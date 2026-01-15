Ir al contenido
España
Una diputada del PP a la tertuliana Sarah Santaolalla: “Para simples tus fotos mostrando los cocos”

Elisa Vigil, diputada en la Asamblea de Madrid estaba discutiendo con la comentarista sobre un vídeo donde la legisladora se reía de los comunistas

Madrid -
Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, ha arremetido con ataques machistas contra la periodista y tertuliana Sarah Santaolalla en el programa ‘En boca de todos’.de Telecinco. Ambas estaban discutiendo sobre un vídeo que ha publicado Vigil en redes sociales en la que se reía de los comunistas. Sobre este vídeo, la colaboradora ha señalado que “espera otro tipo de comportamiento” sobre los políticos. “Si un ministro se graba bailando en TikTok me parece ridículo”, ha añadido.

Un argumento al que Vigil ha contestado con ataques machistas contra Santaolalla. “Me parece un análisis simplista. Para simples tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí”.

La periodista ha respondido a la política pidiendo al presentador de programa que reprobara esas palabras. “¿Esta machistada?“, se ha preguntado a la vez que ha acusado a Vigil de humillar a las víctimas. ”Que una tipa choni y vulgar tenga que insinuar que cómo nos tenemos que vestir las mujeres en 2026... Por mujeres como tú nos violan en las calles, nos agreden en las casas y nos insultan en las redes sociales. Las mujeres podemos ir vestidas como nos salga de las partes de abajo y de arriba", ha señalado. El presentador del programa, Nacho Abad, ha ofrecido a la diputada retractarse de sus palabras a lo que ella se ha negado.

Abascal llama a Pilar Alegría “mujer objeto” y la candidata socialista le responde: “Ha dado muestras de su evidente machismo y misoginia”

Julio Núñez | Madrid

El caso Antonia Dell’Atte o cómo el machismo mediático resiste bajo los focos del entretenimiento

EL PAÍS Exprés

