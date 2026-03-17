Última hora de la actualidad política | Feijóo, a Vox: “Si el PP tiene el doble de votos que tú, es antidemocrático imposibilitar que gobierne”
Abascal pretende entrar en los gobiernos autonómicos a partir de acuerdos programáticos
Tras las elecciones de Castilla y León, PP y Vox afrontan las negociaciones para la investidura de los presidentes de esta comunidad, y de Extremadura y Aragón. El partido de Santiago Abascal ha declarado su disposición a entrar en los tres gobiernos autonómicos a partir de acuerdos programáticos. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que es “antidemocrático” que el partido de ultraderecha “imposibilite” que gobiernen. “Si el PP tiene el doble de votos que tú y si el PP a veces tiene en alguna comunidad el triple de escaños que tú, es que es antidemocrático, el imposibilitar que ese partido gobierne, sobre todo si tú eres una alternativa al sanchismo, como dice Vox”, ha dicho Feijóo en una entrevista en Libertad Digital.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad política. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Feijóo, a Vox: “Si el PP tiene el doble de votos que tú, es antidemocrático imposibilitar que gobierne”
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que es “antidemocrático” que el partido de ultraderecha “imposibilite” que gobiernen. “Si el PP tiene el doble de votos que tú y si el PP a veces tiene en alguna comunidad el triple de escaños que tú, es que es antidemocrático imposibilitar que gobierne, sobre todo si tú eres una alternativa al sanchismo, como dice Vox”, ha dicho Feijóo en una entrevista en Libertad Digital.
Feijóo ha pedido “responsabilidad para aceptar el resultado” y ha reiterado que están obligados a “entenderse porque es lo que mandan los electores”. El líder de los populares ha reconocido que no ha hablado con Santiago Abascal desde el domingo, cuando se celebraron las elecciones autonómicas en Castilla y León que dieron la victoria al PP, pero sin mayoría absoluta.
“La gran pregunta es qué quiere hacer Vox”, confesaba este lunes a las puertas de Génova uno de los barones populares pendientes de un acuerdo con Santiago Abascal para lograr gobernar. “Si quieren gobernar o no, y si quieren, esta vez no va a ser una excusa”, remarcaba este presidente autonómico del PP abierto a un nuevo Gobierno de coalición con Vox. Los populares han salido exultantes de la noche electoral en Castilla y León, en la que por primera vez han roto la tendencia y han crecido más que los ultras. Pese a ello, siguen en manos del partido de Abascal y a la expectativa de lo que estos decidan. El PP ignora si Vox querrá entrar o no en los ejecutivos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, aunque la opinión mayoritaria entre barones, dirigentes y cuadros medios es que lo lógico es que la extrema derecha prefiera quedarse fuera. No es eso lo que dijo este lunes Santiago Abascal, que sostuvo que Vox “va a gobernar en las tres regiones”. El PP no se fía y aguarda a los siguientes movimientos de su socio, aunque la expectativa es que los ultras “hayan tomado nota” del resultado de Castilla y León y a partir de ahora “se aceleren” los acuerdos.
Buenos días. Tras las elecciones de Castilla y León, PP y Vox afrontan las negociaciones para la investidura de los presidentes de esta comunidad, y de Extremadura y Aragón. El partido de Santiago Abascal ha declarado su disposición a entrar en los tres gobiernos autonómicos a partir de acuerdos programáticos.
Así mismo, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se reunirá este martes con los agentes del sector petrolero español con las tensiones en Oriente Próximo de fondo y sus efectos en los mercados energéticos internacionales.
Además, un juez de Madrid interroga este martes al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la inspectora que denunció que la había agredido sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior en abril de 2025.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- España
- Política
- Partidos políticos
- Congreso Diputados
- Senado
- Parlamento
- Parlamentarismo
- XV Legislatura España
- Legislaturas políticas
- Debates parlamentarios
- Gobierno
- Gobierno de coalición
- Castilla y León
- Elecciones Alcaldías Colombia
- Elecciones Castilla y León
- PSOE
- PP
- Vox
- Sumar
- Podemos
- Pedro Sánchez
- Alberto Núñez Feijóo
- Alfonso Fernández Mañueco
- Carlos Martínez
- Santiago Abascal