una pelea entre bandas juveniles, aunque aún no hay confirmación de ninguna hipótesis.

El otro incidente mortal ocurrió también esta madrugada, a las 5.40 en la calle de Alonso Cano, en el distrito Chamberí. Unas personas que iban por la calle se encontraron tendido en el suelo a un hombre de 63 años ―de origen boliviano, según han confirmado luego fuentes policiales― con varias heridas en el cuerpo. Cuando los efectivos del Samur llegaron ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria y tras 40 minutos de reanimación cardiopulmonar avanzada, solo se ha podido certificar su muerte.

La Policía Nacional también investiga este suceso, del que han confirmado la presencia de arma blanca. Aún no existe una hipótesis sobre lo que pudo desencadenar estos hechos.

Accidente en la M-31

La tarde de este miércoles ha ocurrido un accidente en la carretera M-31 producto de una colisión entre dos coches. El conductor de uno de ellos, de 31 años, quedó atrapado dentro de su vehículo. Un equipo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid rescató y una ambulancia del Summa 112 que pasaba por la zona acudió para atender a la víctima hasta la llegada del Samur.

El hombre presentaba un traumatismo craneal y abdominal, por lo que fue intubado y trasladado en estado grave con aviso previo al Hospital 12 de Octubre. Los pasajeros del segundo vehículo involucrado en el accidente no sufrieron lesiones de gravedad. Uno de ellos no requirió traslado y otro fue llevado al Hospital Gregorio Marañón para ser atendido por diferentes contusiones.

La Guardia Civil se ha encargado del atestado e investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente.