Abascal saca a Ortega Smith de la ejecutiva de Vox

El líder del partido ultra da un paso más en la marginación de quien fue su ‘número dos’

Miguel González
Miguel González
Madrid -
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha decidido sacar del Comité Ejecutivo Nacional de la formación, máximo órgano de dirección entre asambleas, a Javier Ortega Smith en lo que constituye un paso más en el proceso de marginación de quien fue uno de los fundadores del partido ultra y secretario general de la formación durante años. Recientemente, Ortega Smith ya fue relevado como portavoz adjunto de Vox en el Congreso, en una decisión que él mismo calificó de injusta y que dijo no entender.

El todavía diputado y portavoz del partido ultra en el Ayuntamiento de Madrid se ha ido distanciado de la cúpula dirigente de la formación y ha multiplicado sus declaraciones críticas hacia la deriva de Vox desde que en agosto de 2023 advirtió de que “Vox no nació como una agencia de colocación de amigos”.

En sustitución de Ortega Smith se ha incorporado a la Ejecutiva nacional la diputada del Parlamento de Cataluña por Vox y portavoz de Juventud de la formación Julia Calvet. Con este fichaje, Abascal quiere cubrir el hueco que ha dejado la ruptura con Revuelta, la asociación que funcionaba como marca juvenil de Vox, que se ha visto envuelta en un enfrentamiento interno tras las acusaciones de desvío de fondos destinados a las víctimas de la Dana.

Miguel González
Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.
