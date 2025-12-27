Fallece un hombre de 60 años en Madrid tras ser acuchillado en una pierna, lo que le provocó una hemorragia mortal
La Policía Nacional ha detenido a un amigo de la víctima y presunto autor del asesinato, que se encontraba en la misma vivienda donde ocurrieron los hechos este viernes en el distrito Usera
Un hombre de 60 años ha muerto este viernes a consecuencia de una agresión con arma blanca en un domicilio de la calle Marcelo Usera, en el distrito Usera de la capital, ha informado este sábado Emergencias de la Comunidad de Madrid. La víctima presentaba una herida en la pierna y una fuerte hemorragia que lo hizo entrar en una parada cardiorrespiratoria irreversible. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 57 años como presunto responsable del asesinato.
El suceso tuvo lugar poco antes de las 11.30. Cuando llegaron los agentes de la policía se encontraron con que la víctima presentaba una herida por arma blanca en la pierna izquierda y que todavía estaba con vida. A la espera del Summa 112, la policía le hizo un torniquete en la pierna para cortar la hemorragia, pero el hombre entró en parada cardiorrespiratoria una vez estaba siendo asistido por los sanitarios. Tras más de 30 minutos realizando maniobras de reanimación avanzadas, no se logró revertir la parada, según ha indicado Emergencias Madrid.
#SUMMA112 confirmó ayer el fallecimiento de un hombre que presentaba una herida por arma blanca tras sufrir una agresión en su domicilio.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 27, 2025
📍 C/ Marcelo Usera. Madrid.
La víctima entró en parada cardiorrespiratoria, que no se logró revertir.@policia investiga. pic.twitter.com/t3B38awHmG
Según fuentes de la Policía Nacional, la víctima se encontraba en la casa de un amigo, que luego ha sido el detenido como presunto asesino. Este hombre fue quien abrió la puerta a los agentes y les dijo que habían apuñalado a su amigo. Ante un discurso incoherente y tras encontrar en la casa el arma empleada en la agresión, un cuchillo de grandes dimensiones, la Policía Nacional detuvo al morador de la vivienda como presunto responsable de un delito de homicidio. Tanto la víctima como su posible agresor son de nacionalidad española.
La Policía Nacional, y en concreto la Policía Judicial de la comisaría de Usera, se ha hecho cargo de las investigaciones. Este es el cuarto fallecimiento por arma blanca en las últimas 48 horas en la Comunidad de Madrid.
