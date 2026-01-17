Ir al contenido
España
Amenazas

La tertuliana Sarah Santaolalla denuncia amenazas de muerte contra ella en el muro de homenaje a las Trece Rosas

La periodista asegura que lo comunicará a la Policía el próximo lunes: “Siento auténtico terror”

El País
El País
Madrid -
La tertuliana de Televisión Española Sarah Santaolalla ha denunciado a través de redes sociales que ha sido amenazada de muerte mediante pintadas escritas en el monumento de homenaje a las Trece Rosas en el cementerio de La Almudena de Madrid. “No es casualidad: mujeres asesinadas por enfrentarse al fascismo y no doblegarse. Siento auténtico terror”, ha alertado este sábado en la red social X.

Santaolalla, de 26 años, ha recibido durante la tarde numerosas muestras de apoyo de representantes políticos de la izquierda, entre ellas la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Las Trece Rosas representan la dignidad frente al fanatismo. Profanar su memoria y amenazar de muerte a una periodista es cruzar una línea intolerable. El odio, el machismo y el miedo no van a imponerse en nuestra democracia”, ha escrito el líder socialista, en un mensaje en el que le transmitía su solidaridad.

La periodista asegura que se ha enterado este sábado por la mañana de estos actos vandálicos y que se encuentra en “estado de shock” por todo lo que le ha pasado en las últimas horas, en las que también ha denunciado al agitador ultra Vito Quiles por acosarle desde los estudios de TVE en Prado del Rey hasta la puerta de su casa, persiguiéndole por la autovía y apareciendo en el portal de su casa con “dos matones”. “Tuvo que venir la policía a identificarle y luego a escoltarme”, ha manifestado.

Sobre la pintada en el monumento de homenaje a las 13 rosas, que se encuentra en el Cementerio del Este de Madrid, asegura que su intención es denunciar estos hechos en la comisaría madrileña de Moratalaz el próximo lunes y que se unan a la anterior denuncia, presentada en otras dependencias del mismo cuerpo policial. Fuentes de la Policía Municipal aseguraban esta tarde no tener constancia del acto de vandalización en el cementerio madrileño. “Lo único que sé es que las cámaras del cementerio no enfocan a esa tumba, que la pintada ha debido ser entre el jueves por la tarde y el viernes y un concejal del Partido Socialista mandó retirarla. Entre la lluvia y los operativos, creo que hoy ya no está”, ha manifestado Santaolalla.

El monumento homenaje a las Trece Rosas es el lugar donde el 5 de agosto de 1939 fueron fusiladas las trece jóvenes militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, de entre 18 y 29 años, tras el fin de la Guerra Civil. Cada 5 de agosto se celebran allí homenajes a estas trece mujeres.

Hace apenas dos días, Santaolalla recibió ataques machistas de la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil, en el programa En boca de todos de Telecinco. Ambas discutían sobre un vídeo que publicó Vigil en redes sociales en el que se reía de los comunistas cuando la representante del PP le dijo que sus análisis eran simplistas y que “para simples”, las fotos de Santaolalla “enseñando los cocos con el escote hasta aquí”.

La colaboradora de televisión también ha recibido este sábado muestras de apoyo de la ministra de Sanidad, Mónica García, el PSOE, la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, o del Consejo de Informativos de TVE, entre otros.

