Muere un hombre de 53 años apuñalado por su hermano en Madrid
La víctima ha fallecido en Leganés y se convierte en el tercer asesinado con arma blanca en la región durante esta Navidad
La Policía Nacional ha detenido este jueves a un varón de 49 años en la localidad madrileña de Leganés como presunto autor de la muerte de su hermano, de 53, al que encontraron con varias heridas de arma blanca y sin vida tras ser alertados por una llamada de una fuerte discusión en el interior de una vivienda.
Los hechos sucedieron hoy a las 15.00, cuando se recibió dicha llamada al 091 e inmediatamente se personaron en el domicilio agentes de Seguridad Ciudadana, donde encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.
En el lugar localizaron al hermano del fallecido y presunto responsable, al que se detuvo por un delito de homicidio. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, tanto la víctima como el detenido son de nacionalidad española. Además del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.
Con este suceso son tres los fallecidos por arma blanca en Madrid en las últimas horas, después de que esta Nochebuena hayan muerto un joven de 17 años en el distrito de Puente de Vallecas, cuyos presuntos agresores ya han sido detenidos, y un hombre de 63, en el barrio de Chamberí.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
- Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”