Abascal llama a Pilar Alegría “mujer objeto” y la candidata socialista le responde: “Ha dado muestras de su evidente machismo y misoginia”

El líder de Vox, Santiago Abascal, arremetió este martes duramente contra la política feminista del Gobierno de Pedro Sánchez durante un mitin en Utebo (Zaragoza) para presentar los candidatos del partido ultra en las próximas elecciones autonómicas de Aragón, donde señaló como “mujer objeto” a la candidata socialista, Pilar Alegría. “Pedro Sánchez llegó [al poder] con una moción de censura presentada por Ábalos con dos banderas: la lucha contra la corrupción, y mirad dónde estamos, y la bandera del feminismo. ¿En qué consiste el feminismo de Pedro Sánchez? ¿En que aumenten las violaciones en España o consiste en poner una señora pues como mujer objeto de candidata en Aragón?. ¿Por qué eso es en lo que consiste? ¿Poner una mujer y con eso ya son feministas?“, acusó Abascal.

Alegría ha respondido este miércoles desde su cuenta de X con un vídeo en el que ha lamentado “la degradación y la deshumanización de la vida política” que desprende el ataque de Abascal. “Compruebo como el líder de Vox ha dado muestras, una vez más, de su evidente machismo y misoginia. Esta vez me ha tocado a mí, pero es verdad que cada día les toca a muchísimas mujeres que sufren agresiones verbales, físicas y que además deben soportar humillaciones y vejaciones”, ha declarado la socialista, exministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. “Espero que esta campaña electoral, que, por cierto, ni siquiera ha empezado no siga por estos derroteros. Ni en público por supuesto, pero tampoco en ese ruin anonimato digital”, ha añadido la que también fue y portavoz del Gobierno.

Alegría también ha señalado que, durante el vídeo del acto retrasmitido en línea por Vox, se aprecia que los asistentes no aplaudieron las palabras del líder de extrema derecha: “Claramente las caras son un poema, una muestra de que sus votantes son más sensatos que él. Y de verdad ojalá se queden solo los machistas y ojalá, Abascal, aprenda la lección de sus seguidores”. El jefe del Ejecutivo también ha publicado un mensaje de apoyo a Alegría y ha descalificado la actuación de Abascal: “Frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos”.

El presidente de Vox también acusó a Alegría y al Gobierno de Sánchez de desear y promover la violencia contra su formación, aludiendo al ataque de cuatro manifestantes contra un acto del partido en Zaragoza en 2019. “Han tenido el indulto del Consejo de Ministros y que han sido puestos en la calle después de la condena de los jueces porque lo ha decido Pedro Sánchez y todos y cada uno de los miembros del consejo de Ministros, incluyendo Pilar Alegría”, ha entonado Abascal

Lo cierto es que tras el ataque fueron detenidos seis manifestantes, dos de ellos menores, que fueron acusados y condenados por disturbios con penas de entre nueve meses y cuatro años, ratificada por el Tribunal Supremo. Los condenados admitieron su participación en la manifestación, pero todos negaron las agresiones y los disturbios. Los adultos entraron en prisión en abril de 2024 y este abril dos de ellos recibieron un indulto tras meses de protestas sociales en las que han participado entidades como Amnistía Internacional y una petición en la comisión de Derechos humanos de las Cortes de Aragón.

La figura del presidente del Gobierno ha englobado los recientes actos de Vox en Aragón. Durante la subida al atril de Abascal, los asistentes coreaban el ya repetido “Pedro Sánchez hijo de puta”, mientras el líder del partido sonreía. “Ahora entramos en materia”, dijo antes de comenzar. Y así hizo, arremetió contra el jefe del Ejecutivo y lanzó las cápsulas de su habitual discurso: “Pedro Sánchez es un problema para la seguridad de los españoles, especialmente para la seguridad de las españolas. Se le llena la boca de feminismo, pero su Gobierno ha puesto en la calle a los violadores con una reforma de la ley, Pedro Sánchez promueve la invasión migratoria, legalización inmediata de los que lleguen, la nacionalización sin los requisitos necesarios e importa personas procedentes de culturas que no respetan a la mujer”.