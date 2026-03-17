Última hora de la actualidad política | Feijóo, a Vox: “Si el PP tiene el doble de votos que tú, es antidemocrático imposibilitar que gobierne”

Feijóo, a Vox: “Si el PP tiene el doble de votos que tú, es antidemocrático imposibilitar que gobierne”

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que es “antidemocrático” que el partido de ultraderecha “imposibilite” que gobiernen. “Si el PP tiene el doble de votos que tú y si el PP a veces tiene en alguna comunidad el triple de escaños que tú, es que es antidemocrático imposibilitar que gobierne, sobre todo si tú eres una alternativa al sanchismo, como dice Vox”, ha dicho Feijóo en una entrevista en Libertad Digital.

Feijóo ha pedido “responsabilidad para aceptar el resultado” y ha reiterado que están obligados a “entenderse porque es lo que mandan los electores”. El líder de los populares ha reconocido que no ha hablado con Santiago Abascal desde el domingo, cuando se celebraron las elecciones autonómicas en Castilla y León que dieron la victoria al PP, pero sin mayoría absoluta.