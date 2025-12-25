Ir al contenido
Madrid
Sucesos

Muere un hombre de 53 años apuñalado por su hermano en Madrid

La víctima ha fallecido en Leganés y se convierte en el tercer asesinado con arma blanca en la región durante esta Navidad

Policía Nacional
EFE
Madrid -
Ir a los comentarios

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un varón de 49 años en la localidad madrileña de Leganés como presunto autor de la muerte de su hermano, de 53, al que encontraron con varias heridas de arma blanca y sin vida tras ser alertados por una llamada de una fuerte discusión en el interior de una vivienda.

Los hechos sucedieron hoy a las 15.00, cuando se recibió dicha llamada al 091 e inmediatamente se personaron en el domicilio agentes de Seguridad Ciudadana, donde encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.

En el lugar localizaron al hermano del fallecido y presunto responsable, al que se detuvo por un delito de homicidio. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, tanto la víctima como el detenido son de nacionalidad española. Además del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

Con este suceso son tres los fallecidos por arma blanca en Madrid en las últimas horas, después de que esta Nochebuena hayan muerto un joven de 17 años en el distrito de Puente de Vallecas, cuyos presuntos agresores ya han sido detenidos, y un hombre de 63, en el barrio de Chamberí.

Más información

Dos fallecidos por arma blanca durante Nochebuena en Madrid

El País | Madrid

Navidad en el 091: peleas, accidentes… y alarmas caseras que saltan cuando se mueve un gato

Jacobo García | Madrid

