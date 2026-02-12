AS Colombia lanza radio y streaming

La nueva propuesta amplía la presencia de AS en Colombia con programación continua y producción audiovisual propia

AS Colombia inicia una nueva etapa en la que su edición digital incorpora una programación 24/7 de radio y streaming. A partir del 16 de febrero, se estrena una parrilla completa de contenidos que se podrá escuchar en radio y ver en las webs de AS y Caracol y YouTube.

Con el deporte en el centro, AS combina información, entretenimiento y música en nuevos contenidos audiovisuales, como MorningGol o Rock&Gol del AS. De este modo, llegará a todos los seguidores del deporte en todo el país y en todos los formatos: radio, vídeo, digital y RRSS. Además, y como parte de la sinergia entre todas las redacciones deportivas de PRISA Media, habrá un especial seguimiento de LaLiga española con la retransmisión de El Larguero. Y, por supuesto, un espacio muy destacado para el Mundial 2026.

Steven Arce, como director de AS Colombia, cuenta con el mejor equipo del periodismo deportivo colombiano: César Augusto Londoño, Diego Rueda, Liche Durán, Antonio Casale, Manuela Cárdenas, Campo Elías Terán, Camila Upegui, Rafael Cifuentes, Sara Arcinegas, Carlos Alemán, Tatiana Rodríguez, Adrián Magnoli, Fernando Petrocelli y George Pinzón. A este grupo se suman creadores y personalidades del ecosistema digital, como Fútbol Soker, y nuevo talento de gran proyección, como Luisa Londoño, Andrés Díaz y Juan Sebastián Vargas, que reforzarán la llegada a nuevas audiencias. Por otro lado, el legendario piloto Juan Pablo Montoya tendrá un formato propio —MontoyAS—, con análisis y su visión desde la élite del deporte mundial.

El lanzamiento de esta radio (analógica y en streaming) se suma a la alianza estratégica de Claro Sports y PRISA Media, anunciada recientemente, y confirma la vocación americana de AS como gran marca deportiva en español. Aloysio Araujo, director general de Deportes en PRISA Media, ha reiterado: “Somos unos convencidos de América y del poder del deporte para unir países y personas. Siempre nos ocupamos de sumar y conciliar el enfoque global del deporte con la llegada local y el talento de nuestros periodistas colombianos”.

Para Jaime Parada, vicepresidente ejecutivo de Caracol y director de deportes de PRISA Media en Colombia, “AS sigue avanzando en un modelo 360º con las voces más relevantes del periodismo y las nuevas narrativas”.

La nueva oferta 360º de AS cubre mucho más que fútbol y dedicará espacio y recursos a Fórmula 1, ciclismo, tenis, golf y deportes olímpicos que tendrán su hueco en la parrilla. AS hará una enorme apuesta por la información, con noticiarios a lo largo del día, a los que se suma una batería de programas, entre los que destacan:

-Morningol (7.00 a.m. – 10.00 a.m.): el gran contenedor deportivo de la mañana, con noticias, invitados y secciones especiales, de nueva creación.

-Rock & Gol del AS – en alianza con Radioacktiva (10.00 a.m. – 12.00 m.): nuevo formato, una mirada más emocional, cultural y apasionada del deporte en total conexión con la música.

-AS Mundial – en alianza con Caracol Radio (9.00 p.m. – 10.00 p.m.): el gran programa global que une a todas las redacciones de AS en el mundo de habla hispana y los principales talentos de las radios de PRISA Media en el mundo.

También habrá clásicos de Caracol Radio en AS Deportes:

-El Pulso del Fútbol – 1.00 p.m.

-VBAR Caracol – 2.00 p.m. a 4.00 p.m.

-La Polémica – 8.00 p.m.

Además, la franja de la tarde contará con nuevos formatos y audiencias:

-Banqueados – 4.00 p.m.

-Tenemos Que Hablar – 5.00 p.m.

-La Milonga – 6.00 p.m.

-Stremeando – 7.00 p.m.

AS podrá encontrarse en las frecuencias de Bogotá (690 AM), Medellín (99.4 FM), Cali (104.0 FM) y Bucaramanga (1270 AM) y, en streaming, en caracol.com.co y la edición Colombia de as.com, además de redes sociales.