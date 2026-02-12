Ocho años de cárcel por intentar matar a tiros al padre de su expareja, que lo había denunciado por violencia de género

Tras encasquillarse la bala cuando le apuntaba en la cabeza, el condenado ejecutó otros tres disparos que hirieron a la víctima mientras escapaba de un bar en Castellón

Un hombre de 29 años ha sido condenado en Castellón a ocho años y medio de cárcel por intentar asesinar a tiros al padre de su expareja como venganza tras haber sido denunciado por esta ante un juzgado de violencia sobre la mujer por amenazas y quebrantamiento de condena.

A las siete de la tarde del 30 de junio de 2023, horas después de la citada denuncia por malos tratos, el joven se dirigió al bar del distrito marítimo de Castellón donde sabía que estaba su exsuegro y le apuntó con una pistola en la cabeza con ánimo de acabar con su vida. La bala se encasquilló, pero a este primer tiro infructuoso le siguieron tres disparos más, que hirieron a la víctima mientras intentaba huir del lugar.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al agresor a una pena de prisión de ocho años y medio por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de tenencia ilícita de armas, para los que aprecia la atenuante de drogadicción. Según el fallo, que es firme, el procesado, movido por el ánimo de causar el “mayor mal posible a su expareja y a la familia de esta”, se personó en el bar para matar su exsuegro.

La sala, que dictó sentencia después de que las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad respecto de los hechos, su calificación jurídica y las penas, ha impuesto también un año de cárcel por los delitos de amenazas y obstrucción a la justicia a la madre del condenado. Horas antes del intento de asesinato en el bar, la mujer amenazó de muerte y golpeó a su exnuera en la heladería donde trabajaba, e increpó a los padres de ella para exigirles que retiraran la denuncia por maltrato interpuesta contra su hijo o la negativa “iba a tener consecuencias”.

Un amigo del agresor también ha sido condenado a otros dos años de cárcel por encubrimiento. Fue quien le recogió en su casa y lo llevó en coche hasta el bar donde perpetró el intento de asesinato. El amigo, según el relato de hechos probados, desconocía los verdaderos planes del penado y por eso accedió a llevarle.

El agresor, armado con una pistola para la que no disponía de licencia, localizó a la víctima, que estaba en una actitud relajada, mientras tomaba algo con su mujer en el establecimiento. El hombre apuntó a la cabeza de su exsuegro y disparó. Sin embargo, la bala se quedó encasquillada y el perjudicado pudo resguardarse y emprender la huida.

En ese momento, el condenado efectuó un segundo disparo, que impactó en el glúteo de su exsuegro, y un tercero que le alcanzó en el costado derecho. La víctima se pudo refugiar de la agresión y esquivó un cuarto tiro que efectuó el agresor, antes de huir en el coche de su amigo. Sufrió sendas heridas por arma de fuego en el glúteo y la zona abdominal para las que requirió asistencia hospitalaria.

El principal condenado deberá abonar en concepto de responsabilidad civil a la víctima del tiroteo 5.000 euros por las lesiones y las secuelas que sufrió a consecuencia del ataque. Por su parte, la madre del procesado deberá indemnizar a su exnuera con 3.000 euros por el menoscabo psíquico y morales que esta padeció tras las amenazas.