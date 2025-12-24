La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith

Aunque Vox ha presentado la salida de Javier Ortega Smith de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como un relevo generacional, el de un veterano dirigente por una mujer joven, la catalana Júlia Calvet, no se ha tratado de una sustitución natural sino de una destitución traumática. El cese del exsecretario general se tuvo que someter a votación del máximo órgano decisorio del partido por debajo de la asamblea general y el resultado fue unánime: 16 de sus 17 miembros –es decir, todos menos el propio afectado—votaron a favor.

El encargado de proponer la expulsión de la cúpula del partido del hombre que durante años ejerció como número dos de la formación fue el secretario general, Ignacio Garriga, con el aval del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien se mantuvo en segundo plano. Garriga justificó su propuesta en las múltiples declaraciones críticas que su antecesor en el cargo ha realizado contra la actual deriva de la formación.

El debate se celebró el lunes, en plena resaca por los extraordinarios resultados obtenidos por Vox en las elecciones extremeñas de este domingo, donde ha sido el partido que más ha crecido, pasando de 5 a 11 escaños y del 8% al 17% de los votos. Algunos miembros de la dirección fueron promovidos en su día por el propio Ortega, pero ninguno votó en contra de su cese.

Vox anunció este martes la incorporación de Calvet al CEN a través de un comunicado en el que, solo al final, informaba en un párrafo de que sustituiría en dicho órgano a Ortega Smith. Según los Estatutos de Vox, Abascal podía haber incorporado a Calvet al comité ejecutivo sin necesidad de echar a Ortega, ya que el CEN actual cuenta con 17 miembros y puede tener un máximo de 20. En cambio, ha preferido cesarlo, a pesar de que ―al igual que los restantes miembros de la dirección nacional de Vox― llevaba apenas dos años en el cargo, ya que fue elegido en enero de 2024 para un mandato de cuatro años. Los estatutos de Vox permiten a Abascal proponer el cese de cualquiera de los integrantes del CEN, pero necesita contar con el respaldo de dos tercios de los miembros de la dirección nacional. Tuvo más del 90%.

La salida de Ortega del CEN constituye un paso más en el proceso de marginación de quien fue uno de los fundadores del partido ultra y secretario general del mismo durante años. Recientemente, Ortega Smith ya fue relevado como portavoz adjunto del grupo parlamentario del Congreso, en una decisión que él mismo calificó de “equivocada e injusta” y dijo no entender.

Ortega, todavía diputado y portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, se ha ido distanciado de la cúpula de la formación y ha multiplicado sus gestos y declaraciones críticas hacia la deriva del partido desde que, en 2023, advirtió de que “Vox no nació como una agencia de colocación de amigos”. En una entrevista publicada el pasado sábado en Abc, calificaba de “distante” su relación con Abascal y respondía a quienes atribuyen su caída en desgracia a su amistad con el exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros, actual presidente de la fundación Atenea, a cuya presentación pública acudió. “Si alguien pretende penalizarme por los amigos que tengo o porque son los mismos amigos que antes eran amigos de otros y que parece que ya no los reconocen como tales, allá él...”, dijo, en alusión velada a Abascal.

La marginación de Ortega Smith ha sido un proceso progresivo: en octubre de 2022, Abascal lo sustituyó como secretario general de la formación por Ignacio Garriga, pero lo dejó como vicepresidente. Luego lo degradó de vicepresidente a simple vocal del CEN y ahora lo ha sacado completamente de la dirección. Fuentes de Vox dan por sentado que no repetirá como cabeza de lista por Madrid en las elecciones municipales de 2027, aunque él ha expresado su deseo de continuar.

Después de Abascal, Ortega Smith es el dirigente de Vox más popular entre las bases, pero sus más cercanos colaboradores han sido apartados en los últimos años de los puestos de responsabilidad, por lo que su influencia en el seno del partido está muy menguada. También es uno de los pocos miembros del núcleo fundador de Vox ―junto al propio Abascal y al vicesecretario de Presidencia, Enrique Cabanas― que seguía en la dirección, ya que los demás, a diferencia de él, se han ido marchando. El carisma que todavía conserva explica que la dirección haya evitado el enfrentamiento directo con él y haya optado por la marginación progresiva, según fuentes próximas a Vox. También, que su destitución se haya producido en un clima de euforia por los resultados de Extremadura y en vísperas de las vacaciones navideñas.

Cuando Ortega Smith se quejó de su relevo como portavoz adjunto del grupo parlamentario en el Congreso, en noviembre pasado, Abascal se limitó a señalar que “en Vox hay mucho banquillo y todos tienen que aprender a ceder el paso”. El exsecretario general fue sustituido por Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda del partido y valor en alza dentro de Vox.

Júlia Calvet en la Ejecutiva

La salida de Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional ha coincidido con la entrada de la diputada del Parlamento de Cataluña por Vox y portavoz de Juventud de la formación, Júlia Calvet. Calvet es jurista y expresidenta de la plataforma juvenil S’ha Acabat!, que se ha hecho famosa por su activismo en las universidades catalanas en contra del independentismo.

Con este fichaje, Abascal quiere cubrir el hueco que ha dejado en el partido la ruptura con Revuelta, la asociación que funcionaba como marca juvenil de Vox, que se ha visto envuelta en un enfrentamiento interno tras las acusaciones de desvío de fondos destinados a las víctimas de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.